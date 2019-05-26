Серена долго не протянет. Прогноз и ставки на женский «Ролан Гаррос»-2019

26 мая в Париже стартовал Открытый чемпионат Франции по теннису в женском одиночном разряде — один из четырёх турниров Большого шлема. Букмекеры оценили шансы российских теннисисток и назвали главных фаворитов «Ролан Гаррос». Самое время сделать ставку с хорошим коэффициентом.

Анализ «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде

Букмекеры считают фаворитом турнира Симону Халеп, её победа оценивается коэффициентом 5.00. Румынка не выиграла в этом году ни одного турнира, а 10 дней назад в Риме проиграла первой же сопернице: скромная Маркета Вондроушова оказалась сильнее в трёх партиях. Год назад Симона стала чемпионкой «Ролан Гаррос», но её нынешнее состояние вызывает вопросы.



Следом идёт Кики Бертенс (9.00). Голландке в 2019 году не было равных в Мадриде и Петербурге, престижный грунтовый турнир в столице Испании — это очень серьёзно. На недавних соревнованиях в Риме она играла только трёхсетовые матчи, но всё же дошла до полуфинала. Год назад ей не повезло с сеткой, в третьем круге Кики в упорной борьбе уступила Анжелике Кербер.

Тройку замыкает Петра Квитова, коэффициент на её победу — 11.0. Чешка можно начала сезон: победа в Сиднее, финалы Australian Open и Дубая, а затем титул в Штутгарте. Правда, в Риме Петра разочаровала и проиграла уже в третьем круге, зато сетка в Париже у неё неплохая.



За 12.0 можно поставить на опытнейшую Серену Уильямс. Американка ничего не выигрывала уже два года, а в нынешнем сезоне лишь раз доходила до четвертьфинала. Но сбрасывать её со счетов нельзя, благо что сетка отличная и в первые дни серьёзных соперниц не будет. Впрочем, Серена сейчас явно далека от былой формы.



Пятая в списке претенденток — Наоми Осака (15.0). Первый номер посева получила травму руки, из-за которой пришлось сняться с турнира в Риме. Естественно, этот факт сказывается на её шансах. В остальном Наоми хороша: выиграла Australian Open, неплохо выглядела в Мадриде и Риме (до травмы).



Наибольшие шансы из россиянок, если верить букмекерам, имеет Дарья Касаткина: она закрывает десятку фаворитов с коэффициентом 40.0. 22-летняя россиянка провалила начало сезона и только в Риме сумела наконец-то выиграть два матча подряд. Выход Касаткиной хотя бы в 4-й круг станет полноценным сюрпризом.

Ставки на «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде

Букмекеры недооценивают Осаку. Даже её выход в 4-й круг идёт за вкусные 2.10. Сетка у японки не самая простая (Азаренко или Остапенко во втором круге), но никого сильнее Мэдисон Кис вплоть до четвертьфинала у неё не будет.



В принципе, за коэффициент выше «двойки» смотрится нормально даже с учётом недавней травмы. В больших матчах проблемы наверняка скажутся, но пройти 3-4 соперниц среднего уровня Наоми точно по силам. Можно даже взять выход Осаки в четвертьфинал за 3.20.



Также стоит рассмотреть вариант «Серена Уильямс не выйдет в четвертьфинал» за 1.73. Грунт традиционно требует подвижности, а у американки в последнее время с этим большие проблемы. Вылет на фоне усталости в третьем-четвёртом круге вполне вероятен.



Наконец, ждём хорошего выступления от Каролины Плишковой. Второй посев, благоприятная сетка и отличная форма (победа в Риме неделю назад) — весомые козыри. Её проход в 4-й круг идёт за 2.15, в четвертьфинал — за 2.40. На наш взгляд у чешки хорошие шансы как минимум на полуфинал, который оценён в 3.50.



Ставка №1: выход Осаки в 4-й круг за 2.10.



Ставка №2: Серена Уильямс не выйдет в четвертьфинал за 1.73.



Ставка №3: проход Каролины Плишковой в 4-й круг за 2.15.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.

