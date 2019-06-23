Бразилия – Россия. Прогноз: хозяев не обыграть

Завершающий матч в Бразилии сборная России сыграет 24 июня. Встреча против хозяев этапа начнётся в 03:00 мск. И, откровенно говоря, шансы россиян невелики.

Прогноз матча Бразилия – Россия (24.06.2019)

Сборная России обыграла Болгарию более уверенно, чем я ожидал. Впрочем, есть ощущение, что болгары не очень-то и упирались. Куража у команды Сильвано Пранди не было. Пытался свои партнеров завести Цветан Соколов, но один в поле не воин.



Россияне на этом фоне смотрелись солидно. По-прежнему в порядке Полетаев, это большое подспорье для команды. Есть некоторые проблемы у доигровщиков, но это совершенно нормально, суммарно они провели за сборную не более 10 матчей. Порой заигрывается Кобзарь, не без этого. Но в целом команда выглядит очень неплохо. И, что главное на этот момент, с учетом календаря и двух побед здесь, похоже, «Финал шести» от сборной России никуда не денется.

Если говорить о цифрах, то единственный, кто не достиг показателя в 50% в атаке – Федор Воронков, у него 6 мячей из 13. А в целом и нагрузка грамотно распределена, и показатели высокие. Могут быть довольными ребята своей игрой.



Сегодня играть с хозяевами, с бразильцами, для которых дело чести – обыграть Россию дома. Сборная Бразилии здесь в самом что ни на есть основном составе находится. Бруно – Уоллас – Лукарелли – Леал – Исак – Лукас. Правда, готовность по-прежнему не оптимальная. Так, вчера южноамериканцы помучались с Германией. Пытались сыграть малой кровью, не вышло, пришлось подключать лучшие силы. Да еще у Уолласа не пошло. Тем не менее, выиграли, пусть 3:2, но выиграли.



В порядке был запасной диагональный Алан, набивший 60% в атаке, хорошие 50% и у Леала. Дуглас на их фоне смотрелся слабее, но сегодня явно с первых минут выйдет Лукарелли.



На Россию у этой команды будет особый настрой. Да еще не забывайте зал, который будет очень громким. Вспомните, как казанский «Зенит» не мог обыграть «Саду Крузейро» в Бразилии. Атмосфера будет схожей.



Наша сборная вполне могла бы побороться за победу в сильнейшем составе. Но сейчас, с совсем неопытной линией доигровки, сделать это будет крайне сложно. Неделю назад мы видели, как команда проиграла Ирану в Урмие. Думаю, будет что-то подобное.



К тому же, надо понимать, что глобально Туомас Саммелвуо и его команда задачу выполняют. Две победы с этапа – отличный график, он должен помочь команде залезть в топ-5, которые получат билет в Чикаго. Поэтому в первую очередь матч против Бразилии я бы расценивал как огромный опыт для наших молодых ребят.

Ставки на матч Бразилия – Россия (24.06.2019)

1.60 на победу Бразилии, как мне кажется, оценка даже заниженная. Да, Россия обыграла Германию и Болгарию по 3:0, а у бразильцев были проблемы с этими командами. Но сегодня, думаю, все будет несколько по иному сценарию.



Матч с Россией для Бразилии всегда принципиален. Команда играет дома, команда в разы опытнее этой версии сборной России. Поэтому, я думаю, лучшая ставка здесь – победа сборной Бразилии. Но, поскольку коэффициент на этот исход маловат, думаю, можно сыграть и на фору по сетам (-1,5) за 2.07. Скорее всего, всё будет по тому же раскладу, что и в матче с Ираном. Но если Россия сможет опровергнуть мои суждения, буду рад.



Ставка: победа Бразилии с форой (-1,5) по сетам за 2.07.



Играешь сам? Поделись опытом о работе букмекеров! В нашем Рейтинге Букмекеров вы можете узнать полезную информацию о различных БК, написать жалобу, задать вопрос представителю БК.