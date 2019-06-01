Вондроушова — Севастова, Стивенс — Мугуруса. Прогноз на «Ролан Гаррос»-2019

2 июня в Париже в матчах четвёртого круга Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде Маркета Вондроушова сыграет с Анастасией Севастовой, а Слоан Стивенс встретится с Гарбинье Мугурусой. Букмекеры считают фаворитами чешку и испанку: поставить на победу Вондроушовой можно с коэффициентом 1.41, успех Мугурусы идёт за 1.65.

Анализ матча Маркета Вондроушова — Анастасия Севастова (02.06.2019)

Букмекеры считают чешку явным фаворитом, что выглядит немного странно. 19-летняя теннисистка весьма талантлива и стабильно доходит до поздних стадий турниров в этом сезоне. Она хороша на грунте, да ещё к тому же и левша, что тоже даёт ей небольшое преимущество.



На «Ролан Гаррос»-2019 Вондроушова пока не отдала ни одного сета. Больше того — её соперницы брали лишь от четырёх до семи геймов. Вот только их уровень был скромным: Ван Яфань, Анастасия Потапова и Карла Суарес-Наварро — крепкие середняки, но не более того. Маркета действительно хороша, но 1.41 на её победу — это чересчур.



Севастова совсем печально начала 2019 год, зато в последние недели дела пошли в гору. В Париже она уже успела обыграть крепкую Элисе Мертенс в матче-триллере (6:7, 6:4, 11:9), несколько раз добавив в важнейшие моменты. Прежде ей этого как раз не хватало.



Пожалуй, шансы Вондроушовой на победу и впрямь чуть выше за счёт большей стабильности и меньшей нагрузки в предыдущем круге, но это максимум «60 на 40 процентов», а не «70 на 30». Без борьбы Анастасия точно не сдастся, а там юная чешка (один титул за карьеру, впервые прошла дальше второго круга на «Ролан Гаррос») может дрогнуть.



В общем, ТБ 20,5 гейма за 1.83 и победа Севастовой с форой "+3,5" гейма за 2.01 смотрятся нормально. Можно даже взять лобовую победу Севастовой за 2.90. Анастасия не будет фаворитом в этом матче, но и такого коэффициента точно не заслуживает. Попробуем рискнуть.

Ставки на матч Маркета Вондроушова — Анастасия Севастова

Букмекеры считают чешку явным фаворитом, что выглядит немного странно. Уровень соперниц в Париже у неё был средним, а опытная Севастова уже отправила домой Элисе Мертенс и без боя не сдастся. Пожалуй, теннисистку из Латвии недооценивают.



Ставка: победа Севастовой за 2.90.

У обеих теннисисток отличные отношения с парижским грунтом. Испанка выиграла «Ролан Гаррос»-2016 и дошла до полуфинала в прошлом году, а американка добралась в минувшем розыгрыше до финала. Любопытно, что обе проиграли в итоге одному и том же человеку — румынке Симоне Халеп.



Пока Мугуруса впечатляет чуть больше: у неё и соперницы были чуть тяжелее, и разбиралась она с ними попроще. В третьем круге, например, отдала всего шесть геймов Элине Свитолиной, а вот Стивенс долго возилась с непримечательной Полоной Херцог (три сета), а в стартовых раундах неизменно проводила по одному тай-брейку.



Это будет третья очная встреча Слоан и Гарбинье. Пока счёт в противостоянии равен, 1-1. При этом оба матча получились непродолжительными, больше семи геймов проигравший не брал. Но в обоих случаях речь шла о быстром покрытии (харде), а грунт — совсем другая история.

Пожалуй, сейчас есть все предпосылки для долгого матча. Ставка на третий сет за 2.55 выглядит замечательно. Соперницы близки по уровню, находятся в хорошей форме и прекрасно знают друг друга. Вариант попроще — ТБ 20,5 гейма за нестыдные 1.70. Посмелее — тай-брейк за 3.38, Стивенс в последнее время играет их часто.



Линия на исход выглядит ровной. Мугуруса визуально двигается легче, так что небольшой перевес в её сторону оправдан. В то же время Стивенс прекрасно знает, с кем имеет дело: проблемы с подачей и частые ошибки тут не пройдут, нужен максимум. Ждём упорной борьбы.

Ставки на матч Слоан Стивенс — Гарбинье Мугуруса

У обеих теннисисток отличные отношения с парижским грунтом. Испанка выиграла «Ролан Гаррос»-2016 и дошла до полуфинала в прошлом году, а американка добралась в минувшем розыгрыше до финала. Пожалуй, сейчас есть все предпосылки для долгого матча. Ставка на третий сет за 2.55 выглядит замечательно. Соперницы близки по уровню, находятся в хорошей форме и прекрасно знают друг друга.



Ставка: третий сет за 2.55.

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