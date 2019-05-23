Бразилия – Россия. Прогноз: россиянки дадут бой хозяйкам и их залу

24 мая в Лиге наций сборная России сыграет с командой Бразилии. Матч начнётся в 02:00 мск. Эта встреча станет куда сложнее, чем с Китаем. Впрочем, после вчерашней победы россиянкам можно задумываться и на ещё один апсет.

Прогноз матча Бразилия – Россия (24.05.2019)

Всё смешалось в этой группе! Россия обыграла Китай, а Доминикана – Бразилию. Вау! Но это если на первый взгляд. Если приглядеться и проанализировать происходящее – не так уж всё и неожиданно. Но давайте по порядку.



Итак, россиянки обыграли Китай. Во-первых, сами сыграли довольно хорошо. Качественно. И тактически грамотно, и настоящий кураж поймали. Вновь выделю хороший приём, несвойственный нашей сборной последних лет.

Но и Китай, чего уж там, оказался не тот. По первому матчу казалось, что азиаток немного придавил зал, но всё оказалось куда банальнее: резерв сильно недотягивает до основы. Да ещё, похоже, волна акклиматизации китайскую сборную накрыла — непозволительно много обманных ударов упало на терафлекс. Ко всему добавим травму, полученную основной диагональной. К чести девушки, она доиграла матч, но функционал оказался ограничен.



А вот Бразилия неожиданно проиграла Доминикане. Впрочем, так ли уж неожиданно? Здесь сказался опыт команды из Центральной Америки. Стрессоустойчивость – великая вещь. Чуть лучше они были в каждом эпизоде. Бразильянки же чересчур уповали на диагональную Габриэлу. 29 очков она набрала, но 60 атак за 4 сета – много.



Что нас ждёт сегодня? Если говорить о чисто игровых моментах, то против такой Бразилии можно и нужно бороться. В общем-то, это команда одной волейболистки, всё той же Габриэлы. Даже у Доминиканы нагрузка разделяется между двумя углами. Поэтому с точки зрения тактики нашим девушкам будет попроще. Думаю, что в стартовом составе в пару к Ефимовой выйдет Ангелина Лазаренко: у неё и подача посложнее, чем у Валерии Зайцевой, и на блоке в игре с Китаем она себя проявила получше.



Ну и зал, его фактор не будем отметать. Наши девушки не привыкли играть при таком скоплении зрителей, которые будут кричать, дудеть, издавать другие звуки. Как быстро получится и получится ли вообще к этому привыкнуть? Посмотрим.



Букмекеры считают бразильянок фаворитками, не согласиться с ними трудно. Но, кажется, что 1.11 на победу этой команды – завышенный коэффициент. Ну а сет сборной России за 1.73 – вообще находка.



Вполне можно пробовать играть и фору (+14,5) по очкам на сборную России. Практически все партии нашей команды на этом турнире близкие (исключение – 2-й сет против Китая). Но эта ставка всё же более рисковая, неизвестно, как повлияет на девушек полный зал.

Ставки на матч Бразилия – Россия (24.05.2019)

Если говорить о вероятном победителе этой встречи, то больше шансов у Бразилии. И из-за привычного часового пояса, и из-за зала, и из-за чуть большего опыта. Но коэффициент 1.11 на победу латиноамериканок всё же завышен. С Доминиканой и те, и другие наиграли на 1:3, причём наша команда мне понравилась даже больше. Поэтому спокойно проверим ставку на то, что Россия выиграет как минимум одну партию, с коэффициентом 1.73. Вполне себе вариант. Альтернатива – ТБ 163,5 очка за 1.83. Есть ещё вариант с форой (+14,5) на Россию, но с учётом давления зала это куда более рискованная штука.



Ставка: Россия выиграет как минимум 1 сет за 1.73.



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