«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз: «шпоры» залягут на дно в Мадриде

1 июня в Мадриде на прекрасном стадионе «Ванда Метрополитано» состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19, в котором сойдутся «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль». В АПЛ обе последние встречи остались за красными, поэтому котировки букмекеров неудивительны. Поставить на победу коллектива Юргена Клоппа с учётом дополнительного времени и серии пенальти можно за коэффициент 1.48.

Прогноз матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» (01.06.2019)

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» уже относительно давно завершили выступление в текущем сезоне АПЛ и теперь ждут главный матч года. Команды получили в распоряжение почти три недели отдыха, что позволило восстановиться некоторым травмированным футболистам и внести дополнительную интригу перед стартом встречи.



У красных не сыграет Кейта, зато уже вовсю тренируется Фирмино, а у «шпор» постепенно набирает форму Гарри Кейн, что послужит определённой головной болью для Почеттино. Сон и Моура великолепно смотрятся в контратаках, но лидера нападения просто так на скамейку не посадишь. У «Ливерпуля» деление на основу и резерв более очевидное.

В прошлом сезоне красные готовились к финалу Лиги чемпионов практически две недели, поэтому Юрген Клопп и его коллектив понимают особенности столь продолжительной паузы. Для «Тоттенхэма» подобный опыт в новинку, поэтому некоторый простой может негативно сказаться на действиях «шпор» в стартовом отрезке. Скорее всего, номинальным хозяевам понадобится время, чтобы поймать нужный ритм.



Юрген Клопп уже уступил в двух еврокубковых финалах с «Ливерпулем», но «Тоттенхэм» может дать фору любому топ-клубу по части избегания трофеев. Последний раз «шпоры» взяли что-то серьёзное в 2008 году, добыв Кубок лиги. За красных говорит множество факторов, поэтому пройти мимо победы Салаха и компании в основное время за 1.97 мы попросту не имеем права.



В двух предыдущих стадиях «Тоттенхэм» был в целом не лучше оппонентов, однако за счёт сумасшедшей самоотдачи проходил дальше. Без доли везения, разумеется, тоже не обошлось. Победителей не судят, но и «Манчестер Сити» и «Аякс» имели не меньше возможностей для прохода в следующий этап.



«Ливерпуль» вышел в финал куда увереннее, несмотря на 0:3 на «Камп Ноу». Да, красные продемонстрировали ужасный результат, но по игре коллектив Юргена Клоппа не провалился ни в одном матче плей-офф. На бумаге у «шпор» состав всё же чуть по слабее, а личные встречи в прошедшем сезоне являются отличным подтверждением данного высказывания.



«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не встречались в национальных Кубках, но два поединка в АПЛ, конечно же, провели. В обоих случаях красные взяли верх со счётом 2:1, поэтому за 1.85 мы дополнительно проверим индивидуальный тотал команды Юргена Клоппа больше 1,5. Если с центром обороны и вратарём у «шпор» относительный порядок, то опорная зона и фланговые защитники частенько привозят моменты на свои ворота.



Триппьер, Роуз, Дэвис, Уолкер-Питерс и Орье не соответствуют уровню топ-клуба в своём нынешнем состоянии. Кого бы Почеттино не поставил по флангам обороны Салах и Мане обязательно воспользуются преимуществом в исполнительском мастерстве, а Робертсон и Александер-Арнольд обеспечат поддержку по краям постоянными включениями.



Фактически все шансы «Тоттенхэма» на забитые мячи сводятся к стандартам, контратакам и связке Эриксен – Алли плюс один или два форварда в зависимости от выбора Почеттино. Для финала Лиги чемпионов против столь мощного и сбалансированного «Ливерпуля» разнообразия слишком мало. Клопп разберёт оппонента по полочкам.



Естественно, «шпоры» могут выиграть, у лондонцев обязательно будет хотя бы один момент, но красные выглядят предпочтительнее. За последние шесть лет трофей брали более статусные клубы, которые изначально считались фаворитами. Количество относительных сенсаций стало минимальным, и мы склоняемся к продолжению тенденции.



Если вы любите ставить на конкретных игроков, то за 3.15 можно присмотреться к голу Фирмино. Забитые мячи в исполнении Салаха или Мане идут с более низкими коэффициентами, а в случае с бразильцем сказывается повреждение, из-за которого Роберто не выходил на поле с конца апреля.



Тем не менее Фирмино уже возобновил тренировки и рвётся в бой. В двух упомянутых матчах АПЛ со «шпорами» бразилец отличился в каждом. Центральным защитникам «Тоттенхэма» приходится страховать фланги и основное внимание уделять Салаху и Мане. Роберто прекрасно умеет пользоваться свободой, и свой шанс он обязательно получит.

Ставки на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» выиграл обе дуэли с «Тоттенхэмом» во внутреннем первенстве, у красных больше опыта, «шпоры» не берут трофеи с 2008 года, у лондонцев проседают некоторые позиции, а в последние шести лет в финалах Лиги чемпионов побеждает фаворит.

За 1.97 мы проверим викторию коллектива Юргена Клоппа, а за 1.85 индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1,5. Также за 3.15 возьмём гол Фирмино. Бразилец восстановился после травмы и готов продолжить поражать ворота Льориса. В двух прошлых поединках с «Тоттенхэмом» Роберто обязательно забивал.



Ставка №1: победа «Ливерпуля» за 1.97.



Ставка №2: индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1,5 за 1.85.



Ставка №3: гол Фирмино за 3.15.



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