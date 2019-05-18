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«Реал» — «Бетис», «Эйбар» — «Барселона», 19 мая 2019, Примера

«Реал» — «Бетис», 19 мая 2019 года
«Чемпионат»
«Реал» — «Бетис», «Эйбар» — «Барселона». Прогноз на чемпионат Испании
Чемпионат Испании закончится матчами «Реала» и «Барселоны».
Ставки 0

19 мая в матчах 38-го тура чемпионата Испании «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сыграет с «Бетисом», а «Эйбар» на «Мунисипаль де Ипуруа» примет «Барселону». Букмекеры отдают преимущество грандам: ставки на победу мадридцев предлагаются с коэффициентом 1.58, успех каталонцев идёт за 1.93.

«Реал Мадрид» — «Бетис» (19.05.2019)

Испания - Примера. 38-й тур
19 мая 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Бетис
Севилья

Последний тур чемпионата Испании для абсолютного большинства клубов превратился в формальность, так что любые ставки в прематче по умолчанию опасны. «Реал» и «Бетис» — не исключение, обеим командам уже совсем ничего не надо. До отпуска осталось чуть-чуть.

Мадридцы после возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера работали на будущее: разбирались с составом и не включали в заявку Бэйла, проверяли в деле молодёжь, активно использовали ротацию. В результате «Реал» ни разу не одержал хотя бы две победы подряд, а соседи из «Атлетико» спокойно финишировали вторыми.

У «Бетиса» всё немного драматичнее. Зелёно-белые вполне могли побороться за зону еврокубков, но набрали всего четыре очка в шести минувших турах Примеры. Победить на этом отрезке удалось лишь раз, да и то на своём поле над несчастной «Уэской» (2:1). Благодаря голу на 98-й минуте. Играя более 20 минут в большинстве.

В общем, неудивительно, что никакой Лиги Европы у «Бетиса» после таких приключений в решающие моменты сезона не будет. Придётся ограничиться местом в середине таблицы. Тоже не так уж плохо, конечно, но можно было выступить чуть удачнее.

«Реал» при Зидане провёл на своём поле четыре матча. Выиграл все до единого. С учётом ужасной формы зелёно-белых, ставка кажется очевидной. «Королевский клуб» постарается красиво попрощаться с болельщиками, благо что «Бетис» не знает побед на выезде с 10 марта (1:0 над «Сельтой»).

П1 с форой "-1" за 1.90 смотрится замечательно. Вариант посмелее — П1 + ТБ 3,5 мяча за 2.75. «Бетис» — весёлая команда, которая любит высокий прессинг и не склонна парковать автобусы. Матч наверняка получится результативным.

Ставки на матч «Реал Мадрид» — «Бетис»

«Реал» при Зидане провёл на своём поле четыре матча. Выиграл. С учётом ужасной формы зелёно-белых, ставка кажется очевидной. «Королевский клуб» постарается красиво попрощаться с болельщиками, благо что «Бетис» не знает побед на выезде с 10 марта (1:0 над «Сельтой»).

Ставка: победа «Реала» + ТБ 3,5 мяча за 2.75.

«Эйбар» — «Барселона» (19.05.2019)

Испания - Примера. 38-й тур
19 мая 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Эйбар
Эйбар
Барселона
Барселона

Эту встречу тоже можно назвать полутоварищеской, потому что обеим командам ничего не надо. «Барселона» давно обеспечила себе очередной чемпионский титул. После вылета из Лиги чемпионов цель у неё осталась только одна — выиграть финал Кубка Испании. Всё остальное — прелюдия.

«Эйбар» уже отвалился от борьбы за Лигу Европы и спокойно доживает сезон, финиш в районе 10-13 строчек неизбежен. В принципе, закончить сезон над коронованным чемпионом страны всегда приятно, так что преимущество в мотивации будет на стороне хозяев.

В последнее время «оружейники» здорово играют на своём поле: две победы в трёх матчах плюс очень достойное поражение от «Атлетико» (0:1). В той встрече «Эйбар» смотрелся даже чуть лучше именитого соперника, но не уследил за Тома Лемаром, который на 85-й минуте забил единственный мяч.

Пожалуй, возьмём тотал меньше 3,5 мяча за 1.73. «Барселоне» в последнее время с большим трудом даются голы, а выпрыгивать из штанов в ничего не значащей встрече на чужом поле она вряд ли будет. Ну а «Эйбар» сам по себе редко играет верх, в шести предыдущих турах в матчах с его участием стабильно забивалось не более двух мячей.

Вариант посмелее — 1Х за 2.01. Гости не имеют турнирной мотивации и обойдутся без нескольких игроков основы, в том числе и Марка-Андре тер Штегена. Яспер Силлессен, конечно, неплох, но немецкому вратарю явно успевает.

Ставки на матч «Эйбар» — «Барселона»

«Барселоне» в последнее время с большим трудом даются голы, выпрыгивать из штанов в ничего не значащей встрече на чужом поле она вряд ли будет. Ну а «Эйбар» сам по себе редко играет верх, в шести предыдущих турах в матчах с его участием стабильно забивалось не более двух мячей.

Ставка: тотал меньше 3,5 мяча за 1.73.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале об НБА.

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