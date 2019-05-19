«Наполи» — «Интер». Прогноз: команда Анчелотти не будет отбывать номер

19 мая в матче 37-го тура чемпионата Испании «Наполи» на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе сыграет с «Интером». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: ставки на победу «партенопейцев» предлагаются с коэффициентом 2.48.

«Наполи» — «Интер М» (19.05.2019)

Одна из самых громких (наряду с матчем «Ювентус» — «Аталанта») вывесок предпоследнего тура чемпионата Италии, очная встреча второй и третьей команд турнира. Выглядит здорово, но, к сожалению, турнирные расклады способствуют неоправданным ожиданиям.

Дело в том, что «Наполи» уже давно играет исключительно в своё удовольствие. Побороться с «Ювентусом» за титул не удалось, но и конкурентов в борьбе за второе место у «партенопейцев» не оказалось. Впрочем, отсутствие мотивации не мешает показывать хорошие результаты: в пяти предыдущих турах одержано четыре победы.

«Интер» себе ещё ничего не гарантировал, хотя тоже находится в комфортной ситуации. Идущая четвёртой «Аталанта» отстаёт на одно очко и сыграет на выезде с «Ювентусом» — вероятность осечки существует. Удержать третью строчку было бы приятно, но и финиш в топ-4 нерадзурри вполне устроит.

Ближайшие преследователи — «Милан» и «Рома» — отстают от «Интера» на четыре очка, то есть даже поражение в Неаполе не станет катастрофой. А уж ничья и вовсе будет для подопечных Лучано Спаллетти хорошим результатом, ведь в заключительном туре им предстоит играть на своём поле с хилым (пусть и мотивированным) «Эмполи».

Вообще на «Сан-Паоло» нерадзурри в последнее время не впечатляют. Достаточно сказать, что в 16 предыдущих выездных матчах с «Наполи» они одержали всего одну победу, да и то в Кубке Италии. Кроме того, «Интеру» сейчас в принципе тяжело даются победы — их только две в шести минувших турах. Над худшими клубами Серии А — «Кьево» и «Фрозиноне».

Потому разговоры о низкой мотивации хозяев мы отметаем, ведь это не мешало им побеждать в последние недели. «Партенопейцы» проведут заключительный домашний матч в сезоне и постараются красиво попрощаться с болельщиками, так что безволия и равнодушия от них не ждём. П1 с нулевой форой за 1.81 смотрится вполне неплохо.

Второй вариант опасен и продиктован исключительно высоким коэффициентом. В семи предыдущих очных встречах как минимум одна из команд не забивала. При этом «обе забьют — нет» идёт за чумовые 2.54. Ставка на любителя, но с точки зрения статистики она хороша.

Ставки на матч «Наполи» — «Интер М»

На «Сан-Паоло» нерадзурри в последнее время играют так себе: в 16 предыдущих выездных матчах с «Наполи» они одержали всего одну победу, да и то в Кубке Италии. Кроме того, «Интеру» сейчас в принципе тяжело даются победы — их только две в шести минувших турах. Над худшими клубами Серии А — «Кьево» и «Фрозиноне».

Ставка №1: победа «Наполи» с нулевой форой за 1.81.

Ставка №2: обе забьют — нет за 2.54.

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