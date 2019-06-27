Кики Бертенс — Каролина Плишкова. Прогноз: подача поможет голландке

28 июня в матче полуфинала турнира WTA Premier в Истбурне Кики Бертенс сыграет с Каролиной Плишковой. Букмекеры отдают предпочтение чешской теннисистке: сделать ставку на победу Плишковой можно с коэффициентом 1.66.

Четвертьфинальные встречи сложились для теннисисток по-разному. Плишкова пока вообще не затягивает матчи в Истбурне, быстро и без хлопот штампуя победы. Достаточно сказать, что на пути к полуфиналу она проиграла всего 11 геймов. Шесть из них забрала Маргарита Гаспарян. А вот две последующие соперницы ничего показать не сумели.



Бельгийка Элисе Мертенс выцарапала всего три гейма, а россиянка Екатерина Александрова — и вовсе два. При этом во втором сете она получила «баранку». Текущая форма чешки действительно впечатляет: пассажиры ей не попадались (все входят в топ-70), однако никаких проблем не возникало.

Александровой хватило на считанное количество минут. Со счёта 2:2 в первой партии и вплоть до окончания игры геймы брала только Каролина, то есть их оказалось аж 10 подряд. Подобрать противоядие к мощной подаче россиянка так и не смогла, а без этого шансов зацепиться у неё не было.



Плишкова выигрывала 84% розыгрышей после попадания первым мячом и совершила шесть эйсов, а также стабильно осложняла оппонентке жизнь на приёме. 10 брейк-пойнтов, ровно половина из которых в итоге была реализована. Подача у Александровой не лучшая, а потому чешка часто отвечала агрессивно.



Кики Бертенс подаёт гораздо лучше и способна использовать нестабильность Каролины на приёме. Вот только в четвертьфинале с этим компонентом получалось не очень: на шесть эйсов пришлись семь двойных ошибок. Арина Соболенко регулярно приближалась к брейкам и вполне могла рассчитывать на первую в карьере победу над 27-летней голландкой.



Строго говоря, игра выдалась более чем равной: три сета, 90:91 по выигранным розыгрышам, 55:55 по очкам на подаче. Брейк-пойнтов у спортсменки из Беларуси вообще было побольше (семь против пяти), вот только реализация подкачала. Бертенс выжала четыре гейма на чужой подаче с пяти брейк-пойнтов, а Соболенка использовала только три из семи.



По очным встречам преимущество у Кики, 2-1. Единственная игра на траве тоже завершилась в её пользу, 6:3, 7:6 в 4-м круге «Уимблдона»-2018. Вроде бы Плишкова должна быть посвежее, но Бертенс провела свой четвертьфинал раньше и имела на восстановление чуть больше времени. Какому-то громадному преимуществу по уровню энергии взяться неоткуда.



Недавний финал в Хертогенбосхе не станет проблемой, ведь до старта турнира в Истбурне у голландки было больше недели на отдых. Плишкова уже давно не выигрывала близкие матчи, а сломать Кики без борьбы редко кому удаётся, да и по классу она явно превосходит недавних жертв Каролины.

П1 за 2.48 можно взять из-за высокого коэффициента, вариант попроще — П1 с форой "+3,5" за 1.68. Кроме того, следует рассмотреть ставку «Бертенс выиграет хотя бы один сет» за 1.63. Соперницы близки по уровню и столь солидный перекос в линии вызывает сомнения.

Ставки на матч Кики Бертенс — Каролина Плишкова

По очным встречам преимущество у Кики, 2-1. Единственная игра на траве тоже завершилась в её пользу, 6:3, 7:6 в 4-м круге «Уимблдона»-2018. Вроде бы Плишкова должна быть посвежее, но Бертенс провела свой четвертьфинал раньше и имела на восстановление чуть больше времени. Возьмём «Бертенс выиграет хотя бы один сет» за 1.63.



Ставка: Бертенс выиграет хотя бы один сет за 1.63.

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