Тим — Хачанов. Прогноз: австриец не пустит Карена в полуфинал «Ролан Гаррос»

5 июня в Париже в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде Доминик Тим сыграет с Кареном Хачановым. Букмекеры считают фаворитом Тима: поставить на победу австрийца можно с коэффициентом 1.30.

Хачанов очень удивил в матче четвёртого круга с Хуаном-Мартином дель Потро. Такой уверенной и ровной игры он в 2019 году не показывал и близко. В итоге россиянин взял верх в четырёх партиях, успев закончить поединок до наступления темноты. И поберёг силы, избежав переноса на следующий день.



Вдвойне удивительно, что Хачанов не опускался ниже определённой планки. Даже в проигранном сете у него были шансы, но с реализацией брейк-пойнтов не задалось. Подача дель Потро порой доставляла проблемы (11 эйсов), и всё же в целом Карен отработал на приёме более чем хорошо. Победа получилась сенсационной, но полностью заслуженной.

Российский теннисист впервые в карьере дошёл до четвертьфинала турнира «Большого шлема» и обеспечил себе место в топ-10 рейтинга АТР. Ключевой вопрос теперь — удастся ли ему провести второй мощный матч против сильного соперника подряд? В последние месяцы Хачанов был чудовищно нестабилен, так что сомнения велики.



Задача на «Ролан Гаррос» выполнена, никакого давления нет и можно играть раскованно — это явный плюс. В то же время даже средний уровень тенниса не оставит Карену шансов. Чтобы иметь реальные шансы, нужно играть как вчера. Потому что противник очень опасен.



Тим стабильно входит в топ рейтинга, год назад он дошёл в Париже до финала и уступил только Рафаэлю Надалю. По ходу турнира австриец выбил Стефаноса Циципаса, Кея Нисикори и Александра Зверева. Это профильный грунтовик с солидным опытом в самом расцвете сил, лучше всего он выглядит именно на медленном покрытии.



Доминик набирал форму по ходу турнира, в трёх стартовых кругах неизменно отдавая по одному сету довольно скромным соперникам — Полу, Бублику и Куэвасу. А вот в последней встрече он разорвал крепкого Гаэля Монфиса перед его родной публикой, позволив взять французу лишь 10 геймов.



По очным встречам счёт 3-0 в пользу Хачанова, но доверять этим цифрам опасно. Во-первых, все три игры прошли на харде, который Тим не любит. Во-вторых, они состоялись за очень короткий срок — в ноябре и декабре 2018 года, когда австриец находился на спаде.



В-третьих, два из трёх матчей были проведены на выставочном турнире в Абу-Даби. Понятно, что турнир «Большого шлема» нельзя ставить с ним в один ряд — это абсолютно другой статус и мотивация.



Подвижный и техничный Доминик явно будет фаворитом, а всё остальное зависит от Карена. Силовой теннис тесно связан с количеством ошибок и качеством подачи. Если Хачанов не выдаст вторую топовую игру за двое суток, Тим победит в 3-4 партиях. Возьмём ставку «победа Тима + тотал меньше 38,5 гейма» за 2.16.

Ставки на матч Доминик Тим — Карен Хачанов

Доминик набирал форму по ходу турнира, в последней встрече он разорвал крепкого Гаэля Монфиса, позволив взять французу лишь 10 геймов. Подвижный и техничный Тим явно будет фаворитом, а всё остальное зависит от Карена.



Силовой теннис тесно связан с количеством ошибок и качеством подачи. Если Хачанов не выдаст вторую топовую игру за двое суток, Тим победит в 3-4 партиях. Возьмём ставку «победа Тима + тотал меньше 38,5 гейма» за 2.16.



Ставка: победа Тима + тотал меньше 38,5 гейма за 2.16.

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