Россия – Сербия, Бразилия – Польша. Прогнозы на Лигу наций

2 июня сборная России завершит первый этап Лиги наций матчем с Сербией (начало в 20:00 мск), а сборная Польши в 18:00 мск примет Бразилию. И это будет очень круто!

Прогноз матча Россия – Сербия (2.06.2019)

Россию и Туомаса Саммельвуо можно с первой победой поздравить. И никаких «вымучили» здесь не нужно говорить. Очень противная команда у японцев, максимально неподходящая нашим по стилю. Но есть и тревожный момент: даже такому сопернику мы проиграли атаку. Голова кругом от того, как японцы цепляли мячи в защите, как связующий смягчал на блоке. В общем, Филипп Блэн делает большое дело в стране Восходящего солнца.

Чуть увереннее вчера сыграл Виктор Полетаев, но это только чуть-чуть. Видно, что пока не вкатился и Дмитрий Волков. А вот Егор Клюка в порядке. Да, с приёмом были проблемки, но он пока – настоящий лидер этой команды. Повеселее дела вчера пошли и у либеро Валентина Голубева.

Центры на блоке не успевали, но этого и не ждали, с такой то скоростью атак у Японии. В общем, матч этот никак не показателен: выиграли – и хорошо!

Что до соперника, сборной Сербии, то Никола Грбич пока делает команду по принципу «я тебя слепила из того, что было». Выходит слабо. С Францией два безнадежных сета, после чего уже Лоран Тилли поменял основных игроков. Сербы встрепенулись и взяли один сет, но и только.

Кого можно выделить в этой сборной. Душан Петкович, один из лучших бомбардиров серии А1. Есть ещё Милан Катич из польской «Скры» и Лазар Чирович из «Падовы». Вот только как команда сербы пока совсем не играют. 6 волейболистов «Войводины» пока совсем не готовы к такому уровню.

Сербия играет в волейбол, который очень нам удобен. Наши игроки выше по классу. Так что интриги в матче я не вижу. Ну разве что сборная России сама создаст её. И букмекеры думают точно так же.

Ставки на матч Россия – Сербия (2.06.2019)

Уровень игроков и командных взаимодействий сейчас у этих команд просто несопоставим. Поэтому вопросы остаются только в том, пойдет ли на эксперименты Туомас Саммельвуо. Не играли у нас пока на этом этапе Денис Земченок и Федор Воронков. Думаю, сегодня мы вполне можем их увидеть.

Ставить на этот матч вообще не рекомендую, слишком явным фаворитом букмекеры ведут Россию. На счёт 3:0 дают 1.59. Не самое интересное предложение, но других вариантов особенно не видно, поэтому проверим его.

Можно сыграть и тотал самого результативного сета меньше 47.5 очков. Даже до счёта 25:23 сербам без помощи россиян добраться будет трудновато. Впрочем, наши парни могут и помочь!

Ставка: победа России со счётом 3:0 за 1.59.

Прогноз матча Польша – Бразилия (2.6.2019)

Обе сборные вчера провели тяжелые пятисетовые матчи. Бразильцы едва не проиграли Австралии. Уровень расслабленности впечатлил. Проиграв первый сет 32:34, выиграли очень легко 2 партии, повели 13:7 в четвертой и встали. В итоге еле-еле отползли на тай-брейке.

Дебютировал вчера за сборную Леал, в принципе на нем с Уолласом игра и строилась. Не было вчера Лукаса и Лукарелли, думаю, сегодня они появятся. Но проблема у Бразилии вчера была одна: приём. Фернандо Качопе вчера набегался в 8-й метр для передачи.

По сумме двух матчей впечатление есть о том, что Бразилия не совсем готова физически. Победы приходят исключительно на классе. Который высок. Этого не отнять.

Что до Польши, то они отползли уже в игре со сборной США. Витал Хейнен вчера попытался сыграть вариантом, приближенным к основе, но получилось так себе. Нельзя не отметить сборную США, конечно, здесь. Играли здорово парни Спироу. Ну а решила обратная замена: вместо Новаковски на поле вышел нездорово начавший Кохановски. Он и на блоке поработал, и подачу затруднил, и блокирующих к себе привязал, так что Фабиану Джизге стало намного проще.

Выделю еще Александра Сливку, который забил много тяжелых мячей. А вот Михал Кубяк пока тяжеловат. Впрочем, его игра строится на скорости, а приём организовать ее вчера не позволял.

Прогнозировать этот матч непросто, но я больше склоняюсь к тому, что шансы примерно равны. Букмекеры же ведут фаворитом Бразилию. Мне кажется, они больше смотрят на имена, чем на игру команды. Она пока одинаково слабовата.

Ставки на матч Бразилия – Польша (2.06.2019)

Бразилия сейчас едва ли не в лучшем составе (нет только Бруно), у поляков есть проблемы в диагонали. Но по кондициям примерное равенство, более того, у Польши всё же поровнее и подлиннее скамейка. К тому же за поляков зал, хотя «Сподек» — не самое лучшее место для волейбола, на мой взгляд. Он слишком большой!

При прочих равных 2.81 на Польшу, как мне кажется, слишком много. Поэтому я рискну и проверю этот вариант. Из более приземлённых вариантов можно проверить ТБ 181.5 очка за 1.72.



Ставка: победа Польши за 2.81.

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