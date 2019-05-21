Швеция — Россия. Прогноз: Овечкин выйдет из тени

21 мая в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе сборная Швеции примет Россию. Букмекеры отдают минимальное преимущество номинальным гостям: ставки на победу «Красной машины» в основное время предлагаются с коэффициентом 2.20.

Швеция — Россия (21.05.2019)

Матч за первое место в группе В, не больше и не меньше. После шести туров сборная России опережает Швецию и Чехию на три очка, что даёт ей весомое преимущество перед конкурентами. Достаточно просто не проиграть в основное время, чтобы гарантировать себе первую строчку.

Положение «тре крунур» заметно тяжелее. Если Чехия разберётся со Швейцарией в основное время, скандинавам для первого места придётся громить россиян. Шведы проиграли Чехии со счётом 2:5, а потому победа в 1-2 шайбы их не устроит, ведь при равенстве трёх и более команд в дело вступят результаты очных встреч внутри подгруппы.



На кону немалый куш — лучшая команда группы В наверняка получит в соперники по четвертьфиналу крепкую, но всё же ограниченную сборную Германии. Поскольку групповой этап завершится матчами Канада — США и Швеция — Россия, эти команды к моменту выхода на лёд будут знать положение дел наверняка.



Понятно, что разгромить на заказ нынешнюю сборную России практически нереально, но и отбывать номер шведы вряд ли будут. И тут надо учитывать, что у «Красной машины» были лишние сутки на восстановление. Накануне подопечные Рикарда Грёнборга провели тяжелейшую встречу с Латвией и едва не потеряли очки (5:4).



У сборной Швеции по-прежнему нет баланса, защитники слишком увлекаются атакой. Даже скромная Латвия неоднократно убегала «2-в-1» и «3-в-1», а уж россияне преодолевают среднюю зону куда быстрее. Третья шайба в ворота Швейцарии не даст соврать. Если «тре крунур» повторят те же ошибки, мало им не покажется.



Швеция и Россия — это, пожалуй, лучшие команды ЧМ-2019 по умению атаковать с ходу. На чистом льду они способны разорвать кого угодно, так что начало встречи наверняка получится более или менее осторожным. А вот дальше хозяевам в какой-то момент придётся раскрываться. Если, конечно, они нацеливаются на первое место в группе. Потому брать низ не станем.



Ещё один важный момент — спецбригады. Обе команды шикарно разыгрывают лишнего, так что цена каждого удаления будет особенно высока. Тренеры явно предупредят об этом своих хоккеистов, в связи с чем можно проверить ТМ 8,5 малого штрафа за 2.10. Особую грубость мы вряд ли увидим, травмы и дисквалификации перед плей-офф никому не нужны.



Хотелось взять гол Александра Овечкина за 3.20, ведь он очень любит забивать Хенрику Лундквисту. Но основной вратарь шведов вчера отстоял 60 минут в матче с Латвией. Спаренные матчи на ЧМ-2019 от звонка до звонка он ещё не проводил, так что выход Якоба Маркстрёма более чем вероятен.



В связи с этим ставить на гол Ови рискованно, но вообще в больших матчах от восьмого номера потребуется чаще брать игру на себя. Ждём неплохой айстайм и как минимум 3-4 броска. Можно перестраховаться и взять вариант помягче — ТБ 0,5 очка Овечкина за 1.85. Коэффициент достойный.

Также возьмём П1 по броскам в створ с форой "-3,5" за 2.05. Сборная России склонна к лишним передачам ради потенциального улучшения позиции, а шведы сочетают кружева в атаке с обильной нагрузкой на вратарей. Похоже, работы у Василевского будет достаточно.



ИТБ 2,5 шайбы России за 1.75 — по вкусу. «Тре крунур» много привозят и часто допускают ошибки в своей зоне, да ещё и будут вынуждены рисковать для достижения нужной разницы в счёте. Напрягает только слабая реализация россиян: даже Никита Кучеров упорно транжирит моменты. Если с прицелом будет порядок, 3-4 гола «Красная машина» организует.

Ставки на матч Швеция — Россия

Обе команды шикарно разыгрывают лишнего, так что цена каждого удаления будет особенно высока. Тренеры явно предупредят об этом своих хоккеистов, в связи с чем можно проверить ТМ 8,5 малого штрафа за 2.10. Особую грубость мы вряд ли увидим, травмы и дисквалификации перед плей-офф никому не нужны.



Ставка №1: ТМ 8,5 малого штрафа за 2.10.



Ставка №2: ТБ 0,5 очка Овечкина за 1.85.



Ставка №3: победа Швеции по броскам в створ с форой "-3,5" за 2.05.

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