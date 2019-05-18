«Ростов» — «Зенит». Прогноз: Семак найдёт мотивацию для сине-бело-голубых

«Зенит» не проигрывает в РПЛ 11 матчей подряд, у «Ростова» серия без побед достигла шести поединков.

19 мая на стадионе «Ростов Арена» коллектив Валерия Карпина встретится с командой Сергея Семака. В первом круге «Зенит» взял верх 2-0, но в Кубке России жёлто-синие победили 3-1. В предстоящем поединке букмекеры выставляют примерно равны коэффициенты в обе стороны с небольшим перевесом в пользу хозяев.

Прогноз матча «Ростов» — «Зенит» (18.05.2019)

«Зенит» уже отпраздновал чемпионство, после чего одержал дома уверенную победу над ЦСКА с тремя голевыми передачами Дзюбы. Сергей Семак вполне может решиться на серьёзную ротацию, поэтому главным вопросом следует считать не только мотивацию сине-бело-голубых, но и сам состав, который выставят гости.

«Ростов» на финише сезона разочаровывает своих болельщиков. Жёлто-синие и так демонстрировали далеко не самый зрелищный футбол, но теперь ещё и результаты южан стали отвратительными. Серия без побед команды Валерия Карпина достигла уже шести матчей, к тому же упущен шанс попасть в Лигу Европы на следующий сезон.

Букмекерские котировки выглядят слишком соблазнительно в сторону «Зенита». Даже фора «0» на сине-бело-голубых доступна за коэффициент выше двойки. Мы попросту не имеем право пройти мимо столь щедрого предложения. Изначально может возникнуть мнение, что гостям нет никакого смысла выкладываться в ничего незначащем матче, но данное предположение абсолютно неверно.

Во-первых, «Зенит» ещё не проигрывал после зимней паузы и наверняка хочет сохранить приятную для себя серию, однако личные стимулы способны оказаться даже более важными, чем командные. В теории, Семак готов провести множество замен, но станет ли «Ростову» от этого легче?

Второй состав сине-бело-голубых по именам сильнее старта Валерия Карпина. Если «Зенит» даст шанс запасным, то те должны с удвоенным желанием работать на поле, иначе перед Лигой чемпионов Сергей Семак расстанется с целой группой пассажиров, которые не выполняют необходимые требования.

«Ростов» сейчас на негативном фоне после вылета из Кубка России, турнирных целей уже толком не осталось, после встречи с «Локомотивом» накоплена физическая и психологическая усталость, а Валерий Карпин в привычной манере стал достаточно резко отвечать на нападки журналистов. У жёлто-синих в составе несколько ветеранов и короткая скамейка, поэтому сложно ожидать яркого выступления от хозяев.

«Зенит» не проигрывает на внутренней арене 11 матчей подряд, у «Ростов» серия без побед достигла уже шести поединков. С какой стати при столь однозначной статистике сине-бело-голубые считаются аутсайдером, если коллектив Валерия Карпина устал в Кубке России, а у Семака скамейка на зависть любому клубу РПЛ?

Ставка на матч «Ростов» — «Зенит»

Букмекеры предлагают настоящий подарок в виде коэффициента 2.04 на фору «0» на «Зенит». Даже запасные сине-бело-голубых обладают более высоким уровне мастерства, нежели основа «Ростова». Потенциальные проблемы гостей с мотивацией? У жёлто-синих уже также нет особых турнирных задач.

Новоиспечённый чемпион не проигрывает на внутренней арене 11 матчей подряд, а у коллектива Валерия Карпина серия без побед достигла уже шести поединков.

Ставка: победа «Зенита» с форой «0» за 2.04.

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