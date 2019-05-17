«Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз: Кононов добудет третью победу подряд

18 мая на прекрасном стадионе «Самара Арена» в матче 29-го тура РПЛ местные «Крылья Советов» встретятся с московским «Спартаком». В первом круге красно-белые добились победы со счётом 3:1. В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. Поставить на викторию коллектива Олега Кононова можно за коэффициент 2.30.

Прогноз матча «Крылья Советов» — «Спартак» (18.05.2019)

Руководство самарского клуба сделало напрашивающуюся смену тренера по ходу сезона, но выдающихся дивидендов это решение не принесло. С Тихоновым «Крылья Советов» набрали 7 очков за 9 туров, а с Божовичем 21 балл за 19 матчей. Черногорский наставник выдал удачную серию после зимней паузы, однако затем результаты разочаровали даже самых преданных поклонников команды.

«Спартак», разумеется, живёт в своём особом мире, где футбол порой оказывается далеко не самой важной составляющей. Красно-белые справились с неприятным отрезком из одной победы за пять поединков, после чего последовательно разобрались с «Уралом» и «Уфой». Олег Кононов настроен на постепенный прогресс, а перемены на руководящих постах московского гранда заставят многих игроков отрабатывать с удвоенной мотивацией.

В предстоящем матче не стоит ходить вокруг да около и логично проверить лобовую победу «Спартака» за 2.30. В первом круге красно-белые, уже с Кононовым, одолели «Крылья Советов» Божовича, и повторение ситуации более чем вероятно. Самарцы стараются действовать в комбинационный футбол, подключая в атаку множество футболистов, из-за чего регулярно страдает оборона.

Из любой проблемы «Спартака» принято раздувать вселенскую катастрофу, но результат, который сейчас выдаёт коллектив Миодрага Божовича, это, возможно, худший период черногорца за всю тренерскую карьеру. За последние 9 туров «Крылья Советов» набрали 4 очка (меньше только «Анжи»), притом что в соперниках было лишь два признанных гранда РПЛ.

Теперь самарцам предстоят битвы со «Спартаком» и ЦСКА, а это может привести к потере 13-й строчки в таблице и битве с более серьёзным оппонентом за право остаться в высшем дивизионе российского футбола. У красно-белых свои задачи. Кононову необходимо побеждать в каждом матче, пока есть хоть крошечный шанс зацепиться за Лигу чемпионов, но и место в топ-5 нужно обязательно сохранить.

Если «Спартак» потеряет очки, то рискует опуститься на шестую позицию, а в Кубке России «Урал» вполне способен сотворить чудо, выиграть трофей, получить путёвку в групповой этап Лиги Европы и оставить ни с чем одного из конкурентов по РПЛ. Состав у красно-белых на порядок сильнее, да и с настроем полный порядок.

У «Крыльев Советов» семь поражений в девяти последних матчах. Команда Миодрага Божовича играет в удобный для соперника футбол. Самарцы не выставляют «автобус», стремятся созидать, но им не хватает мастерства и слаженности действий. Коэффициент на гостевой успех «Спартака» явно завышен, победу красно-белых очень выгодно проверить в таких условиях, да и две подряд виктории над «Уралом» и «Уфой» показывают, что Кононов способен добывать очки при не самом выразительном выступлении.

Ставка на матч «Крылья Советов» — «Спартак»

Букмекеры выставляют коэффициент 2.30 на чистую победу «Спартака», и пройти мимо столь щедрого предложения просто невозможно. «Крылья Советов» потерпели семь поражений в девяти последних турах, а у красно-белых две подряд победы над командами сопоставимого с самарцами уровня – «Уралом» и «Уфой». В первом круге сильнее также оказался коллектив Олега Кононова.

Ставка: победа «Спартака» за 2.30.

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