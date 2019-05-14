Россия — Италия. Прогноз: первый гол не заставит себя ждать

15 мая в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе сыграет с Италией. Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: ставки на победу «Красной машины» в основное время предлагаются с коэффициентом 1.01.

Россия — Италия (15.05.2019)

Промежуточный матч с, пожалуй, худшей командой турнира. Сборная Италии плавно движется к играм за выживание и в двух стартовых турах группового этапа получила 0:17: девять шайб от швейцарцев и восемь — от шведов. Трудно поверить, что итальянцы сумеют одержать на групповом этапе хотя бы одну победу.

Сборная России тем временем выиграла три матча подряд, во всех случаях разгромно: 5:2 с Норвегией, 5:0 с Австрией и 3:0 с Чехией. Как минимум до третьего матча сборной Швейцарии (сегодня вечером сыграет с австрийцами) россияне сохранят чистое первое место в группе В.

Со сборной Чехии получилось не так легко, как может показаться по счёту. Был и звон штанг, и тяжелейшие минуты в меньшинстве, и россыпь спасений на любой вкус от Андрея Василевского. Впрочем, лёгкой прогулки никто и не ожидал, а доля везения стала приятным бонусом.

В конце концов, в справедливости итогового результата трудно усомниться: наши хоккеисты играли смело и три очка заслужили. Здорово работал прессинг, эпизодами отлично ходила шайба, да и физическая готовность постепенно улучшается. Защита по-прежнему не очень, но в матче с главным аутсайдером это вряд ли станет проблемой.

Понятно, что сборной Италии россияне забьют столько, сколько захотят: разница в классе чудовищная. Тренерский штаб наверняка не будет нагружать лидеров и даст дополнительное время низшим звеньям, чтобы равномерно распределить айстайм. Да и пару перестановок в составе мы вполне можем увидеть.

Стоит подумать о варианте П1 с форой "-1" в первые 10 минут за 2.30. Итальянцы на ЧМ-2019 стабильно пропускают пачками, а сборной России наверняка захочется побыстрее сделать дело и играть в своё удовольствие. Найти интересный коэффициент при такой линии тяжело, так что почему бы и нет.

Также рассмотрим варианты с ТБ 1,5 шайбы в каждом периоде за 2.60 и ТБ 7 шайб за 2.00. «Красная машина» имела сутки на отдых, а следующую встречу проведёт только 18 мая. Беречь силы особенно незачем, так что голов наверняка будет достаточно.

Ставки на матч Россия — Италия

Понятно, что сборной Италии россияне забьют столько, сколько захотят: разница в классе чудовищная. Стоит подумать о варианте П1 с форой "-1" в первые 10 минут за 2.30. Итальянцы на ЧМ-2019 стабильно пропускают пачками, а сборной России наверняка захочется побыстрее сделать дело и играть в своё удовольствие.

Ставка №1: победа России с форой "-1" в первые 10 минут за 2.30.

Ставка №2: ТБ 7 шайб за 2.00.

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