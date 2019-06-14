Россия – Польша, Бразилия – Сербия. Прогнозы на Лигу наций

14 июня начинается третий этап Лиги наций. Сборная России в иранской Урмие сыграет с Польшей, а в португальском Гондомаре Бразилия померится силой с Сербией. Вывески интригующие, но преимущество в этих матчах явно есть у России и Бразилии. Рассказываем, откуда оно взялось.

Прогноз матча Россия – Польша (14.06.2019)

Туомас Саммельвуо долго думал после Уфы, но в итоге повез тот же состав в Иран. Логично, потому что все же Иран – это не Бразилия и не Австралия, туда можно слетать и не особо устать. Да и соперники тут все по зубам. Так что по России довольно коротко скажу – можем и должны ждать продолжения успешной игры. Именно своей игры, так диктует главный тренер. «Расти от игры к игре» — любимая мантра Туомаса. И она имеет право на жизнь.

Витал Хейнен после этапа в Китае сделал кучу изменений в составе. Помимо Кубяка, наговорившего гадостей про иранцев и теперь отбывающего «дисквалификацию» (именно так, в кавычках, капитана явно в Китай и Иран не собирались везти) в Урмию не приехали Джизга, Бенек, Заторски, Конарски, Новаковски, Беднорж…Серьезная банда. Добавился Кохановски – это плюс.



Таким образом, оптимальный состав Польши на этот уик-энд я вижу таким: Ломач – Качмарек – Сливка – Шальпук – Клос – Кохановски – Попивчак. Но это оптимальный. Витал Хейнен не раз говорил и доказывал делом, что будет нещадно ротировать состав. Не играет он три матча уик-энда одной шестеркой, дает шанс всем. Поэтому могут быть замены.



С учётом того, что поляки в разном физическом состоянии, а также того, что состав может быть не самым основным, я думаю, что букмекеры правы, говоря о том, что Россия – фаворит. Да и иранская публика после всего произошедшего явно будет на стороне нашей команды. У поляков всё будет зависеть от приёма: явно постараются много играть через Кохановски, он действительно хорош в атаке. В наших силах их этого козыря лишить. Задавить мощью, как бы банально это не звучало.

Ставки на матч Россия – Польша (14.06.2019)

1.28 на победу России – мало, но цифра оптимальная. Думаю, что с учётом того, что команда перестала дёргаться, играет одной шестёркой и набирает ход, можно проверять фору по очкам (-10.5) за 1.98. Ну а что, вдруг Хейнен ещё и состав поставит неоптимальный! Можно брать и фору по сетам (-1.5), но 1.59 – коэффициент маленький. Это вариант для не рисковых.



Ставка: победа России с форой (-10.5) за 1.98.

Прогноз матча Бразилия – Сербия (14.06.2019)

Обе команды летели издалека: бразильцы – из Японии, сербы – из Канады. Поэтому здесь, наверное, более-менее одинаковые условия. Бразильцы играют основным составом весь турнир, с минимальными изменениями, но пока не вышли, во-первых, на пик формы, это заметно, во-вторых, есть в их действиях вальяжность, которая приводит к потерям сетов и очков.



Что до сербов, то эксперимент продолжается. Две победы из Канады увезли – красавцы. Никола Грбич попытался усилить команду: в Португалии сыграют пасующий Никола Йовович и диагональный Дражен Лубурич. Если со связкой всё понятно – действительно, усиление, то по диагональному вопрос. Только-только разыгрался Петкович, как вдруг его менять…Впрочем, возможно, Лубурич будет в заявке, но не выходить на паркет. А так, есть у них и центры приличные, есть доигровщики Чирович и Катич, в общем, слепил Никола команду из того, что было.

Хватит ли этого на бразильцев? Не думаю. Всё-таки мастера здесь на голову выше уровнем, даже при всей своей вальяжности. Беда сербов в том, что они допускают порой глупые ошибки. Бразильцы – не Австралия, накажут за это непременно. Шанс сербов в мощной подаче и атаках через невысокого пасующего Качопу.

Ставки на матч Бразилия – Сербия (14.06.2019)

Здесь иного варианта, как проверять счёт 3:0 за 1.65, сложно придумать. Бразильцы первый матч уик-энда обычно играют собранно, а вот потом начинают валять дурака. Думаю, что и здесь будет примерно так же. Да, коэффициент мал, но форы по очкам – занятие сомнительное. Может быть разгром, а может, как со вторым составом США – 3:0 без большой разницы по партиям. Так что придется проверять такой коэффициент.



Ставка: победа Бразилии со счётом 3:0 за 1.65.



Играешь сам? Поделись опытом о работе букмекеров! В нашем Рейтинге Букмекеров вы можете узнать полезную информацию о различных БК, написать жалобу, задать вопрос представителю БК, а также ознакомиться с мнением других игроков.