Жирный кэф. «АИК» — «Фалькенберг»: прогноз и ставка (кф. 5.2)

В рамках розыгрыша шведской Аллсвенскан я бы хотел проанализировать поединок, в котором «АИК» примет на своем поле «Фалькенберг».

«АИК»

«АИК» – действующий чемпион элитного шведского дивизиона, который традиционно очень неплохо начал новый сезон. Так, после стартовых 9 туров подопечные Рикарда Норлинга расположились на 5-й строчке в турнирной таблице, имея 17 очков в своем активе.



Защита после усиления в лице Кароля Метса, который перебрался из голландской «Бреды» в межсезонье, заиграла еще более надежно, пропуская 0,88 гола в среднем за поединок (второй лучший показатель лиги).



Передняя линия также смотрится очень достойно, поражая ворота оппонентов со средним показателем 1,22 гола. Отдельно хотелось бы отметить правого защитника Даниэля Сандгрена, который не только обеспечивает команде положительный баланс голов, но и отлично работает на атаку. По системе гол+пас швед набрал уже 3 очка (2 гола и 1 результативная передача).



Общая статистика «башен» в последних 5 турах выглядит следующим образом: 4 победы и 1 поражение, разница забитых и пропущенных мячей составляет +3 (8-5). На домашнем «Френдс» желто-черные еще не проигрывали в этом сезоне, набрав 10 очков из 12 возможных.

«Фалькенберг»

«Фалькенберг» – новичок Аллсвенскан, который, похоже, не задержится здесь дольше, чем на один сезон. Представитель Халланда занимает последнюю строчку в турнирной таблице после 9 сыгранных туров, демонстрируя при этом очень плохой футбол.



Защита бело-желтых совсем не справляется со своими прямыми обязанностями, пропуская два гола в среднем за поединок, что на данный момент является худшим показателем лиги. Атака, в свою очередь, также не может похвастаться стабильностью, забив всего 8 голов на старте сезона.

Общая статистика «Ф3» в последних 5 турах выглядит так: 2 ничьи и 3 поражения при разнице голов -6 (2-8). На выезде подопечные Ханса Эклунда набрали всего 1 очко из 12 возможных. Ничья была зафиксирована с еще одним аутсайдером чемпионата «АФК Эскильстуна» (предпоследняя команда чемпионата).

Прогноз на «АИК» — «Фалькенберг» с жирным кэфом

Прогноз. «АИК» набрал неплохой игровой ход, и предстоящий поединок с одной из худших команд лиги – это отличный шанс набрать уверенные 3 очка и продолжить борьбу за второй чемпионский титул к ряду.



Неплохим вариантом для основной ставки будет победа «АИКа» с учетом форы (-1.5) гола за 2.3. Также стоит обратить внимание на гол Даниэля Сандгрена в любое время за 5.2. По статистике, гости наиболее уязвимы именно со стороны правого фланга, откуда пропускают бо-лее 50% всех опасных атак. Плюс ко всему этому, именно Даниэль является штатным пенальтистом команды, что только увеличивает наши шансы поймать «жирный кэф».



Ставка №1: победа «АИКа» с учетом форы (-1.5) гола за 2.3



Ставка №2: гол Даниэля Сандгрена в любое время матча за 5.