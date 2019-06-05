Россия – Сербия. Прогноз: обещания Панкова разойдутся с делом

5 июня женская сборная России в Кортрейке сыграет с командой Сербии. Встреча начнётся в 18:15 мск. Вряд ли россиянкам удастся победить в этом матче. Расскажу, почему.

Анализ матча Россия – Сербия (05.06.2019)

Уж как ждали бельгийского этапа поклонники сборной России. И главный тренер должен был подъехать, и усиление. Как на манну небесную смотрели. Что ж, усиление есть, и тренер есть. А вот результата нет. И, что самое главное, игры тоже.

Матч с Бельгией показал простую вещь: если у прежней версии сборной России совсем не было мастерства и стабильности, то сейчас у нее нет сыгранности. А у тех, кто должен быть лидерами – игрового тонуса. Особенно это касается Ксении Парубец.

Про остальных особенно и нечего сказать. Екатерина Орлова ничего не забила в первой партии и отправилась на скамейку, Анна Котикова выходила на замену, но тоже ничем не отметилась. Татьяна Романова пасовала крайне нестабильно, а порой откровенно сваливалась на передачи в четвертую зону, что для бельгийского блока – сказка. При всем этом игра была равной, но все три концовки проиграли без вариантов.

Вадим Панков на послематчевой пресс-конференции обещал другую команду в матче с Сербией. Но мне совершенно непонятно, откуда она за сутки возьмется чудесным образом. Акклиматизация, конечно, фактор, но перелёт из Турции в Бельгию (или из Москвы) – это все-таки не из Бразилии, говорить об этом не стоит. Игровой тонус да, может стать получше.

Соперник сегодня – сборная Сербии, пусть и не в сильнейшем своём варианте. Вчера эта команда в трех сетах обыграла Польшу, довольно интересную и симпатичную команду. В огне была Катарина Лазович, набравшая 18 очков. Всего же у сербок пока 4 победы и 3 поражения. Но они уже сыграли, например, с Италией и США.

Что ждать от матча? Думаю, Сербия победит. В чудесное преображение россиянок и хочется верить, да предпосылок особых нет. С другой стороны, на некоторое улучшение рассчитывать можно.

Как показала практика, России на турнире лучше всего удаётся 2-й игровой день. Поэтому брать здесь победу Сербии 3:0 смысла не вижу. Нужно либо брать фору (-1,5) по сетам, либо то, что россиянкам удастся зацепиться в одной из партий. Можно проверять и тоталы.

Прогноз на матч Россия – Сербия (5.06.2019)

Учитывая, что россиянки лучше играют во втором матче, чем в первом (проверено двумя этапами), брать здесь победу сербок 3:0 я бы не спешил. Куда интереснее смотрится их победа с форой по сетам (-1,5) за 1.60. Неплохая ставка и на тотал самого нерезультативного сета больше 40.5 очка. Россиянки не проигрывают много, набрать 16 очков в каждой партии им вполне по силам. На том и порешим. И посмотрим, сбудутся ли обещания Вадима Панкова.

Ставка: победа Сербии с форой по сетам (-1.5) за 1.60.



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