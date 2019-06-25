Полона Херцог — Симона Халеп. Прогноз: румынке будет сложно на приёме

26 июня в матче третьего круга турнира WTA Premier в Истбурне Симона Халеп сыграет с Полоной Херцог. Букмекеры считают фаворитом румынскую теннисистку: сделать ставку на победу Халеп можно с коэффициентом 1.30.

Траву точно нельзя назвать любимым покрытием Симоны, в прошлом году она вообще практически на ней не играла, восстанавливаясь после победы над «Ролан Гаррос». Да и «Уимблдон»-2018 сложился для румынки неудачно, уже в третьем круге случилось поражение от Се Шувэй в решающей партии.



Халеп редко играет больше одного турнира перед «Уимблдоном», так случилось и на этот раз. После вылета в четвертьфинале Парижа была взята пауза длиной в две с половиной недели. Румынка возобновила выступления в Истбурне, где начала борьбу со второго круга.



И первый же соперник оказался непростым — та самая Се Шувэй. Но экс-первая ракетка мира не испытала ни малейших проблем, отдав лишь два гейма. 75% попаданий первым мячом и изумительная реализация брейк-пойнтов (пять из шести) быстро убили интригу.



В то же время нельзя сказать, что матч проходил совсем уж в одну калитку. Симона ни разу не проиграла свою подачу, хотя в нескольких случаях была к этому близка. Шувэй вполне могла рассчитывать хотя бы на 4-5 геймов, но упустила четыре брейк-пойнта и взяла всего 38% розыгрышей после попадания в первом матче.



Теперь Халеп встретится с рослой Полоной Херцог. Она пробралась в основную сетку через квалификацию, а затем прошла Барбору Стрыцову на отказе и пересилила Полин Пармантье на тай-брейке третьей партии. Если у неё остались силы после плотного графика, встреча может затянуться.



У теннисистки из Словении крепкая подача, она стабильно затрудняет приём и время от времени позволяет совершать по 5-7 эйсов за матч. Шувэй практически не напрягала румынку на приёме, а вот Херцог это по силам. Победить ей вряд ли удастся, но навязать борьбу и вынудить фаворитку приложить дополнительные усилия — вполне.



Единственная очная встреча состоялась в третьем круге Майами-2019 (хард), где румынке пришлось понервничать (5:7, 7:6, 6:2). Вот и в этот раз логично отталкиваться от верха. ТБ 19,5 гейма за 1.66 — неплохой вариант, но нам больше нравится ТБ 9,5 гейма в первом сете за 2.30.

Халеп наверняка потребуется время, чтобы приспособиться к мощной подаче на быстром покрытии. Тем более в её активе пока лишь один матч на траве. Если Херцог будет держать планку, большого количества брейков в дебюте случиться не должно.

Ставки на матч Полона Херцог — Симона Халеп

У теннисистки из Словении крепкая подача. Шувэй практически не напрягала румынку на приёме, а вот Херцог это по силам. Халеп наверняка потребуется время, чтобы приспособиться к мощной подаче на быстром покрытии. Тем более в её активе пока лишь один матч на траве. Берём ТБ 9,5 гейма в первом сете за 2.30.



Ставка: ТБ 9,5 гейма в первом сете за 2.30.

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