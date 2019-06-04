Дарина Денисова: от букмекеров в России требуют платить за всё

— В Госдуме недавно заявили, что у законодателей нет планов по увеличению возрастных ограничений для ставок на спорт. Ваш комментарий?

— Для этого, считаю, и нет никаких предпосылок. Законодательство игорного бизнеса разрешает в России делать ставки физическим лицам, достигшим 18 лет. Стандартная процедура.



Возраст совершеннолетия вполне соответствует возможности начать заниматься таким хобби, как ставки. Знаю, что все букмекеры-члены нашей СРО ответственно подходят к этому вопросу. Зарегистрироваться и играть людям младше 18 лет нереально.



— Также в парламенте сделали заявление, что, несмотря на обращения различных общественных организаций, не планируется законодательно ограничивать возможности букмекеров рекламироваться на телевидении. Верный подход?

— За последние несколько лет отечественные букмекерские компании стали по-настоящему социально ответственными. Многие букмекеры вкладывают гигантские деньги в поддержку различных спортивных команд, всероссийских турниров. Порой благодаря букмекерам бесперебойно функционируют целые национальные федерации и лиги по различным видам спорта, финансирование которых по линии Минспорта зачастую крайне скудное.



То есть букмекеры не словом, а делом поддерживают российский спорт. Но, несмотря на это, до сих пор существует в законе «О рекламе» огромное количество ограничений.



Например, до сих пор в рекламных роликах букмекерам запрещено использовать образ человека. Это неправильно. Такое ограничение нужно снять как минимум для использования в спортивных телетрансляциях в вечернее время.

— Недавно в действие вступило постановление Правительства о запрете наземной деятельности букмекерских контор в нескольких регионах России — там, где подобный запрет есть в местном законодательстве. Как вы оцениваете подобный подход?

— Увы, власти ещё отнюдь не всех субъектов понимают налоговую привлекательность лицензионного бизнеса для наполняемости региональной казны. Остается только сожалеть о подобных мерах. Всё это ещё раз показывает, насколько недоработано законодательство в сфере игорного бизнеса – и конкретно букмекерства – в нашей стране.



— Недосчитаются ли регионы, где теперь не будет ППС, налоговых выплат?

— Несомненно. В зависимости от численности населения региона, конечно же. Но самое главное: те любители спорта и азарта, которые раньше там делали ставки в ППС, они ведь не бросят своё хобби. Просто большинство игроков перейдёт в онлайн. Ну и какой прок от всего этого будет регионам со столь недальновидной политикой по отношению к бизнесу?

Фото: Пресс-служба Дарины Денисовой

— Ещё одним громким законопроектом стал документ о штрафах букмекерам за неуплату обязательных целевых отчислений на развитие спорта. Кажется ли вам сумма штрафов в 30 млн рублей излишне суровым наказанием?

— В первую очередь, она необоснована. Как известно, текст данного законопроекта его авторы должны доработать с учетом замечаний как Правительства, так и представителей букмекерства. Надеюсь, порядок цифр в итоге будет более близким к реальности. Если подобные штрафные санкции станут реальностью, ни о каком прогрессе легальных букмекеров нельзя будет вести речь.



Более того, хочу сказать, что у практиков вызывает неприятие тот факт, что штрафным санкциям власть готова подвергать исключительно букмекеров. Считаю логичным, чтобы и для спортивных федераций были прописаны штрафы за несвоевременное подписание с их стороны партнёрских договоров с нашими компаниями. Почему нет? Ответственность должна быть обоюдной.



— Все ли букмекеры из числа участников вашей СРО своевременно и полностью выплачивают вышеупомянутые взносы?

— Все букмекерские компании из состава членов СРО «Ассоциация букмекерских контор» соблюдают букву закона и выполняют свои обязательства перед национальными федерациями, с которыми ранее заключали договоры о партнёрстве.



— Дарина Борисовна, ранее вы несколько раз назвали увлечение ставками на спорт хобби. Считаете, что оно действительно является всего лишь развлечением для большей части клиентов букмекерских контор?

— Полагаю, что да. Надеюсь на это. Воспринимать ставки как средство стабильного заработка – или даже как основную работу – как по мне, несколько рискованно. Букмекерство – сегмент индустрии развлечений, и здравый подход к ставкам — залог морального здоровья.



Я имею в виду принцип, когда человек ставит на тот или иной матч сумму, которую, в принципе, при проигрыше ставки ему будет не особо жалко потерять. Ну вот люди заплатили за поход в кино определенную сумму. Получили удовольствие – или нет, тоже вариант – от фильма. Но они знали, что за потраченные деньги ощутят определённые эмоции. Так и в беттинге. Ставить небольшие суммы, дабы получить долю адреналина от просмотра игры. Почему нет? Тем более, что есть возможность вместе с эмоциями ещё и выиграть сверх вложенной суммы.



Но вот когда человек считает беттинг профессиональной деятельностью, это уже совсем другое дело. Просто хочу напомнить, что настоящих профи в индустрии, тех, кто дистанционно выигрывает большие суммы, покрывающие проигрыши, их всё же довольно немного. Как правило, большинство из них – хайроллеры. А это уже совсем иной уровень риска, и такой беттинг, конечно, уже не относится к безобидному хобби.



— Вам не кажется, что в России пройдёт ещё немало лет, прежде чем игроки на ставках перестанут воспринимать букмекеров как возможность срубить легких денег и начнут относиться к этому как к хобби по выходным?

— Я согласна с тем, что культура букмекерства у нас находится, по большому счету, в зачаточном состоянии. Приведу в пример Великобританию, где официальные букмекерские конторы действуют уже на протяжении почти столетия. Например, легендарный ныне бренд William Hill действует на рынке с 1934 года. Само собой, одновременно с развитием букмекерства на островах рос и уровень культуры ставок у любителей азарта.



Там беттинг всегда воспринимался как вид активного отдыха. Так что не с чем нам сравнивать нынешнее положение дел в России. Первые законные букмекеры появились у нас в стране в начале 90-х, и конечно же, отрасль проделала пока что слишком крохотный эволюционный путь.



— Как Президент СРО вы работаете над такой масштабной задачей, как приведение культуры букмекерства в цивилизованное русло?

— Безусловно. Ведь у обычного обывателя до сих пор представления о букмекерах складываются едва ли не по плохоньким голливудским боевикам. А-ля «верни долг или переломаем пальцы». Смешно, да, но стереотипы живучи.



К тому же большинство людей, тех, кто не интересуется ставками, наверняка смутно представляют себе различие между букмекерской конторой и казино. Утрирую, но вряд ли я так уж далека от истины. Изменять подобные убеждения жизненно важно для прогресса российского легального букмекерства.



— И ещё один термин неоднократно звучал из ваших уст в контексте БК – легальность. Офшорные онлайн-конторы по-прежнему составляют серьёзную конкуренцию лицензионным российским компаниям. Не является ли борьба с незаконными букмекерами в некотором смысле боем с ветряными мельницами?

— Ни в коем случае. Если бы я считала именно так – не работала бы в этой индустрии и не отстаивала интересы наших лицензиатов.



Да, ещё несколько лет назад офшорные компании чувствовали себя в Рунете как рыба в воде. По большому счёту, государство понятия не имело, как противостоять этим нелегалам, и огромные платежи российских игроков уходили на счета «пиратов».



Тем более вольготно офшорные конторы ощущали себя с конца нулевых, когда интернет-технологии радикально ускорились, и онлайн-беттинг стал захватывать всё большую часть глобального рынка ставок.



— Ситуация всё же изменилась несколько лет назад, верно?

— Да, «слом понятий» и борьба с засильем незаконных контор стали реальностью в 2016 году, когда в российское законодательство наконец-то ввели такое понятие, как интерактивная ставка. Онлайн-беттинг перестал быть вне закона, и операторы начали активно запускаться в доменной зоне .ru.



Прошло всего 3 года, но уже сейчас могу уверенно заявить, что война за клиента между легальными букмекерами и офшорами вступила в фазу, когда наши лицензиаты имеют в арсенале почти все инструменты конкурентной борьбы. Ну разве что кроме остающегося во многих аспектах сырым регуляторного законодательства.



Знаете, всё чаще задаюсь вопросом: а нужен ли нашему государству легальный букмекерский бизнес? Да, война с офшорными операторами – это правильно. Но когда смотрю на нескончаемый поток необъятных и порой неадекватных требований законодательства к легальной индустрии, невольно прихожу к мысли: может, чиновники потом хотят загубить и лицензионное букмекерство?



От нас требуют только одного: платить за всё, всегда и везде. Но защищать законопослушный беттинг государство по-настоящему не торопится. И это глобальная проблема.



— То есть технологически легальные российские операторы уже дали по газам, а власть не успевает писать и принимать адекватные законы? Чтобы не только не вставлять палки в колеса бизнесу, но и оберегать его от конкурентов-нелегалов?

— Во многих аспектах именно так. Не то чтобы Правительство и законотворцы не были в тренде ситуации. Нет, не понаслышке знаю о системной работе властей по противодействию нелегальному контенту в Рунете – я говорю о букмекерстве.

Роскомнадзор продолжает настоящую войну с зеркалами офшорных БК, ФНС постепенно выстраивает работающую схему запрета платежей игроков в адрес тех же контор-офшоров с помощью отечественных платёжных систем.



Реальность такова, что по своим маркетинговым и IT-возможностям российские компании уже вполне способны «перегрызать» клиентопоток у нелегалов, но дырки в законах не дают пока что полностью победить незаконные в Рунете компании. Это я говорю, естественно, о сегменте интерактивных ставок.



— Судя по всему, обязательная двойная идентификация на сайте БК и в ЦУПИС — как раз едва ли не та самая больная мозоль, что мешает развиваться отрасли.

— Совершенно верно, и это проблема. Непростой алгоритм регистрации и идентификации просто-напросто отбивает любую охоту у многих новых клиентов играть именно в лицензионных российских конторах.



Человек логично думает: зачем мне куда-то идти ножками с паспортом, зачем ждать? Ну да, когда сайт офшорной компании на соседней открытой вкладке браузера, и там процесс регистрации занимает пару минут.

— Так почему эту пресловутую двойную идентификацию до сих пор не отменили, раз она так мешает прогрессу легальных операторов российского рынка ставок?

— Вы задали просто восхитительный в своей актуальности вопрос. К сожалению, бюрократические институты по-прежнему мощные – в том числе тогда, когда дело касается, казалось бы, лежащих на поверхности решений.



Была серьёзная надежда, что двойная идентификация канет в прошлое в минувшем году. Перед ЧМ-2018 по футболу букмекерские практики буквально молили власть о необходимости снятия этих кандалов с нашего онлайн-беттинга. К сожалению, вопрос до сих пор находится на повестке дня.



И, добавлю, вызывает уже нескрываемое раздражение у всех без исключения лицензионных компаний, принимающих ставки онлайн.