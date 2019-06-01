Япония – Россия, США – Польша. Прогнозы на Лигу наций

1 июня в Лиге наций сборная России сыграет с Японией, а Польша примет команду США. Будет интересно, но сенсаций не случится. Объясню, почему.

Прогноз матча Япония – Россия (1.06.2019)

Что сказать по матчу сборной России против Франции? Эта игра показала, что новому тренерскому штабу предстоит ещё многому научиться. Да, с «Кузбассом» Туомас выиграл, выстроил игру этой команды, но сборная – другой уровень и другие игроки. Ставка на игроков «Кузбасса» не сыграла. Виктор Полетаев показал не лучший процент в атаке (40%) и не забил важные мячи в концовках. Ярослав Подлесных отправился на скамейку, забив 2 мяча из 7. Игорь Кобзарь отыграл одну партию и не сказать, что здорово.

Не очень я понял усиления в виде выхода на подачу Кобзаря в 4 сете. Человек сделал 2 ошибки в первом сете, в 4 вышел и снова отправил мяч в глубокий аут. Неужели те же Воронков или Земчёнок не могли выйти и помочь? Но это, пожалуй, единственная претензия к тренерскому штабу. В остальном вели они игру грамотно.

Да и в целом игра была, скорее, в пользу сборной России. Проиграли из-за множества своих ошибок. Но оно и понятно, французы, хоть и без звёзд, но были сыграннее. Мне кажется, и в дальнейшем нужно опираться на Дмитрия Ковалева в роли основного связующего и пару Волков-Клюка в доигровке. Ну и с Полетаевым надо что-то делать, подтягивать его уровень.

Что до Японии, то они очень уверенно обыграли то недоразумение, что на сегодня зовется сборной Сербии. Понятно, что для многих сербских ребят азиатский стиль игры – откровение, но не настолько же. И не сказать, что у сербов совсем слабый состав! Душан Петкович – лучший бомбардир серии А1, Милан Катич, Петар Крсманович, Лазар Чирович – все они в хороших клубах играют. Но вышло то, что вышло, то есть разгром.

Что до России, то, конечно, обыгрывать Японию команда Саммельвуо должна. И класс намного выше, и опыта побольше. Другой вопрос – ошибки. Убрать их меньше, чем за сутки, вряд ли получится.

Ставки на матч Япония – Россия ( 1.06.2019)

В победе России никто не сомневается, поэтому букмекеры и дают коэффициент 1.06. Брать сет Японии за 2.21 тоже довольно рискованно. А вот фора (+16,5) по очкам за 1.74 вполне себе неплохая. Хотя российским нападающим сегодня будет комфортнее. Но командная химия и классная защита должна помочь японцам. Болеем за Россию, но проверим плюсовую фору азиатской команды!

Ставка: победа Японии с форой (+16.5) за 1.74.

Прогноз матча США – Польша ( 1.06.2019)

Сборная США привезла в Польшу экспериментальный состав и выступила в первом матче очень неплохо. Да, это 0:3 от Бразилии, но в каждой партии американцы играли на равных. Опыта не хватило, так бывает.

Джон Спироу привез на этот этап 3 пасующих. К известному нам Кавике Шоджи добавились еще 2 гавайца: Джошуа Туанига и Мика Маа. Пасовал с Бразилией Туанига, без блеска, но добротно. Интересно, дадут ли сегодня шанс кому-то другому. Я думаю, что да.

В остальном здесь нагрузку в атаке несет Тэйлор Сандер, помогают ему по мере возможностей Дефалько и Энсинг. В центре проверяют Митчелла Шталя, который уже несколько лет выступает во Франции. Выглядит вся эта конструкция довольно монолитно. Да, класса не хватает, но это далеко не Сербия, при виде которой вчера хотелось плакать.

Что до поляков, то на домашний этап бросают все силы, конечно. Нет травмированного Курека, нет пока Вильфредо Леона, с Австралией отдыхал Кубяк, наговоривший лишнего в адрес Ирана, но победа получилась очень уверенной, хоть и проиграли 2-й сет.

Это такая типичная команда Витала Хейнена. Без особых звёзд, но очень ровная и умелая. Хейнен вчера ротировал состав, и думаю, что сегодня мы увидим вариант, который был в 4 сете. Это Джизга – Конарски – Сливка – Кволек (а может быть, Шальпук) – Бенек – Кохановски – Заторски. Ну и зал, без преувеличения дополнительный игрок для этой команды. В общем, поляки в этом матче явные фавориты, но говорить о разгроме я бы тоже не стал.

Ставки на матч США – Польша (1.06.2019)

Что здесь можно рассмотреть? Наверное, вполне играбельна фора по сетам (-1,5) на Польшу. Но коэффициент маловат, всего 1.56. А вот фора (-8.5) выглядит довольно интересно, да и коэффициент уже 1.64. Вероятнее всего, нас ждет довольно близкий матч, но в одной партии американцы, скорее всего, провалятся. Не хватит им опыта, а сил одного Сандера будет маловато.

Ставка: победа Польши с форой (-8.5) за 1.64.

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