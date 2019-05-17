«Бавария» — «Айнтрахт», «Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз на Бундеслигу

18 мая в матчах 34-го тура чемпионата Германии «Бавария» на стадионе «Альянц-Арена» сыграет с «Айнтрахтом», а «Боруссия М» на «Боруссия-Парк» примет дортмундскую «Боруссию». Букмекеры отдают преимущество лидерам турнира: ставки на победу мюнхенцев предлагаются с коэффициентом 1.29, успех «шмелей» идёт за 2.24.

«Бавария» — «Айнтрахт Ф» (18.05.2019)

«Бавария» не смогла разобраться с «РБ Лейпциг» (0:0) в прошлом туре: инициативой владела, угловые зарабатывала, но моментов было не слишком много. Взятие ворот в дебюте второго тайма отменили (по делу), а в остальное время мюнхенцы выглядели вяло. Даже финального навала не случилось.

Впрочем, действующий чемпион Германии остался хозяином положения и зависит исключительно от себя. Дортмундская «Боруссия» после унижения в Мюнхене дважды оступилась, а потому у «Баварии» есть запас в два очка. Так что для титула хватит и ничьей. Ведь по дополнительным показателям «шмели» отстают.



«Айнтрахт» был близок к историческому сезону, но на фоне усталости из-за короткой «скамейки» не потянул заданный темп и в пяти последних турах набрал жалкие два очка. Команда остановилась в шаге от финала Лиги Европы (уступила «Челси» в серии пенальти), а теперь рискует остаться и без путёвки в Лигу чемпионов.



Сейчас «орлы» занимают шестое место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Байера» и «Боруссии» М на один балл. Соответственно им нужно побеждать лучший клуб Германии на его поле и рассчитывать, что оба конкурента потеряют очки. Шансы на такой сценарий, мягко говоря, невелики.



Понятно, что, если «Бавария» не станет валять дурака и сыграет в свою силу, гости смогут рассчитывать разве что на феноменальное везение. Достаточно сказать, что мюнхенцы выиграли у «Айнтрахта» девять предыдущих встреч на своём поле с общим счётом 27:3. Подопечные Нико Ковача не теряли очки в домашних встречах с 24 ноября.



«Золотой» матч перед своими трибунами — достаточно серьёзный раздражитель для «Баварии», так что вероятность сенсации мала. Скорее всего, хозяева задавят оппонента и спокойно решат все вопросы. Мы бы выбирали между П1 с форой "-2" за 2.06 и П1 + ТБ 3,5 мяча за 1.98.

Ставки на матч «Бавария» — «Айнтрахт Ф»

Мюнхенцы выиграли у «Айнтрахта» девять предыдущих встреч на своём поле с общим счётом 27:3. Они не теряли очков в домашних встречах с 24 ноября. Сенсации тут не ждём, возьмём П1 с форой "-2" за 2.06.



Ставка: победа «Баварии» с форой "-2" за 2.06.

«Боруссия М» — «Боруссия Д» (18.05.2019)

Очень может быть, что именно эта игра станет лучшей в заключительном туре чемпионата Германии. Ведь обеим командам позарез нужна победа. Про «шмелей» мы уже поговорили: два очка отставания от «Баварии», а потому только выигрыш позволит сохранить шансы на титул.



У «жеребят» ситуация ещё веселее: они занимают четвёртую строчку и находятся в шаге от попадания в Лигу чемпионов, но из-за высокой плотности таблицы не могут позволить себе даже ничью. «Байер» уступает только по дополнительным показателям, но ему играть с «Гертой», которой уже ничего не надо.



Всё упирается в мотивацию гостей. Если «Бавария» в параллельном матче быстро сделает счёт 2:0, дортмундцы явно об этом узнают и вполне могут опустить руки. Кроме того, чёрно-бело-зелёные и сами на многое способны, тем более при поддержке родных трибун. Пожалуй, эту встречу трогать опасно.

В последнее время «Боруссия М» ужасно играет на своём поле, хотя в первой части сезона выносила всех, кто попадался под горячую руку. Но с февраля — как отрезало: вот уже семь домашних матчей подряд подопечные Дитера Хеккинга теряют очки. Так что ставить на результат не будем.



В теории концовка должна получиться бодрой, ведь соперникам нужна победа. Следовательно как минимум одной из команд при любом раскладе и счёте нужно будет забивать (если, опять же, «шмели» не бросят играть из-за событий в параллельной битве).



«Гол после 78 минут за 1.94», ТБ 2 голов во втором тайме за 1.89, «второй тайм результативнее первого» за 1.91 или даже «обе забьют во втором тайме» за 2.11 — вариантов много, можно выбрать на свой вкус.

Ставки на матч «Боруссия М» — «Боруссия Д»

В теории концовка должна получиться бодрой, ведь соперникам нужна победа. Следовательно как минимум одной из команд нужно будет забивать. Возьмём вариант «обе забьют во втором тайме» за 2.11.



Ставка: обе забьют во втором тайме за 2.11.

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