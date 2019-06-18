Ян-Леннард Штруфф — Карен Хачанов. Прогноз: немцу помогут трибуны Галле

19 июня в матче второго круга турнира ATP500 в немецком Галле Ян-Леннард Штруфф сыграет с Кареном Хачановым. Букмекеры считают фаворитом российского теннисиста: сделать ставку на победу Хачанова можно с коэффициентом 1.79.

Анализ матча Ян-Леннард Штруфф — Карен Хачанов (19.06.2019)

После исторического выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Хачанов начал подготовку к «Уимблдону». Год назад он дошёл в Лондоне до четвёртого круга и уступил только Новаку Джоковичу, а потому теперь придётся защищать солидные рейтинговые очки.



В целом травяной сезон начался у Карена в рабочем режиме. Результаты пока так себе, но времени на набор формы ещё достаточно. В конце концов, на грунте дела в 2019 году вообще шли кошмарно вплоть до турнира в Риме. Последнего перед «Ролан Гаррос», который обернулся прорывом в топ-10.



В Штутгарте российскому теннисисту откровенно не повезло с сеткой. Первым же соперником второго номера посева стал крепкий итальянец Маттео Берреттини, который в итоге и выиграл турнир. Хачанов ничего не смог противопоставить его подаче и взял всего шесть геймов.



В первом круге в Галле играть пришлось с Миомиром Кецмановичем. Встреча получилась непростой (7:6, 6:4) благодаря ожесточённости молодого серба, который здорово провёл первый сет. Россиянин, за исключением дебюта, был хорош на подаче (10 эйсов при одной двойной ошибке) и выиграл 85% розыгрышей на первом мяче.



Невынужденных ошибок было достаточно и качество тенниса оставляло желать лучшего, но во второй партии Карен играл с запасом и действительно смотрелся лучше. Одного проваленного Кецмановичем отрезка хватило для того, чтобы спокойно довести встречу до победы.

Следующий оппонент опаснее — это опытный Ян-Леннард Штруфф. Он тоже успел сыграть на траве как с Кецмановичем (6:2, 6:2), так и с Берреттини (4:6, 5:7). Немец дошёл до полуфинала в Штутгарте, а в Галле стартовал с уверенной победы над сербом Ласло Джере (6:4, 6:4), хотя тот стоит выше в рейтинге.



Скорее всего, матч получится долгим. Оба теннисиста хорошо держат подачу и редко допускают брейки, да и с приёмом имеют проблемы. Хочется взять тай-брейк, но из-за низкого коэффициента (1.52) придётся поискать что-то ещё. ТБ 24,5 гейма за 1.90 и третий сет за 2.31 — вполне неплохо.

В остальном кажется, что 2.09 на победу Штруффа — это многовато. Немец набрал хорошую форму и здорово начал травяной сезон, да ещё и будет играть перед родными трибунами, которые добавят сил в трудный момент. Хачанова ждёт серьёзная проверка.

Ставки на матч Ян-Леннард Штруфф — Карен Хачанов

Немец дошёл до полуфинала турнира в Штутгарте, а в Галле стартовал с уверенной победы над сербом Ласло Джере (6:4, 6:4). Плюс на его стороне фактор своих трибун. Пожалуй, шансы Штруффа никак не ниже 50%, так что возьмём П1 за 2.09.



Ставка №1: третий сет за 2.31.



Ставка №2: победа Штруффа за 2.09.

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