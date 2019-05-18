«Реал» — «Бетис», «Эйбар» — «Барселона». Прогноз на чемпионат Испании

19 мая в матчах 38-го тура чемпионата Испании «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сыграет с «Бетисом», а «Эйбар» на «Мунисипаль де Ипуруа» примет «Барселону». Букмекеры отдают преимущество грандам: ставки на победу мадридцев предлагаются с коэффициентом 1.58, успех каталонцев идёт за 1.93.

«Реал Мадрид» — «Бетис» (19.05.2019)

Последний тур чемпионата Испании для абсолютного большинства клубов превратился в формальность, так что любые ставки в прематче по умолчанию опасны. «Реал» и «Бетис» — не исключение, обеим командам уже совсем ничего не надо. До отпуска осталось чуть-чуть.

Мадридцы после возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера работали на будущее: разбирались с составом и не включали в заявку Бэйла, проверяли в деле молодёжь, активно использовали ротацию. В результате «Реал» ни разу не одержал хотя бы две победы подряд, а соседи из «Атлетико» спокойно финишировали вторыми.



У «Бетиса» всё немного драматичнее. Зелёно-белые вполне могли побороться за зону еврокубков, но набрали всего четыре очка в шести минувших турах Примеры. Победить на этом отрезке удалось лишь раз, да и то на своём поле над несчастной «Уэской» (2:1). Благодаря голу на 98-й минуте. Играя более 20 минут в большинстве.



В общем, неудивительно, что никакой Лиги Европы у «Бетиса» после таких приключений в решающие моменты сезона не будет. Придётся ограничиться местом в середине таблицы. Тоже не так уж плохо, конечно, но можно было выступить чуть удачнее.



«Реал» при Зидане провёл на своём поле четыре матча. Выиграл все до единого. С учётом ужасной формы зелёно-белых, ставка кажется очевидной. «Королевский клуб» постарается красиво попрощаться с болельщиками, благо что «Бетис» не знает побед на выезде с 10 марта (1:0 над «Сельтой»).



П1 с форой "-1" за 1.90 смотрится замечательно. Вариант посмелее — П1 + ТБ 3,5 мяча за 2.75. «Бетис» — весёлая команда, которая любит высокий прессинг и не склонна парковать автобусы. Матч наверняка получится результативным.

Ставки на матч «Реал Мадрид» — «Бетис»

«Реал» при Зидане провёл на своём поле четыре матча. Выиграл. С учётом ужасной формы зелёно-белых, ставка кажется очевидной. «Королевский клуб» постарается красиво попрощаться с болельщиками, благо что «Бетис» не знает побед на выезде с 10 марта (1:0 над «Сельтой»).



Ставка: победа «Реала» + ТБ 3,5 мяча за 2.75.

«Эйбар» — «Барселона» (19.05.2019)

Эту встречу тоже можно назвать полутоварищеской, потому что обеим командам ничего не надо. «Барселона» давно обеспечила себе очередной чемпионский титул. После вылета из Лиги чемпионов цель у неё осталась только одна — выиграть финал Кубка Испании. Всё остальное — прелюдия.



«Эйбар» уже отвалился от борьбы за Лигу Европы и спокойно доживает сезон, финиш в районе 10-13 строчек неизбежен. В принципе, закончить сезон над коронованным чемпионом страны всегда приятно, так что преимущество в мотивации будет на стороне хозяев.



В последнее время «оружейники» здорово играют на своём поле: две победы в трёх матчах плюс очень достойное поражение от «Атлетико» (0:1). В той встрече «Эйбар» смотрелся даже чуть лучше именитого соперника, но не уследил за Тома Лемаром, который на 85-й минуте забил единственный мяч.

Пожалуй, возьмём тотал меньше 3,5 мяча за 1.73. «Барселоне» в последнее время с большим трудом даются голы, а выпрыгивать из штанов в ничего не значащей встрече на чужом поле она вряд ли будет. Ну а «Эйбар» сам по себе редко играет верх, в шести предыдущих турах в матчах с его участием стабильно забивалось не более двух мячей.



Вариант посмелее — 1Х за 2.01. Гости не имеют турнирной мотивации и обойдутся без нескольких игроков основы, в том числе и Марка-Андре тер Штегена. Яспер Силлессен, конечно, неплох, но немецкому вратарю явно успевает.

Ставки на матч «Эйбар» — «Барселона»

«Барселоне» в последнее время с большим трудом даются голы, выпрыгивать из штанов в ничего не значащей встрече на чужом поле она вряд ли будет. Ну а «Эйбар» сам по себе редко играет верх, в шести предыдущих турах в матчах с его участием стабильно забивалось не более двух мячей.



Ставка: тотал меньше 3,5 мяча за 1.73.

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