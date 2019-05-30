Циципас — Краинович, Нисикори — Джере. Прогноз на «Ролан Гаррос»-2019

31 мая в Париже в матчах третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде Стефанос Циципас сыграет с Филипом Краиновичем, а Кей Нисикори встретится с Ласло Джере. Букмекеры считают фаворитами грека и японца: поставить на победу Циципаса можно с коэффициентом 1.22, успех Нисикори идёт за 1.27.

Анализ матча Стефанос Циципас — Филип Краинович (31.05.2019)

Циципас продолжает прибавлять. У него уже два титула в 2019 году, да и на глине в этом сезоне он хорош. Преодолев спад после финала в Дубае, грек победил в Эшториле, дошёл до финала в Мадриде (расправился с Вердаско, Зверевым и Надалем, уступив только Джоковичу) и до полуфинала в Риме (проиграл Надалю).



В Париже Стефанос начал бодро. С Максимильяно Мартерером разобрался в трёх сетах, с Уго Дельеном — в четырёх. При этом в его игре ощущается запас: на отдельных отрезках Циципас сбавляет обороты, но в случае чего включается.



Опытный Краинович в нынешнем сезоне уже выдал несколько мощных турниров. А вот удивить на «Ролан Гаррос», похоже, не получится. Мало того что с сеткой не повезло, так ещё и слишком уж много сил было оставлено в первом и втором кругах. Серб провёл два пятисетовых матча.



Играть приходится через день, а соперники становятся всё сильнее. Циципас обожает агрессивный стиль и мощные удары, которые требуют от оппонента немалой энергии. Без качественных перемещений и свежести вариант остаётся лишь один: грек будет ошибаться чаще обычного и потеряет самообладание.



Есть подозрение, что с каждой партией Краиновичу станет всё тяжелее поспевать за более молодым противником. В связи с этим нам нравится вариант «в первом сете будет больше геймов, чем во втором» за 2.24. Ну и П1 с форой "-5,5" гейма за 1.68 смотрится неплохо.

Ставки на матч Стефанос Циципас — Филип Краинович

Серб провёл два пятисетовых матча. Играть приходится через день, а соперники становятся всё сильнее. Циципас обожает агрессивный стиль и мощные удары, которые требуют от оппонента запаса энергии. Есть подозрение, что с каждой партией Краиновичу станет всё тяжелее поспевать за молодым противником.



Ставка №1: в первом сете будет больше геймов, чем во втором за 2.24.



Ставка №2: победа Циципаса с форой "-5,5" гейма за 1.68.

Анализ матча Кей Нисикори — Ласло Джере (31.05.2019)

Нисикори не слишком любит грунт. В то же время ниже определённой планки он не опускается и посредственных соперников обыгрывает исправно, а вот с теннисистами посерьёзнее на глине ему зачастую бывает нелегко. Старт «Ролан Гаррос»-2019 это подтвердил.



В первом круге японец играючи расправился с малоизвестным французом Кентеном Алисом. Зато переживающий далеко не лучший период Жо-Вильфрид Цонга доставил Кею немало хлопот. Для победы хватило четырёх сетов, но в каждом из них могучий француз брал как минимум четыре гейма.



Находящийся в расцвете сил Джере на данный момент точно не уступает Цонга. Серб до сих пор не проиграл на турнире ни единой партии, хотя во втором круге испытал определённые трудности с юным Алексеем Попыриным. Тот здорово подавал и вполне мог зацепить одну-две партии.

У невысокого Нисикори такой мощной подачи нет, а двигается Джере очень даже недурно. Мастерство и опыт Нисикори в конце концов наверняка перевесит, но малой кровью ему обойтись не удастся. Ласло умеет вытягивать сложные мячи, а проблем с физикой быть не должно: 24 года и всего шесть сыгранных сетов в Париже.



В общем, логичнее всего танцевать от верха. Скажем, тотал больше 3,5 сета за 1.82 и ТБ 35 гейма за 1.93 смотрятся здорово. Можно попробовать поднять коэффициент и взять ставку «победа Нисикори в 4-5 сетах» за 2.20.

Ставки на матч Кей Нисикори — Ласло Джере

Мастерство и опыт Нисикори в конце концов наверняка перевесят, но малой кровью ему обойтись не удастся. Ласло умеет вытягивать сложные мячи, а проблем с физикой быть не должно: 24 года и всего шесть сыгранных сетов в Париже.



Ставка: ТБ 35 гейма за 1.93.

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