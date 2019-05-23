Прогноз на финалы еврокубков: ставки на победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы

29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский» состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом», а 1 июня в Мадриде на «Ванда Метрополитано» «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль» сыграют в решающем матче Лиги чемпионов. Пришла пора изучить котировки букмекеров и попробовать поймать ставку с хорошим коэффициентом.

Анализ матча «Челси» — «Арсенал»

Первый за предыдущие 11 лет сугубо английский финал еврокубка (следующий состоится ещё через день). В прошлый раз всё закончилось очень драматично: 2008 год, «Лужники», дождь, 1:1 в основное время, тот самый незабитый пенальти Джона Терри и итоговый триумф «Манчестер Юнайтед». Легендарно.



В еврокубках до сегодняшнего момента «Челси» и «Арсенал» встречались лишь раз. Было это в четвертьфинале Лиги чемпионов-2003/04, тогда «канониры» остались ни с чем. После ничьей 1:1 на «Стэмфорд Бридж» синие победили 2:1 на «Хайбери», а решающий гол забил Уэйн Бридж. С тех пор лондонские клубы пересекались только на внутренней арене.

«Челси» пугающе эффективно выступает в Лиге Европы: он дважды оказывался в этом турнире и оба раза сыграл в финале. В сезоне-2012/13 лондонцы стали победителями. В Амстердаме, принимавшим решающий поединок, они выиграли у «Бенфики» со счётом 2:1 благодаря голу Бранислава Ивановича на последних минутах.



«Арсенал» ранее не играл в главном матче Лиги Европы, но выходил в финал Кубка УЕФА сезона-1999/00 в Копенгагене. Там «канониры» уступили по пенальти «Галатасараю» после нулевой ничьей в основное время. До прошлого сезона «пушкари» 19 лет подряд выступали в Лиге чемпионов, но всё хорошее когда-нибудь заканчивается.



В предыдущем розыгрыше они дошли до полуфинала Лиги Европы, уступив лишь будущему победителю — «Атлетико». Теперь вопрос стоит ребром: только удачный исход встречи в Баку выведет «Арсенал» в Лигу чемпионов. Иначе вновь придётся бороздить просторы Лиги Европы после пятого места в чемпионате Англии.



29 мая в любом случае состоится эпохальное событие: либо Унаи Эмери наконец-то проиграет Лигу Европы (три подряд триумфа с 2014 по 2016 год с «Севильей»), либо Маурицио Сарри наконец-то выиграет трофей. И вот тут немного удивляет, что букмекеры считают «канониров» аутсайдером финала.



В АПЛ клубы разделили два очка. «Арсенал» одержал пять побед в Лиге Европы подряд, хотя соперники были крепкие — «Наполи», «Валенсия». С пражской «Славией» не сравнить. Кроме того, «Челси» в семи предыдущих матчах с соседом одержал всего одну победу — во втором туре АПЛ (3:2), когда Сарри и Эмери только начинали свой путь.



Вот и получается, что перед нами две близкие по классу команды, которые очень хороши в удачный день, но при этом нестабильны. И у одной из них есть Унаи Эмери, имеющий особую связь с Лигой Европы. Пожалуй, шансы на победу — самые что ни на есть 50 на 50. А потому 2.20 на проход «Арсенала» — это многовато.

Шансы на победу: 50% — 50%

Анализ матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль»

А вот тут явный фаворит имеется, и отрицать это трудно. Причём преимущество «Ливерпуля» заметно практически по всем компонентам: основа, скамейка, статистика, личные встречи, текущая форма. Впрочем, «Тоттенхэм» дважды подряд вытягивал себя за волосы из болота и на кроткую жертву никак не похож. Дашь руку — откусит по локоть.



Команды прежде пересекались в еврокубках только однажды. В полуфинале Кубка УЕФА-1972/73 «Ливерпуль» взял верх над «Тоттенхэмом» по правилу выездного гола: красные победили дома 1:0, уступили в Лондоне 1:2, прошли дальше и в итоге завоевали трофей.



Если брать очные встречи только в финалах, новой информации мы тоже практически не получим. Соперники сталкивались в решающей игре Кубка английской лиги-1982. По итогам добавленного времени волевую победу тогда одержал «Ливерпуль» (3:1). С тех пор — ничего.



В целом «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встречались 170 раз: у красных — 79 побед, у «шпор» — 48. В 43 матчах была зафиксирована ничья. Но тут важнее другие цифры — мерсисайдцы в 14 последних поединках с «Тоттенхэмом» уступили лишь раз при девяти победах. В этом сезоне АПЛ «Ливерпуль» дважды одолел подопечных Маурисио Почеттино с одинаковым счётом 2:1.



«Шпоры» никогда не побеждали в Испании, три ничьи и три поражения в шести играх. Хотя с предыдущим визитом у них наверняка связаны приятные воспоминания: он случился в шестом туре текущего розыгрыша ЛЧ и закончился ничьей (1:1) с «Барселоной», обеспечившей лондонцам место в плей-офф.

«Ливерпуль» не проигрывал в пяти последних еврокубковых матчах с английскими клубами (три победы, две ничьи). В четвертьфинале прошлой Лиги чемпионов он обыграл «Манчестер Сити» дома (3:0) и на выезде (2:1). «Тоттенхэм», в свою очередь, выиграл четыре из восьми матчей в еврокубках против английских клубов при трёх поражениях.



Сдержанный повод для оптимизма у «шпор» есть: Кейн, Санчес и Вертонген накануне вернулись к тренировкам. Даже если Гарри не будет готов на 90 минут, его выход на поле рискует стать важным психологическим фактором. В остальном мерсисайдцы заметно превосходят соперника. Если подопечные Юргена Клоппа сыграют на своём уровне, то наверняка победят.



Шансы на победу: 30% — 70%

Ставки на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Ставка №1: итоговая победа «Арсенала» за 2.20.



Ставка №2: итоговая победа «Ливерпуля» за 1.50.

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