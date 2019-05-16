Чехия — Италия. Прогноз: худшая команда ЧМ-2019 наконец-то забьёт

17 мая в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Чехии на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе сыграет с Италией. Букмекеры отдают явное преимущество номинальным хозяевам: ставки на победу чехов в основное время предлагаются с коэффициентом 1.01.

Чехия — Италия (17.05.2019)

Сборная Италии безнадёжна: 0-30 по итогам четырёх туров группового этапа — худшая реклама нынешнего формата чемпионата мира. «Скуадра адзурра» остаётся единственным участником турнира, до сих пор не сумевшим отличиться. 15,5 бросков в среднем за матч и 0 шайб за 240 минут. Ужасно.



И если остальные аутсайдеры худо-бедно навязывают борьбу фаворитам, то Италия выгребла от Швеции восемь, от Швейцарии — девять, а от России — 10. Сборная Великобритании, например, забросила три шайбы американцам и доставила много неудобств крепким немцам (1:3).



Даже единственное поражение с нестыдным счётом (0:3 от Латвии) выглядело избиением: бордово-белые создали вагон моментов, перебросали оппонента 65-15 и должны были забивать в два-три раза больше. В той встрече итальянцы отскочили (ужасная реализация и тонна спасений вратаря), но на следующий день Россия забила всё то, что не залетело у прибалтов.



На сегодня «скуадра адзурра» видится худшим коллективом как минимум в группе В. Вся интрига сводится к очевидному: такому сопернику Чехия забьёт столько, сколько захочет. Зато у аутсайдера будет лишний день отдыха, ведь накануне чехи провели поздний поединок с Латвией. И получился он не самым простым.



В связи с этим Милош Ржига наверняка побережёт лидеров и постарается распределить айстайм равномерно. Даже четвёртое звено чехов гораздо сильнее оппонентов, так что победа никуда не денется. И всё же варианты с огромными форами нам не нравятся: даже П1 с форой "-5,5" идёт за смешные 1.53.

Пожалуй, можно подурачиться и взять гол сборной Италии за 2.23. Чехи вряд ли проведут 60 минут с высокой концентрацией: мотивации никакой, а накануне была непростая игра. Желание набить статистику без лишних усилий наверняка приведёт к тому, что аутсайдер получит несколько опасных моментов.



Кроме того, возможности отличиться у «скуадра адзурра» имелись даже в матче с Россией, где была перекладина и пара спасений Василевского. В какой-то момент удача должна повернуться лицом. Да и 300 минут без заброшенных шайб станут приговором для нынешнего формата ЧМ.

Ставки на матч Чехия — Италия

Пожалуй, можно подурачиться и взять гол сборной Италии за 2.23. Чехи вряд ли проведут 60 минут с высокой концентрацией: мотивации никакой, а накануне была непростая игра. Желание набить статистику без лишних усилий наверняка приведёт к тому, что аутсайдер получит несколько опасных моментов.



Ставка: гол сборной Италии за 2.23.

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