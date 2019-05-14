«Ростов» — «Локомотив». Прогноз: одним голом дело не ограничится

В нынешнем сезоне все три поединка между «Локомотивом» и «Ростовом» получились верховыми.

15 мая на стадионе «Ростов Арена» коллектив Валерия Карпина встретится в ответном полуфинальном матче Кубка России с «Локомотивом». В первом поединке в Москве команды выдали боевую ничью 2-2. В предстоящем сражении букмекеры выставляют противоречивые котировки. «Железнодорожники» идут фаворитами во встрече, победа гостей оценена коэффициентом 2.4, но больше шансов на проход, по мнению аналитиков, у жёлто-синих. Взять выход в финал Гацкана и компании можно 1.72.

Прогноз матча «Ростов» — «Локомотив» (15.05.2019)

«Локомотив» уверенно движется к завоеванию серебра по итогам РПЛ, которое позволит команде Юрия Сёмина второй год подряд выступить на групповом этапе Лиги чемпионов. В прошлом туре «железнодорожники» по всем параметрам переиграли «Рубин», но теперь красно-зелёным необходимо сконцентрироваться на Кубке России, где выполнение поставленной руководством задачи находится под вопросом.

Валерий Карпин начал готовиться к предстоящему поединку сильно заранее. «Ростов» использовал широкую ротацию в матче РПЛ с «Динамо», предоставив дополнительный отдых некоторым лидерам. Кубок России представляет для жёлто-синих двойную ценность. Реальный шанс овладеть трофеем не каждый год выпадает для провинциального клуба, а здесь ещё и возможность попасть в Лигу Европы.

Оценить шансы обеих команд на выход в финал достаточно сложно, у каждого оппонента есть свои очевидные козыри. У «Локомотива» после возобновления сезона лишь одно поражение, «железнодорожники» находятся в прекрасной форме, у них сильнее и мастеровитее состав на бумаге, да и в личных встречах с «Ростовом» за два последних сезона полный порядок.

За жёлто-синих говорит домашняя арена, способная стать дополнительным козырем, лишний отдых у нескольких важных исполнителей и стратегическое преимущество по итогам первого матча. Если хозяева забьют (а оборона Сёмина частенько даёт сбои), то «Локомотиву» понадобится отвечать дважды.

У подопечных Валерия Карпина ужасная серия из пяти подряд матчей без побед, однако жёлто-синих вполне может устроить ничья. «Локомотив» три недели назад одолел «Ростов» на его поле в рамках РПЛ, но мы все прекрасно понимаем, что в кубковых баталиях у футболистов порой действует совершенно иной настрой и уровень самоотдачи.

На наш взгляд, выбирать одну из команд слишком рискованно и логичнее проверить тотал больше 2 за 1.81. Букмекеры сильно занизили планку результативности, помня о недавних поединках с участием жёлто-синих, что позволяет нам проверить перспективную ставку даже с возможностью возврата.

Перед 0:0 с «Динамо», где «Ростов» весь матч отбивался, коллектив Валерия Карпина выдал пять подряд поединков, в которых забивалось не менее двух мячей. У «Локомотива» аналогичная серия составляет восемь матчей. «Железнодорожники» стали лучше проявлять себя в атаке, из-за чего пострадала надёжность вблизи своих ворот.

Результат первого поединка также идёт нам на пользу. Изначально забивать необходимо москвичам, но любой из потенциально первых трёх мячей не удовлетворит одновременно обоих противников. Кто-то постоянно будет нуждаться в атакующих свершениях, поэтому встреча должна изобиловать опасными моментами. Валять дурака в центре поле станет невыгодно.

История личных поединков в нынешнем сезоне недвусмысленно намекает на верховой исход. В РПЛ «Локомотив» дважды взял верх со счётом 2:1, а в первом полуфинальном матче команды выдали ничью 2:2. Если Карпин не припаркует трёхэтажный автобус с первой минуты, надеясь сохранить 0:0, то одним голом дело явно не ограничится.

Ставка на матч «Ростов» — «Локомотив»

До матча с «Динамо», где Карпин поберёг некоторых лидеров, у «Ростова» было пять подряд поединков, в которых забивалось не меньше двух мячей. У «Локомотива» аналогичная серия насчитывает восемь сражений. В нынешнем сезоне все три битвы между «Локомотивом» и «Ростовом» получились «верховыми», поэтому за 1.81 возьмём тотал больше 2.

Ставка: тотал больше 2 за 1.81.

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