Канада – Швейцария. Прогноз: «кленовые листья» обойдутся без сюрпризов

23 мая на стадионе «Стил-Арена» в Кошице в четвертьфинальном поединке ЧМ-2019 сойдутся сборные Канады и Швейцарии. «Кленовые листья» логично идут у букмекеров явным фаворитом. Поставить на победу коллектива Алена Виньо в основное время можно за коэффициент 1.36.

Прогноз матча Канада – Швейцария (23.05.2019)

Канадцы не без поражений, но всё же заняли первое место в группе и получили вполне проходимого соперника для четвертьфинала. «Клёновые листья» в первом туре уступили финнам, после выдали несколько ярких матчей, а в недавнем поединке с США действовали уже с оглядкой на будущие сражения.



Швейцария выполнила задачу-минимум в виде попадания в плей-офф, набрав очки там, где было необходимо. «Крестоносцы» расправились с аутсайдерами группы и Латвией, но затем последовательно проиграли всем грандам мирового хоккея. Теперь подопечных Патрика Фишера ожидает сложнейшая битва с одним из фаворитов всего турнира.

Нынешний состав канадцев, разумеется, не самый звёздный из всех возможных, однако разница в исполнительском мастерстве между командами колоссальная. С мотивацией, настроением и желание побеждать у «кленовых листьев» нет никаких проблем, поэтому котировки букмекеров вполне предсказуемы. Брать чистую викторию парней Алена Виньо невыгодно, а проверять фору «-2» достаточно опасно.



Комбинированная ставка на викторию номинальных хозяев в основное время при тотале больше 4,5 доступна за коэффициент 1.86. Вариант вполне перспективный. Да, с США и Финляндией «кленовые листья» выдали низовые поединки, но Швейцария, при всём к ней уважении, представляет собой коллектив несколько иного уровня.



С нападением у Канады полный порядок, а «крестоносцы» не столь сильны индивидуально, чтобы остановить одну из лучших атак турнира. Пожалуй, единственный шанс Швейцарии заключается в строжайшей дисциплине и отсутствии удалений, вот только «кленовые листья» в своём фирменном настырном стиле обязательно заставят нервничать защиту противника.



Коллектив Алена Виньо имеет все необходимые ресурсы для уверенной победы уже в основное время, поэтому успех ставки, скорее всего, в большей степени будет зависеть от тотала. Как бы ни был хорош вратарь Швейцарии, рано или поздно канадцы обязательно забьют, для сенсации «крестоносцам» нужно созидать самостоятельно.



Оборона у «кленовых листьев» вполне проходимая. Парни Алена Виньо получили, например, пару шайб от Франции и аж пять пробоин от Словакии. Естественно, в поединке на вылет канадцы постараются действовать более надёжно, но моменты у Швейцарии появятся, вопрос в реализации.



За три матча с грандами у «крестоносцев» суммарная разница шайб составляет 7-12, то есть чуть больше шести за встречу. У Канады с топами общая результативность выглядит скромнее, но разве Швейцария является одним из лидеров мирового хоккея? «Кленовые листья» должны уверенно побеждать и не забывать о зрелищности.

Ставка на матч Канада – Швейцария

За три поединка с грандами у Швейцария суммарная разница шайб составляет 7-12. Канадцы после поражения от финнов на старте поединка нашли нужный ритм и штампуют одну победу за другой. Виктория «кленовых листьев» в основное время при тотале больше 4,5 за 1.86 нас полностью устраивает.



Ставка: победа Канады и тотал больше 4,5 за 1.86.



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