Стивенс — Херцог, Мартич — Плишкова. Прогноз на «Ролан Гаррос»-2019

31 мая в Париже в матчах третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде Слоан Стивенс сыграет с Полоной Херцог, а Петра Мартич встретится с Каролиной Плишковой. Букмекеры считают фаворитами американку и чешку: поставить на победу Стивенс можно с коэффициентом 1.33, успех Плишковой идёт за 1.60.

Американка проводит сезон чуть ниже ожидаемого уровня, но на «Ролан Гаррос» от неё привычно ждут сильной игры. Стивенс — сильный грунтовик, в прошлом году она и вовсе дошла в Париже до финала, где уступила в трёх партиях Симоне Халеп. По пути удалось выбить Контавейт, Касаткину и Кис.



Грунтовый сезон Слоан проводит неплохо: четвертьфинал в Чарльстоне, полуфинал в Мадриде. В Риме, правда, всё закончилось уже во втором круге, но там соперницей была крепкая Йоханна Конта (её американка прежде не обыгрывала) и дело дошло до третьего сета. На провал не тянет.



Два стартовых барьера Стивенс преодолела спокойно. Играла неровно и с перепадами, вот только в женском теннисе это нередкое событие, особенно для первых кругов на больших турнирах. Важнее, что в нужный момент она брала себя в руки и неизменно дожимала соперниц.



Херцог явно уступает Слоан в мастерстве. На старте «Ролан Гаррос» она дважды провела трёхсетовые матчи и одолела Александру Саснович с Дженнифер Брэйди. Теперь многое будет зависеть от запаса сил, потому что без хорошего движения и выносливости шансов у неё минимум.



Соперницы встречались трижды, всякий раз Стивенс побеждала в двух партиях и отдавала Херцог от 4 до 8 геймов. Два матча состоялись на грунте: «Ролан Гаррос»-2014 и Мадрид-2019. Чего-то подобного ждём и на этот раз, П1 с форой "-4,5" за 1.95 и ИТМ 9 гейма Херцог за 1.89 — нормальные варианты.

Ставки на матч Слоан Стивенс — Полона Херцог

Херцог явно уступает Слоан в мастерстве. Соперницы встречались трижды, всякий раз Стивенс побеждала в двух партиях и отдавала Херцог от 4 до 8 геймов. Кроме того, на старте «Ролан Гаррос» Полона дважды провела трёхсетовые матчи, могла накопиться усталость. Берём ИТМ 9 гейма Херцог за 1.89.



Ставка: ИТМ 9 гейма Херцог за 1.89.

Плишкова в полном порядке: в 2019 году она уже успела выиграть два турнира. Один из них — непосредственно перед «Ролан Гаррос». Чешке покорился Рим, хотя отчасти сыграл свою роль уровень сопротивления. Он был не то чтобы скромный, но и не выдающийся: Томлянович, Кенин, Азаренко, Саккари и Конта.



Впрочем, в Париже дела пошли ничуть не хуже. В двух стартовых поединках Каролина отдала всего девять геймов. Правда, соперницы были совсем уж на любителя: миниатюрная Мэдисон Брэндл из конца первой сотни и квалифай Кристина Кучова, которая и вовсе находится в третьей сотне.



Мартич тоже дошла до третьего круга безо всяких проблем, за два матча уступив лишь в шести геймах. Уровень оппозиции был чуть выше — Онс Жабер и Кристина Младенович. А до этого хорватка выиграла первый турнир в карьере (Стамбул, хард) и пошумела в Мадриде, где расправилась с Мугурусой и Векич.

В общем, третий оппонент Плишковой в Париже сильно превосходит предыдущих. В этом году Каролина и Петра уже встречались, во втором круге хардового турнира в Майами чешка уверенно добыла победу в двух сетах (6:3, 6:4).



Ждать разгрома тут точно не стоит, но запас Плишковой в мастерстве сомнений не вызывает, а физическое состояние у неё явно выше среднего. Борьбу Мартич точно навяжет, вполне возможен тай-брейк или третий сет, а вот итоговая победа Петры — вряд ли. Лобовая П2 за 1.60 — нормально, вариант посмелее — победа Плишковой и ТБ 20,5 гейма за 2.82.

Ставки на матч Петра Мартич — Каролина Плишкова

В двух стартовых поединках Каролина отдала всего девять геймов, но там соперницы были совсем скромные. Мартич тоже дошла до третьего круга безо всяких проблем, за два матча уступив лишь в шести геймах. Разгром тут вряд ли будет, но в целом сомневаться в набравшей ход Плишковой сейчас трудно.



Ставка: победа Плишковой и ТБ 20,5 гейма за 2.82.

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