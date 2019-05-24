«РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз: мюнхенцы оформят золотой дубль

25 мая в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» состоится финал Кубка Германии между «РБ Лейпциг» и «Баварией». Букмекеры отдают явное преимущество номинальным гостям: ставки на победу мюнхенцев в основное время принимаются с коэффициентом 1.60.

Анализ матча «РБ Лейпциг» — «Бавария»

«Бавария» после показательной порки дортмундской «Боруссии» сбавила обороты и провела концовку довольно средненько. Что не помешало ей элегатно выиграть чемпионский титул, разгромив перед своими зрителями «Айнтрахт» (5:1) в заключительном туре. Теперь мюнхенцы идут за золотым дублем.



«РБ Лейпциг» провёл крепкий сезон, и уже за 5-6 туров до окончания первенства стало понятно, что «быки» финишируют третьими. Так в итоге и получилось, даже скомканная концовка не помешала привезти ставшему четвёртым «Байеру» восемь очков. Попадание в групповой этап Лиги чемпионов — достойная награда за весёлый и качественный футбол.

Соперники встречались ровно две недели назад в чемпионате Германии. «Бавария» смотрелась активнее и даже забила гол (судья справедливо отменил взятие ворот), но в целом играла довольно блекло, много ошибалась и даже обошлась без финального навала. Итоговые 0:0 трудно назвать отскоком.



Фактически «Бавария» в последние два месяца включалась на полные обороты только в по-настоящему важных матчах. Битва с единственным конкурентом в борьбе за титул (5:0), «золотая» игра с крепким «Айнтрахтом» (5:1) и проводы легенд — этих раздражителей хватало для того, чтобы дать мастер-класс и смести оппонента с поля.



Финал Кубка Германии куда ближе к топовой встрече, чем к проходному событию. В прошлом году мюнхенцы остались без золотого дубля, пропустив дважды в концовке от «Айнтрахта» Нико Ковача (1:3). Это наверняка добавит им злости и мотивации. Ну и смазать красивое прощание с Рибери и Роббеном тоже никому не хочется.



В последнее время «Баварии» трудно даются очные встречи с РБЛ: лишь в одном из шести предыдущих матчей ей удалось победить с разницей более чем в один гол. Потому брать большие гандикапы в погоне за сочными коэффициентами опасно. П2 с форой "-1" за 1.93 — нормально, П2 "-1,5" за 2.44 — край.



«Быки» достаточно хороши, чтобы после недели отдыха вынудить грозного соперника испытывать трудности за счёт интенсивного высокого прессинга. Сил должно хватить, ведь времени на восстановление было с запасом. Победить без солидного везения едва ли удастся, но и разгром мы вряд ли увидим.



Альтернативный вариант — ТМ 1,5 ЖК в первом тайме за 1.85. Судит спокойный Тобиас Штилер, у которого 36 «горчичников» за 14 матчей Бундеслиги (2,6 в среднем за игру). Можно даже взять ТМ 3,5 ЖК за 2.75, но статус финала рискует накалить обстановку ближе к концу матча.

Ставки на финал Кубка Германии «РБ Лейпциг» — «Бавария»

Фактически «Бавария» в последние два месяца включалась на полные обороты только в по-настоящему важных матчах. Битва с единственным конкурентом в борьбе за титул (5:0), «золотая» игра с крепким «Айнтрахтом» (5:1) и проводы легенд — этих раздражителей хватало для того, чтобы дать мастер-класс и смести оппонента с поля.



Финал Кубка Германии ближе к топовой встрече, чем к проходному событию. В прошлом году мюнхенцы остались без золотого дубля, пропустив дважды в концовке от «Айнтрахта» Нико Ковача (1:3). Это наверняка добавит им злости и мотивации. Возьмём П2 с форой "-1" за 1.93.



Ставка №1: победа «Баварии» с форой "-1" за 1.93.



Ставка №2: ТМ 3,5 ЖК за 2.75.

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