Россия — Чехия. Прогноз: «красная машина» заберёт бронзу ЧМ-2019

26 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы состоится матч за третье место чемпионата мира по хоккею между сборными России и Чехии. Букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: ставки на победу «Красной машины» в основное время принимаются с коэффициентом 1.54.

Анализ матча Россия — Чехия (26.05.2019)

Сборная России в очередной раз упёрлась в финскую стенку. Вместо финала мечты с канадцами будет всего лишь матч за третье место. Самое печальное, что поводов жаловаться на невезение или что-то иное нет. Потому что подопечные Ильи Воробьёва в полуфинале играли ничем не лучше соперника.

Несколько лет назад Юрген Клопп, тренировавший тогда дортмундскую «Боруссию», сказал после победы над «Баварией» примерно такие слова: мы низвергли мюнхенцев до нашего уровня и в конце концов сумели победить. Нечто похожее случилось накануне в Братиславе.

«Суоми» максимально насытили среднюю зону и старались действовать ультракомпактно, затруднили преодоление синей линии и не давали россиянам поднимать голову постоянным давлением. В атаке финны не плели кружева, но долбили в одно место на зависть бывалому дятлу: контролировали шайбу у бортов и при первой же возможности набрасывали её на ворота, а потом катили на «пятак».

На всякого мудреца довольно простоты. «Красная машина» упорно не хотела отказываться от комбинационного стиля и упрощать игру, что полностью устраивало Финляндию. Более-менее стабильно проникать в зону получалось только после подключений защитников (Орлов, Задоров). Но основную часть встречи они шли вперёд неохотно из-за риска контратаки.

Тренерский штаб ничего не менял, команда вязла в тягучем хоккее всё глубже. Списать всё на непробиваемость вратаря не выйдет: Кевин Ланкинен был очень хорош и много выручал, но у Андрея Василевского работы было даже чуть больше. И тащил он с тем же упорством. Не в голкиперах дело.

Игра получилась равной и в конце концов с «пятака» забил тот, кто хозяйничал на нём весь матч. Сборная России позволила низвергнуть себя до уровня явно уступающего в мастерстве соперника, долго отказывалась перестраиваться и в конечном счёте уступила. Очень обидно, но вполне справедливо.

«Бронзу» будем разыгрывать с Чехией, которая бодро начала, а затем безропотно покорилась сборной Канады. Уже к 26-й минуте счёт был 3:0 и всё стало понятно. Подопечные Милоша Ржиги знают своё дело и планку держат, но у «красной машины» есть сразу два весомых преимущества.

Прежде всего — состав, по подбору игроков сборная России сильнее во всех линиях. А по уровню организации чехи Финляндии уступают. И второе — лишние 4 часа отдыха. Матч с Канадой завершился в 22:30 мск, а уже в 16:45 надо играть за третье место. 18 часов на восстановление — это маловато. Так что П1 с форой "-1,5" за 1.94 — нормально.

Также стоит учитывать, что матчи за «бронзу» часто бывают результативными. Это логично: давления гораздо меньше, а потому закрываться на все пуговицы не нужно, можно смело поработать на статистику. Кроме того, в таких ситуациях часто дают практику резервным вратарям. На предыдущих ЧМ встречи за третью строчку заканчивались так: 4:1, 5:3, 7:2.

Вариантов несколько. Классический ТБ 5,5 шайбы за 1.75, смелые П1 + ТБ 5,5 шайбы за 2.40 или даже авантюрные ТБ 1,5 шайбы в каждом периоде за 4.60 и ТБ 2,5 шайб каждой команды за 3.40. Мы рассчитываем на что-то в духе 4:2 или 5:3.

Ставки на матч Россия — Чехия

По подбору игроков сборная России сильнее во всех линиях. Также у наших были лишние 4 часа отдыха. Матч Чехии с Канадой завершился в 22:30 мск, а уже в 16:45 надо играть за третье место. 18 часов на восстановление — это маловато. Так что П1 с форой "-1,5" за 1.94 — нормально, можно даже взять П1 с "-2" за 2.21.

Ставка №1: победа России с форой "-2" за 2.21.

Ставка №2: ТБ 1,5 шайбы в каждом периоде за 4.60.

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