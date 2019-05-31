«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз на статистику финала Лиги чемпионов

1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» в финальном матче Лиги чемпионов встретятся «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль». Букмекеры считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу мерсисайдцев в основное время можно с коэффициентом 1.93.

Анализ матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» (01.06.2019)

Финал Лиги Европы в Баку, несмотря на внушительное количество голов, получился вялым. От заключительных матчей сезона всегда ждёшь большего. И «Тоттенхэм» с «Ливерпулем» вполне способны дать огня. По крайней мере в последние годы их встречи часто оказывались весёлыми.



Достаточно сказать, что в семи из восьми предыдущих поединков мерсисайдцев со «шпорами» забивали обе команды. А в четырёх последних случаях голов было не меньше трёх. Победные мячи в концовках (в том числе и в свои ворота), голы-красавцы — всё это происходило.



Одна деталь: лондонцы, как правило, не побеждали. Мерсисайдцы потерпели всего одно поражение в 14 последних матчах с «Тоттенхэмом» при 9 победах. В этом сезоне АПЛ «Ливерпуль» дважды одолел подопечных Маурисио Почеттино с одинаковым счётом 2:1.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»: Льорис; Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз; Ваньяма, Сиссоко; Эриксен, Алли, Сон Хын Мин; Кейн под вопросом (голеностоп).



«Ливерпуль»: Алисон; Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон; Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум; Салах, Фирмино, Мане. Не сыграет: Кейта (бедро). Под вопросом: Фирмино (пах).



Кроме того, «шпоры» никогда не побеждали в Испании: три ничьи и три поражения в шести играх. А красные забивали команде Почеттино ровно два гола в пяти из шести предыдущих матчей. С точки зрения статистики ИТБ 1,5 мяча «Ливерпуля» за 1.85 или даже ставка «гости забьют ровно 2 мяча» за 3.00 достойны внимания. Кроме того, обращает на себя внимание Х2 + ТБ 2,5 мяча за 2.40.



Однако агрессивного дебюта ждать не стоит. Для каждого из соперников титул станет историческим, так что цена ошибки огромна. Юрген Клопп уже несколько раз показывал, что готов играть с грандами прагматично. Достаточно вспомнить матчи против «Баварии» в Лиге чемпионов и против «Манчестер Сити» в АПЛ.



Соответственно «гол в первые 25 минут — нет» за 2.00 или даже ТМ 1 мяча в первом тайме за 2.15 смотрятся интересно. Обе команды знают толк в прессинге и наверняка постараются свести к минимуму риск потерь. В теории это обещает упрощение игры и минимум вольностей при переходе центра поля.



Потому возьмём ТМ 5 углового в первом тайме за 1.72. А вот ТМ 4 удара в створ в первом тайме за 1.91 нравится нам чуть меньше, потому что в каждом из клубов хватает любителей дальних ударов. В общем, тут скорее по вкусу.



Судить будет опытный Дамир Скомина, у которого 23 «горчичника» в пяти матчах Лиги чемпионов. Любопытно другое — в каждом случае он показывал строго 4-5 карточек. А в двух играх Лиги Европы этого сезона выписывал по 6 предупреждений. Напрашивается ставка на интервал. «В матче будет от 4 до 6 карточек» за 2.05 — вполне рабочий вариант.

Ставки на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль»

Для каждого из соперников титул станет историческим, так что цена ошибки огромна. Юрген Клопп уже несколько раз показывал, что готов играть с грандами прагматично. Соответственно, «гол в первые 25 минут — нет» за 2.00 смотрится интересно.



Ставка №1: гол в первые 25 минут — нет за 2.00.



Ставка №2: ТМ 5 углового в первом тайме за 1.72.



Ставка №3: ТМ 4 удара в створ в первом тайме за 1.91.



Ставка №4: в матче будет от 4 до 6 карточек за 2.05.

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