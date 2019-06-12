Жирный кэф. «Токио» — «Виссел Кобе»: прогноз и ставка (кф. 4.2)

В рамках розыгрыша японской Джей-лиги я бы хотел проанализировать поединок, в котором «Токио» примет на своем поле «Виссел Кобе».

«Токио»

Футбольный клуб «Токио» несмотря на довольно скромный бюджет просто отлично проводит нынешний сезон. Так, после 14 сыгранных туров столичный коллектив занимает первую строчку в турнирной таблице и небезосновательно считается главным претендентом на титул.



Защитная линия красно-синих смотрится очень достойно, пропуская наименьшее количество голов среди всех команд элитного дивизиона — 0.5. Атакующая линия, в свою очередь, также радует результативностью, поражая чужие ворота со средним показателем в 1.5 гола.

Общая статистика «Токио» в последних 5 турах выглядит следующим образом: 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Разница голов в этом отрезке составила +4 (6-2). На домашней арене подопечные Кэнты Хасэгавы набрали 24 очка из 24 возможных, что является лучшим результатом лиги за последние несколько сезонов.



В преддверии противостояния с «Виссел Кобе» тренерский штаб не сможет рассчитывать на помощь атакующего полузащитника Такефусы Кубо, который отправился на Копа Америка. Его место, скорее всего, займет 24-летний Ин-Су Юн.

«Виссел Кобе»

«Виссел Кобе», наоборот, значительно усилился в межсезонье, но звездные приобретения в лице Андреса Иньесты и Давида Вильи пока не приносят должного результата.



Так, после 14 сыгранных поединков подопечные Торстена Финка занимают скромную 13-ю строчку в турнирной таблице, находясь всего в 1 очке от зоны вылета.



Защитная линия даже при наличии воспитанника «Барселоны» Серхи Сампера действует просто ужасно, пропуская 1.72 гола в среднем за поединок (2-й худший показатель лиги). Атака смотрится немного лучше (1.42), но все же 11 голов для связки Вилья — Веллингтон — это мало для реальной борьбы за чемпионство.



Общая статистика представителя префектуры Хёго выглядит так: 1 победа, 1 ничья и 3 поражения при разнице голов -2 (7-9). За пределами «Кобе Уинг» команда набрала 7 очков из 24 возможных, забив при этом 11 и пропустив 15 голов в свои ворота.



В предстоящем поединке из-за травм не сыграет капитан Андрес Иньеста, нападающий Лукас Подольски, а также полузащитники Кёго Фурукаси и Кеидзиро Огава. Основной центральный защитник Данкер пропускает поединок, так как был удален в прошлом туре.

Прогноз на «Токио» — «Виссел Кобе» с жирным кэфом

Прогноз. «Токио» выглядит очень надежно на своем поле в этом розыгрыше Джей-лиги, и при нынешней игровой форме гостям будет очень сложно рассчитывать на очки. Отличным вариантом для основной ставки будет победа домашнего коллектива с учетом форы (-1) гол за 2.55.



Также вполне неплохо выглядит вариант, при котором «Токио» переиграет «Виссел Кобе» и при этом не пропустит за 4.2.



Ставка №1: победа «Токио» всухую за 4.2



Ставка №2: победа «Токио» с учетом форы (-1) гол за 2.55