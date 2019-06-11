Россия – Корея. Прогноз: начинаем новую жизнь

11 июня в 18:00 мск женская сборная России проведёт свой первый матч на этапе Лиги наций в Италии. Соперник – Южная Корея. Эту сборную девушки Вадима Панкова победить должны. Но легко не будет.

Прогноз матча Россия – Южная Корея (11.06.2019)

Ну что, четвертый этап Лиги наций начинается, а в активе России сиротливая одна победа. Как бы Вадим Панков ни говорил, что все, мол, идет по плану, а настроение не обманешь. Оно паршивое. Вынося за скобки этап в Екатеринбурге, лучшего шанса выиграть, чем в Италии – не будет. Хозяек этапа в расчёт не будем брать, а вот Корея и Болгария – наши товарищи по несчастью. У азиаток тоже одна победа, у Болгарии их нет вообще.



Из этого всего делаем вывод, что два матча будут принципиальными. Иначе уже просто не простят болельщики. Они и так уже закипают.

Что у России по составу? Уехали из сборной Екатерина Ефимова, Дарья Рысева, Маргарита Курило и Виктория Руссу. На их место вернули молодых Матвееву, Зубареву, Воробьёву. Эти девушки явно выйдут только в случае форс-мажора. А вот появление Старцевой – какое-никакое усиление. Не могу сказать, что Евгения – супертоповая пасующая, но опыта и психологической устойчивости у неё явно побольше, чем у Романовой.



Главное же усиление – в Италии должна сыграть Ирина Воронкова. Таким образом, состав, видимо будет таким: Старцева – Халецкая – Парубец – Воронкова – Орлова – Лазаренко. Неплохо. По крайней мере есть две доигровщицы уже хорошего европейского уровня, да Юринская на подхвате. Добавится мощи в атаке, на высоких мячах будет попроще. Оно, конечно, снова акцент будет сделан на атлетизм, а не на скорость, но тут уж не до жиру. Надо хотя бы в серединку таблицы постараться пробиться.



Кореянки эту Лигу наций играют (пока?) без Ким Ен Кун, и, в общем-то, ожидаемо ничего не показывают. Другой вопрос, что это азиатки, чей стиль для нас априори не самый подходящий.



Букмекеры ждут (а кто не ждёт?) победы России, но 1.24 на это событие как-то все-таки маловато. Даже слишком, я бы сказал. 1.50 за фору (-1,5) по сетам тоже мало. Придётся изыскивать варианты с тоталами, но при этом я бы всё же брал условие в виде победы сборной России. Сложно, зато коэффициент побольше.

Ставки на матч Россия – Южная Корея (11.06.2019)

Сборная России – фаворит, и действительно, опыта и мощи у команды на этапе в Италии станет побольше. Другое дело, что россиянки всё равно пока не в такой форме, чтобы выносить азиатскую, неприятную команду в 3 сетах. Поэтому я предлагаю проверить на этот матч ставку «победа России и тотал больше 174.5 очка». Коэффициент сладкий — 2.65. Не вижу здесь счёта 3:0. Хотя хотелось бы.



Жду от этой игры что-то подобное встрече с Китаем, где Россия пока выиграла единственный раз. Качели со множеством перепадов в игре, но опыт и мощь должны дать подопечным Панкова победу. Она нужна как воздух!



Ставка: победа России и ТБ 174.5 очка за 2.65.



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