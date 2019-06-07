Бельгия — Казахстан, Хорватия — Уэльс. Прогноз на квалификацию Евро-2020

8 июня в Брюсселе состоится матч отборочного цикла чемпионата Европы — 2020 между сборными Бельгии и Казахстана, а в Осиеке Хорватия сыграет с Уэльсом. Букмекеры считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.03, успех хорватов идёт за 1.60.

Анализ матча Бельгия — Казахстан (08.06.2019)

Команды с несоизмеримо разными задачами и потенциалом. Сборная Бельгии имеет громадное преимущество в индивидуальном мастерстве перед любым соперником из группы I. Если на своём поле за счёт искусственного газона и часовых поясов у Казахстана были бы какие-то шансы зацепиться, то в Брюсселе, пожалуй, вопрос вызывает только итоговый счёт.



«Дьяволы» набрали шесть очков в двух стартовых турах и единолично возглавили турнирную таблицу. Июньские победы над Казахстаном и Шотландией окончательно превратят выход на Евро-2020 в формальность. Так как оба матча состоятся дома, шансы на такой расклад велики.

Огромное количество игроков хозяев провели тяжелейший сезон с чемпионатом мира в России и уймой матчей за клуб. В июне физическая форма далека от пика, да и усталость накапливается. Потому рассчитывать на крупную победу и восхитительное качество футбола трудновато.



Скорее, подопечные Роберто Мартинеса постараются добыть преимущество в дебюте, чтобы потом играть без лишнего напряга в своё удовольствие. Примерно так получилось на выезде с Кипром: 2:0 к 18-й минуте и режим круиз-контроля в оставшееся время. Киприоты даже превзошли гостей по владению мячом во втором тайме.



Потому нам нравится ИТБ 1,5 мяча Бельгии в первом тайме за 1.81 и гол в первые 15 минут за 2.40. Также можно рассмотреть ставку «первый тайм результативнее второго» за 2.80. А вот брать большие форы опасно: хозяев полностью устроит победа в 2-4 мяча.

Ставки на матч Бельгия — Казахстан

Огромное количество игроков хозяев провели тяжелейший сезон. В июне физическая форма далека от пика, да и усталость накапливается. Потому рассчитывать на крупную победу и восхитительное качество футбола трудновато. Скорее, подопечные Роберто Мартинеса постараются добыть преимущество в дебюте, чтобы потом играть без лишнего напряга в своё удовольствие



Ставка №1: ИТБ 1,5 мяча Бельгии в первом тайме за 1.81.



Ставка №2: гол в первые 15 минут за 2.40.

Анализ матча Хорватия — Уэльс (08.06.2019)

Обе команды имеют в активе по три очка, но у валлийцев есть игра в запасе. Хорватия продолжает приходить в себя после ухода сразу нескольких ключевых футболистов. Пока получается так себе: старт квалификации Евро-2020 явно мог пройти более удачно.



«Шашечные» с горем пополам одержали волевую победу на своём поле над скромным Азербайджаном (2:1), но уже два дня спустя проиграли Венгрии (1:2). И проиграли по делу: рафинированный контроль мяча был, но по количеству остроты соперник их заметно превзошёл.



Группа Е очень ровная (у четырёх команд сейчас в активе по три очка), а потому каждый балл тут на вес золота. В теории это способствует излишней аккуратности и закрытому футболу, при котором главное — не пропустить и не дать противнику фору по личным встречам. Потому что они, вполне вероятно, скажут своё слово в последних турах.

В общем, самый простой вариант тут — ТМ 2,5 мяча за 1.67. Также стоит изучить ИТМ 1,5 мяча Хорватии за 1.85 и П2 с форой "+1" за 1.80: у Уэльса весьма неплохая оборона, а подопечные Златко Далича далеко не лучшим образом действуют первым номером.



Любители рисковать могут подумать о лобовой ничьей за 3.94. Соперники близки по классу и едва ли станут раскрываться, а ничья окажется удовлетворительным вариантом для обеих команд. Мы считаем вероятность счёта 0:0 или 1:1 довольно высокой.

Ставки на матч Хорватия — Уэльс

Группа Е очень ровная (у четырёх команд сейчас в активе по три очка), а потому каждый балл тут на вес золота. В теории это способствует излишней аккуратности и закрытому футболу, при котором главное — не пропустить и не дать противнику фору по личным встречам. В общем, самый простой вариант тут — ТМ 2,5 мяча за 1.67.



Ставка №1: ТМ 2,5 мяча за 1.67.



Ставка №2: ничья за 3.94.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.

