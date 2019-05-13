Швейцария — Австрия. Прогноз: «крестоносцам» придётся попотеть

14 мая в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Швейцарии на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе сыграет с Австрией. Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: ставки на победу «крестоносцев» в основное время предлагаются с коэффициентом 1.29.

Швейцария — Австрия (14.05.2019)

Сборная Швейцарии плавно вкатилась в турнир. Пусть не без приключений, но две победы в двух матчах добыты. Несчастных итальянцев разобрали в рекордно короткие сроки (9:0), а вот с крепкой Латвией нашего старого знакомого Боба Хартли пришлось изрядно помучиться.

К исходу 56-й минуты счёт был равным (1:1), так что «крестоносцы» вполне могли потерять очки. Впрочем, по игре швейцарцы действительно были лучше, а потому итоговая победа в целом выглядит справедливо. Элвис Мерзликин тащил как мог, но дожить до овертайма Латвия не сумела.



Теперь на повестке дня сборная Австрии, которая по своему уровню находится как раз между Латвией и Италией. Подопечные Роджера Бадера пока очков не набрали, хотя в целом оставили приятное впечатление. Именно так и должен выглядеть вменяемый аутсайдер на крупном турнире.



У австрийцев слабый состав, но за счёт опыта и самоотверженности они заставили потрудиться Россию и Латвию. «Красная машина» возилась с соперником около 35 минут и вполне могла пропустить, а бордово-белые впервые вышли вперёд лишь в заключительной двадцатиминутке.



Разумеется, сборная Швейцарии имеет громадный запас в индивидуальном мастерстве и вряд ли потеряет очки, но и ожидать выноса в одну калитку, пожалуй, не стоит. За последние годы соперники встречались дважды, оба раза 60 минут им не хватило. На ЧМ-2015 победили австрийцы (4:3Б), на ЧМ-2018 «крестоносцы» взяли реванш (3:2ОТ).



В Словакии состав швейцарцев близок к оптимальному, и всё же пройти мимо П2 с форой "+2,5" за 1.79 мы не можем. Хозяева наверняка добьются своего, но им придётся потрудиться. Альтернативные варианты — ИТБ 1,5 шайбы Австрии за 2.30 и 1Х + ТБ 4,5 шайбы за 1.86.



Также стоит рассмотреть ТБ 1,5 шайбы в третьем периоде за 1.90 и П2 по броскам с форой "+22,5" за 1.85. Австрия стабильно проседает в концовках, а «крестоносцы» в предыдущих встречах забили в заключительные 20 минут три и две шайбы соответственно. В то же время фора на броски в створ кажется завышенной. На наш взгляд, она должна находиться на пару пунктов ниже.

Ставки на матч Швейцария — Австрия

Сборная Швейцарии имеет громадный запас в индивидуальном мастерстве и вряд ли потеряет очки, но и ожидать выноса в одну калитку, пожалуй, не стоит. За последние годы соперники встречались дважды: на ЧМ-2015 победили австрийцы (4:3Б), на ЧМ-2018 «крестоносцы» взяли реванш (3:2ОТ).



Ставка №1: победа Австрии с форой "+2,5" за 1.79.



Ставка №2: ИТБ 1,5 шайбы Австрии за 2.30.



Ставка №3: ТБ 1,5 шайбы в третьем периоде за 1.90.



Ставка №4: победа Австрии по броскам с форой "+22,5" за 1.85.

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