Россия – Германия. Прогноз: эксперименты будут удачными

Мужская сборная России по волейболу сыграет в Бразилии с Германией. И победит. Даже несмотря на потерю ключевых игроков.

Мужская сборная России сыграет с командой Германии в первом матче четвертого этапа Лиги наций в бразильской Куябе. Встреча начнётся в 00:00 мск 22 июня. Россияне победят, пусть и не в оптимальном составе. Расскажу почему.

Прогноз на матч Россия – Германия (22.06.2019)

Наша команда проделала первый гигантский перелёт – из Ирана в Бразилию, в Куябу. Дальше будет ещё Австралия и, хочется верить, США, где пройдёт «Финал шести», но пока не будем забегать так далеко.

Туомас Саммельвуо сдержал слово и отпустил на отдых Егора Клюку и Дмитрия Волкова. Покинул сборную и Илья Власов, но тут явно просто проигрыш конкуренции. Заменили отбывших Антон Семышев и Кирилл Урсов. То есть у нас просела линия доигровки. Вероятно, основной парой будет дуэт Подлесных – Воронков, а дальше, что называется, посмотрим.

С другой стороны, остались в составе центры, остался Виктор Полетаев, остались пасующие, то есть хребет команды в деле. Да, конечно, с Бразилией будет бороться тяжело, но Германия и Болгария вполне по силам.

Тем более что у Германии свои проблемы. В частности, проблемы у основного диагонального Симона Хирша. Вероятнее всего, он не сыграет в этот уик-энд. Заменить его особенно некем: Линус Вебер талантлив, но очень нестабилен. Андреа Джани пробовал на этой позиции Морица Райхерта, но это решение очень сомнительное.

Возможно появление Лукаса Кампы, но вряд ли опытный пасующий без игровой практики решит все проблемы немцев. Есть проблемы и у блокирующего Тобиаса Крика.

Пока сборная Германии играет, скажем так, в свою силу. Обыгрывает тех, кто слабее, проигрывает тем, кто сильнее. Не могу сказать, что при Джани их игра блещет стабильностью. Появляется молодёжь: Юлиан Зенгер, Антон Бреме, тот же Вебер. Перспектива у этой команды есть, но бороться с топами ей рано.

У России же весь вопрос в физическом состоянии команды: как ребята перенесут перелёт. Собственно, судя по социальным сетям, парни и поработали, и отдохнули неплохо – в бассейнах, спа-комплексе.

Атмосфера в команде хорошая, но стабильности, конечно, не хватает. Сегодняшний матч можно сравнить со встречей против Канады: одна команда помастеровитей, обе будут проигрывать очки сериями. И всё же Россия должна брать победу.

Ставки на матч Россия – Германия (22.06.2019)

Букмекеры предлагают коэффициент 1.14 на победу России. Немножко недооценивают Германию. Мне нравится ставка на ТБ 147,5 очка за 1.74. Да, коэффициент маловат, но довольно надежно. Может и трёх партий хватить. А если четыре, так пройдёт с огромным запасом.

Скорее всего, Россия победит. Может быть, в трёх сетах, может быть, немцы смогут отобрать один сет, так что я бы туда не лез. Ещё один вариант – проверить тотал самого нерезультативного сета больше 41,5 очка. Набрать 17 очков в каждой партии – посильная задача для команд. И те, и другие слишком нестабильны, жду довольно упорных концовок.

Ставка: тотал самой нерезультативной партии больше 41,5 очка за 1.95.

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