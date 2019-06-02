Джокович — Штруфф, дель Потро — Хачанов. Прогноз на 4-й круг «Ролан Гаррос»-2019

3 июня в Париже в матчах четвёртого круга Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде Новак Джокович сыграет с Ян-Леннардом Штруффом, а Хуан-Мартин дель Потро встретится с Кареном Хачановым. Букмекеры считают фаворитами серба и аргентинца: поставить на победу Джоковича можно с коэффициентом 1.04, успех дель Потро идёт за 1.50.

Анализ матча Новак Джокович — Ян-Леннард Штруфф (03.06.2019)

Соперники находятся в двух разных весовых категориях, ставить против Джоковича тут практически нереально. Тем не менее считать Штруффа статистом явно не стоит. Он ощутимо сильнее любого из трёх предыдущих соперников Новака на «Ролан Гаррос» — 2019.

Сербу повезло с сеткой, для выхода в четвёртый круг хватило побед над Хубертом Хуркачем, Генри Лааксоненом и Сальваторе Карузо. Разумеется, все встречи закончились в трёх партиях, а каждый из противников забирал у Новака строго по восемь геймов. Вроде бы выглядит грозно.

На деле всё было не совсем так. Ноле явно бережёт силы и играет пока весьма средненько. По своим чемпионским меркам, разумеется. Из-за этого время от времени у него возникали проблемы на старте турнира. Скромнейшие соперники не могли выжать из этого больше парочки лишних геймов, но Штруфф — другое дело.

Двухметровый немец приятно удивляет качеством тенниса. К мощной подаче прилагается уверенная игра на задней линии и довольно сдержанное количество брака. Ян-Леннард уже выбил трёх сильных соперников — Дениса Шаповалова (три сета), Раду Албота (четыре) и Борну Чорича (пять).

Понятно, что даже одна выигранная партия станет для Штруффа успехом. Но и безропотного покорения на милость фавориту не ждём. После тяжелейшего матча с Чоричем сил может и не хватить, но поначалу ожидаем более-менее близкой игры. Проверим ТБ 9,5 гейма в первом сете за 2.30.

Альтернативные варианты — П2 с форой "+8,5 гейма" за 1.90, а также тай-брейк за 2.75. Соперники встречались в Дохе-2017 на харде, победа Джоковича получилась не самой простой (7:6, 6:3). Зацепиться в одном из сетов немцу по силам.

Ставки на матч Новак Джокович — Ян-Леннард Штруфф

Двухметровый немец приятно удивляет качеством тенниса. К мощной подаче прилагается уверенная игра на задней линии и довольно сдержанное количество брака. Ян-Леннард уже выбил трёх сильных соперников — Дениса Шаповалова, Раду Албота и Борну Чорича. Проверим ТБ 9,5 гейма в первом сете за 2.30.

Ставка №1: ТБ 9,5 гейма в первом сете за 2.30.

Ставка №2: тай-брейк за 2.75.

Хачанов наконец-то порадовал после провального начала сезона и дошёл до четвёртого круга «Ролан Гаррос». Впрочем, обольщаться пока рановато. Стоит признать, что весомую роль в успешном выступлении российского теннисиста в Париже сыграла благоприятная сетка.

Вернувшийся после тяжёлой травмы Седрик-Марсель Штебе, получивший «уайлд-кард» Грегуар Баррер из второй сотни рейтинга и очень средненький Мартин Клижан — вот и весь путь Карена. Понятно, что опытнейший дель Потро — это принципиально иной уровень противодействия.

Впрочем, аргентинцу тоже повезло с жеребьёвкой. Для начала он обыграл Николаса Джарри, затем выдал пятисетовый триллер с Йосихито Нисиокой, а в третьем круге разнёс Джордана Томпсона. В целом уровень оппозиции немного посильнее, но ничего страшного там не было.

Ранее соперники встречались трижды. Всякий раз это происходило на харде. Хачанов выиграл лишь один сет из десяти, да и тот на тай-брейке. Тут надо бы добавить, что дель Потро любит глину, а вот у россиянина отношения с этим покрытием довольно непростые.

Вот и получается, что если Хуан-Мартин сыграет на своём уровне, то Карен может рассчитывать разве что на один взятый сет. Мы бы выбирали между вариантами «победа дель Потро в 3-4 партиях» за 1.98 и П2 с форой "-3,5" гейма за 1.95.

Ранее соперники встречались трижды. Всякий раз это происходило на харде. Хачанов выиграл лишь один сет из 10, да и тот на тай-брейке. К тому же дель Потро любит глину, а вот у россиянина отношения с этим покрытием довольно непростые. Ждём победы аргентинца.

Ставка: победа дель Потро в 3-4 партиях за 1.98.

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