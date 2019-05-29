Россия – Япония. Прогноз: все закончится быстро. И больно

29 мая сборная России сыграет с командой Японии на 2-м этапе женской волейбольной Лиги наций. Матч, вероятнее всего, закончится быстро. И не в пользу России.

Прогноз матча Россия – Япония (29.05.2019)

Да, не такого результата мы ожидали от игры со сборной Германии. Казалось, что это – самый удобоваримый соперник для 2-й недели Лиги наций. Но получилось, что Липпман и компания просто растерзали россиянок. После игры у девушек было собрание, где были высокие слова о защите цветов российского флага и прочем.



Помочь с настроем это, конечно, поможет. Но россиянок на этом турнире немного жаль. Их просто бросили на растерзание. Да, такой же экспериментальный состав сборной Китая удалось обыграть. Но все постепенно находят свою игру, набирают ход, а мы…Мы показываем тот волейбол, на который сейчас способны. Ни больше, ни меньше.



Не на пользу сборной России сыграла и замена связующей. Тут сразу несколько причин. Во-первых, Рысева клубный сезон просидела на лавке, о какой-то игровой уверенности говорить не приходится. Во-вторых, для нашего волейбола с упором на сильную атаку и блок она не подходит, рост маловат. Соперницы этим пользуются, атакуют через пасующую. Ну и в-третьих, игра у неё совсем не пошла. Хотя что можно наиграть за пару тренировок?



Что до Полины Матвеевой, то для 16-летней девушки без единого матча в Суперлиге она выглядит здорово, но это не сильно помогает на уровне сборных.



Японки же на 1-м этапе проиграли дважды (Бельгии и США), но вчера неожиданно обыграли турчанок. Хорошо играли, чистенько, в 2 раза меньше ошибок сделали. 10 на 3 сета –совсем немного. С азиатками России играть всегда тяжело (матч с Китаем вынесем за скобки): цепкая защита, техничные игроки, мало ошибок. А уж если добавить более высокий класс игроков, то картина получается грустная для россиянок. О том говорят и букмекеры, всего 1.10 на победу Японии.



Ставить на такие игры вообще не рекомендую, выиграть можно не так много, а проиграть – легко. Но если здесь что-то и брать, то счёт 3:0 в пользу Японии. Да, это женский волейбол, в нём всякое бывает, но особых вариантов здесь и нет. Коэффициент 1.93 – неплохой. Можно рассмотреть и фору (– 15.5) за 1.95. Как показывает практика, с более сильными соперниками наши девушки минимум в одном сете проваливаются.

Ставки на матч Россия – Япония (29.05.2019)

Варианты, которые здесь можно рассмотреть – победа Японии в 3 сетах за 1.93 и с форой (-15.5) за 1.95. Разница в классе команд велика, ошибок японки делают в разы меньше, да ещё и после не самого удачного 1-го этапа им нужно набирать очки.



От россиянок здесь жду борьбы, эмоций, после матча с немками их накачали, но порядка в сборной идеального нет, а значит, это не тот случай, когда порядок бьёт класс. Но это женский волейбол, так что мы вправе ждать и сенсаций. Ну или экспериментов от тренера Японии. В них хочется верить, но реальность такова, что Россия набивает шишки. Хотелось бы, что эти уроки девушкам пригодились.



Ставка: победа Японии со счётом 3:0 за 1.93.



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