Австралия – Россия. Прогноз: акклиматизация будет мешать

Сборная России начнёт пятый этап Лиги наций матчем с хозяевами. И это будет непросто.

28 июня в 13:00 мск сборная России сыграет против команды Австралии. Учитывая отсутствие ряда лидеров и сложности с акклиматизацией, легкой прогулки у россиян не получится.

Прогноз матча Австралия – Россия (28.06.2019)

Итак, последний этап Лиги наций. Играет его сборная России в Брисбене. Добирались ужасно долго, на минутку 42 часа. Добавьте сюда разницу часовых поясов между Бразилией и Австралией (а это 13 часов) и поймёте, что джетлаг адский.

К тому же и условия в Брисбене оказались, мягко говоря, некомфортными. «Студенческая общага» — так игроки всех трёх сборных выразились о месте пребывания. Жалобы поданы в ФИВБ, но понятно, что никто не переселит.

Что до состава, то замена тут одна: уехал отдохнуть Виктор Полетаев, на его место прилетел Кирилл Клец. Это, конечно, потеря. Теперь состав россиян, видимо, будет таким: Кобзарь – Земченок – Подлесных – Воронков – Куркаев – Яковлев – Голубев. Прямо скажем, экспериментальный состав, но то, что дали бой в Куябе Бразилии, внушает некоторый оптимизм.

Выиграть сборной России нужно в Австралии два матча, тогда «Финал шести» точно у нас в кармане. Я думаю, что хватит и одной победы, всё же Италия тоже не основным составом поехала в Бразилию.

Что до соперника, то Австралия в Иране выиграла очень важный для себя матч против Португалии. Теперь ещё победу над Китаем бы зацепить, и в элите остались. С другой стороны, почему бы им не побороться с Россией? Да, полетать команде Марка Лебедева тоже пришлось, но их перелет был «всего лишь» из Ирана.

Австралийцы – симпатичный коллектив, которому явно не хватает опыта. У них было четыре пятисетовых матча, и все тай-брейки они проиграли. Есть здесь явный лидер – диагональный «Самотлора» из Нижневартовска Линкольн Уильямс, есть интересный высокий пасующий индийского происхождения Доссанж, очень ровная и умелая команда, с силовым уклоном. Но жутко нестабильная. Кто не верит – пересмотрите их матч против Болгарии, например.

1,18 дают букмекеры на сборную России, закладывая сюда все факторы. В общем, наверное, правильно. Россия – все равно фаворит матча. Но в гиперуверенной победе есть сомнения.

Ставки на матч Австралия – Россия (28.06.2019)

Выбрать ставку на этот матч сложно. Хорошо смотрится сет Австралии, но всего 1.62. Брать тотал больше 175.5 очка тоже не рекомендую, даже при победе в одной из партий австралийцы зачастую проваливаются в других.

Из того, что осталось, стоит сыграть тотал больше 165.5 очка. Я не думаю, что победа сборной России будет лёгкой, из-за всех факторов. Австралийцы любят и умеют бороться, поэтому тотал проходимый. Коэффициент небольшой, всего 1,74, но за неимением лучшего давайте попробуем его. Любителям рисковать я рекомендую здесь победу России со счётом 3:1 за 2.80.

Ставка №1: ТБ 165.5 очка за 1.74.

Ставка №2: победа России со счётом 3:1 за 2.80.

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