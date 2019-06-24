Эквадор — Япония. Прогноз: всё решится на последних минутах

25 июня в матче группового этапа Кубка Америки — 2019 сборная Эквадора в Белу-Оризонти сыграет с Японией. Букмекеры считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу эквадорцев можно с коэффициентом 2.26.

Анализ матча Эквадор — Япония (25.06.2019)

Сборная Эквадора максимально близка к попаданию в число главных разочарований турнира. С жеребьёвкой ей действительно не повезло: Уругвай традиционно входит в число лучших команд континента, а Чили выиграл два предыдущих розыгрыша Кубка Америки. И всё же 1:6 в двух турах — это за гранью.

В обоих матчах подопечные Эрнана Дарио Гомеса получали прямые красные карточки практически на ровном месте. Хосе Кинтерос покинул поле в середине первого тайма и позволил Уругваю спокойно оформить разгром (0:4), а Габриэль Ачильер был удалён на 89-й минуте, когда его команда сохраняла шансы вырвать ничью у Чили (1:2).

В итоге за 180 минут у сборной Эквадора накопилось аж три удара в створ. Рассчитывать на большее было реально, вот только с такой дисциплиной и нелепыми ошибками на коротких турнирах обычно не задерживаются. Встреча с Японией — последний шанс оставить от Кубка Америки хоть сколько-нибудь приятное воспоминание.

Для выхода в плей-офф каждому из соперников достаточно просто одержать победу. Сборная Парагвая, занявшая третью строчку в группе В, набрала всего два очка. Соответственно, даже трёх баллов хватит для попадания в четвертьфинал с третьего места в квартете. Расклад более чем приятный.

Ничья Японию не устроит: в таком случае «самураи» финишируют с двумя очками, но уступят Парагваю по разнице голов и останутся без плей-офф. Соответственно, в любой момент времени и при любом счёте как минимум одной из команд нужно будет забивать. В теории это повышает вероятность весёлой концовки.



Потому самый очевидный вариант — ставить на событийность второго тайма. «Гол после 75 минут» за 2.00, «жёлтая карточка после 84 минуты» за 1.87 и «второй тайм результативнее первого» за 2.10 — вариантов хватает. Если интрига доживёт до концовки, кому-то придётся раскрываться с риском нарваться на контратаку.

В остальном японцы понравились больше, даже в ужасном по счёту матче с Уругваем они смотрелись достойно. Но Эквадор около 70 минут провёл в меньшинстве, что явно сказалось на качестве игры. Да и соперник на этот раз будет менее опытный и мощный, так что картина может поменяться.

Стоит подумать о ТБ 31 фола за 2.05 и ТБ 4,5 ЖК за 1.85: нарушают правила соперники исправно (16,5 против 17 фолов соответственно), а огромная значимость встречи способна повысить количество единоборств и карточек. Судит Хесус Валенсуэла, в четырёх из пяти матчей Кубка Либертадорес-2019 он показывал пять «горчичников».

Ставки на матч Эквадор — Япония

Для выхода в плей-офф каждому из соперников достаточно просто одержать победу. Соответственно, в любой момент времени и при любом счёте как минимум одной из команд нужно будет забивать. В теории это повышает вероятность весёлой концовки. Возьмём «гол после 75 минут» за 2.00.

Ставка №1: гол после 75 минут за 2.00

Ставка №2: ТБ 31 фола за 2.05.

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