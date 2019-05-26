Канада — Финляндия. Прогноз: «кленовые листья» учтут ошибки сборной России

26 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы состоится финальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и Финляндии. Букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: ставки на победу «кленовых листьев» в основное время принимаются с коэффициентом 1.83.

Анализ матча Канада — Финляндия (26.05.2019)

Сборная Канады выучила урок четвертьфинала и в матче с Чехией отнеслась максимально трепетно к имевшимся моментам. И в итоге сумела сэкономить нервы и силы: решила все вопросы за 25 минут, а в оставшееся время просто играла в своё удовольствие и превратила 3:0 в не менее симпатичные 5:1.

При этом нельзя сказать, что чехи выглядели беззубо и ощутимо уступали оппоненту. Вовсе нет. Наоборот, первый период они провели пободрее (впрочем, это началось уже после того, как Марк Стоун открыл счёт). Но с такой реализацией лишнего делать в финале чемпионата мира просто нечего. Павел Францоуз не выручал, а без геройств вратаря забодать «кленовых листьев» крайне сложно.

Сборная Финляндии — единственная команда ЧМ-2019, которой это удалось. Впрочем, та встреча мало что значит. Она оказалась первой для обеих команд на турнире: «суоми» были готовы и выиграли «конёк», а вот североамериканцы смотрелись чрезвычайно тяжеловато и заслуженно проиграли со счётом 1:3.

По ходу чемпионата мира «кленовые листья» добавляли: они набирали форму, улучшали взаимопонимание и наконец-то стали получать помощь от вратарей. Ведь в первых матчах Мэтт Мюррей и Картер Харт выглядели слабо. Теперь сборная Канады гораздо мощнее, чем была пару недель назад.

Переоценивать разгром чехов не стоит, и всё же состав у подопечных Алена Виньо сильнее. А недонастроиться на «суоми» после поражения в группе и их последних результатов практически нереально. Финны уже победили три лучшие команды ЧМ-2019 по уровню индивидуального таланта (Россия, Канада, Швеция) и дотащили до овертайма США с несколькими элитными форвардами. Топ-сборные — их конёк.

На стороне хозяев (помимо состава) ещё два фактора. Первый — сборная Финляндии дошла до финала благодаря налаженному форчекингу, при котором чужие хоккеисты постоянно находятся под давлением и не могут долго выцеливать передачу. «Суоми» способны душить и давить с высокой интенсивностью не 5-10 минут, а заметно дольше.

Во многом за счёт этого они и прошли Россию. Но подобный стиль крайне энергозатратен, а на отдых было около 25 часов. Финны втроём бросались под шайбу, терпели и находились в напряжении до последней секунды. Сил да эмоций после такого может не хватить — слишком много было оставлено вчера. А вот Канада, хоть и играла в полуфинале на четыре часа позже, уже к середине второго периода перешла на круиз-контроль.

И второе. Североамериканцы, в отличие от России, при необходимости могут упростить игру и отказаться от лишней эффектности. Вбросить шайбу в зону и от души за неё побороться они умеют. Кроме того, «кленовые листья» лучше в битвах на «пятачке», а этот компонент напрямую влияет на жизнеспособность финнов.

В общем, П1 за 1.89 или П1 с форой "-1" за 2.19 выглядят здорово. ИТМ 2 шайбы Финляндии за 2.00 — по вкусу. Набросами на ворота и накатыванием на «пятак» канадцев не удивишь. Можно даже подумать о ставке «финны забьют ровно одну шайбу» за 3.90.

Ставки на матч Канада — Финляндия

Стиль «суоми» крайне энергозатратен, а на отдых было около 25 часов. Финны втроём бросались под шайбу, терпели и находились в напряжении до последней секунды. Сил да эмоций после такого может и не хватить — слишком много было оставлено вчера. А вот Канада, хоть и играла на четыре часа позже, уже к середине второго периода перешла на круиз-контроль.

П1 за 1.89 или П1 с форой "-1" за 2.19 выглядят здорово. ИТМ 2 шайбы Финляндии за 2.00 — по вкусу. Набросами на ворота и накатыванием на «пятак» канадцев не удивишь. Можно даже подумать о ставке «финны забьют ровно одну шайбу» за 3.90.

Ставка №1: победа Канады с форой "-1" за 2.19.

Ставка №2: ИТМ 2 шайбы Финляндии за 2.00.

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