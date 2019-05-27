Шарди — Эдмунд, Бузэрнеску — Александрова. Экспресс на «Ролан Гаррос»-2019

27 мая в Париже в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде Жереми Шарди сыграет с Кайлом Эдмундом. У женщин в тот же день Михаэла Бузэрнеску встретится с Екатериной Александровой. Букмекеры считают фаворитами англичанина и румынку соответственно: поставить на победу Эдмунда можно с коэффициентом 1.74, успех Бузэрнеску идёт за 1.42.

Анализ матча Жереми Шарди — Кайл Эдмунд (27.05.2019)

Британец проваливает грунтовый сезон, сейчас на его счету всего одна победа. В Марракеше над скромным французом Уго Умбером. В остальном Эдмунд, бодро выступавший на харде, не впечатляет. Впрочем, проигрывал он по большей части крепким соперникам — Шварцману, Цонге, Фоньини.

Из этого ряда выбивается разве что Денис Кудла, но и его трудно назвать слабым соперником. А вот поражение в Риме от Фернандо Вердаско получилось достойным: Кайл выдал два крепких сета, а затем расклеился в решающей партии. Проблемы со стабильностью и уверенностью налицо, но не всё так ужасно.

Жереми Шарди побеждал на грунте почаще, но по большей части это были вернувшиеся после травм теннисисты или середняки. По общему уровню мастерства опытный француз сопернику, конечно, уступает, зато явно находится ближе к оптимальным кондициям. Плюс получит полную поддержку соотечественников.

Вроде бы предпосылки к упорному матчу имеются. Оба теннисиста не отличаются стабильностью, при этом у одного преимущество по потенциалу, а у другого — хорошая форма и свои трибуны. ТБ 3,5 сета за 1.57 смотрится надёжно, ТБ 38 гейма за 1.80 — тоже неплохо.

Единственную очную встречу на грунте выиграл британец (6:3, 6:4 в Барселоне-2017), да и в целом двигается он получше, а на медленном покрытии выносливость важна. В связи с этим хочется взять П1 + ТБ 40,5 гейма за 3.62, но перед своими трибунами Шарди точно будет бороться до конца и может удивить.

Ставки на матч Жереми Шарди — Кайл Эдмунд

Оба теннисиста не отличаются стабильностью, при этом у одного преимущество по потенциалу, а у другого — хорошая форма и свои трибуны. ТБ 3,5 сета за 1.57 смотрится надёжно. Встреча наверняка получится долгой.

Михаэла Бузэрнеску — Екатерина Александрова (27.05.2019)

Опытная румынка в последнее время сбавила обороты. И всё же ниже определённой планки она опускается редко. Бузэрнеску — крепкий и энергичный грунтовик, за последний месяц она обыграла Айлу Томлянович, Елену Остапенко и Юлию Гёргес (снялась в третьем сете).

А вот россиянка грунт не любит, в нынешнем сезоне она выиграла на нём лишь один матч — у малоизвестной Яны Чепеловой из третьей сотни рейтинга на турнире в Нюрнберге. На харде победы случались куда чаще, в том числе и на престижных турнирах.

Но на грунте игра упорно не даётся. При этом поражения Екатерине наносили не гранды, а вполне проходимые соперники: Светлана Кузнецова, Хиль Белен Тайхман и Вероника Кудерметова. Бузэрнеску им, мягко говоря, не уступает.

Александрова обладает характером и порой цепляется даже в неудачные дни, это нужно учитывать. Потому большие форы на румынку брать опасно. И всё же одних бойцовских качеств — да ещё и на грунте — ей вряд ли хватит для победы над столь опытной соперницей.

Лобовая победа Бузэрнеску идёт за 1.42, для экспресса вполне неплохой вариант: нестыдный коэффициент и умеренный риск. Можно немного поднять коэффициент докупкой форы "-2,5" по геймам за 1.56. А вот дальше не рискнём, взять один сет и нарушить расклады россиянка способна.

Ставки на матч Михаэла Бузэрнеску — Екатерина Александрова

Александрова грунт не любит, в нынешнем сезоне она выиграла на нём лишь один матч — у малоизвестной Яны Чепеловой из третьей сотни рейтинга на турнире в Нюрнберге. А вот Бузэрнеску — крепкий и энергичный грунтовик, за последний месяц она обыграла Айлу Томлянович, Елену Остапенко и Юлию Гёргес.

Экспресс на первый круг «Ролан Гаррос»-2019

Выбор №1: ТБ 3,5 сета в матче Шарди — Эдмунд за 1.57.

Выбор №2: победа Бузэрнеску с форой "-2,5" за 1.56.

Общий коэффициент = 2.45.

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