Шарди — Клижан, Гаспарян — Фридзам. Экспресс на 1-й круг Уимблдона-2019

1 июля в матче первого круга Уимблдона в мужском одиночном разряде Жереми Шарди сыграет с Мартином Клижаном, а у женщин Маргарита Гаспарян встретится с Анной-Леной Фридзам. Букмекеры отдают предпочтение французу и россиянке соответственно: сделать ставку на победу Шарди можно с коэффициентом 1.28, успех Гаспарян идёт за 1.79.

Шарди пропустил турнир в Хертогенбосхе по уважительной причине — дошёл до финала «Ролан Гаррос» в парном разряде. Зато он принял участие сразу в двух соревнованиях в Великобритании, чтобы хорошенько подготовиться к Уимблдону и привыкнуть к местному климату.

В Лондоне не повезло с сеткой: после разгрома Михаила Кукушкина (6:1, 6:3) попался Стефанос Циципас. Француз бился как лев, выиграл сет и провёл два тай-брейка, но всё же уступил (6:4, 6:7, 6:7). А в Истбурне проиграл местному Кэмерону Норри. Тот взял подачу соперника всего однажды, однако этого хватило для успеха.

Получается, что Жереми проиграл на траве все три тай-брейка в нынешнем сезоне. Не лучший результат, зато в остальном всё выглядит вполне неплохо. У него хорошие отношения с травяным покрытием, а убойный удар справа и крепкая подача вообще делают его неудобным оппонентом для кого угодно.

Клижан — совсем другой случай. На траве он играет хуже всего, а в прошлому году вообще не участвовал в турнирах на данном покрытии. На этот раз до «Уимблдона» словак всё же добрался, но с большой долей вероятности зачехлит ракетку в первом же матче.

Шарди ощутимо сильнее на траве, он провёл 4 матча в Великобритании за последние две недели. Если француз сыграет в свою силу, то победит без особых вопросов. Возьмём П1 в трёх-четырёх сетах за симпатичный коэффициент 1.67.

Ставки на матч Жереми Шарди — Мартин Клижан

У Шарди хорошие отношения с травяным покрытием, а убойный удар справа и крепкая подача вообще делают его неудобным оппонентом для кого угодно. Клижан — совсем другой случай. На траве он играет хуже всего, а в прошлому году вообще не участвовал в турнирах на данном покрытии.

Анализ матча Маргарита Гаспарян — Анна-Лена Фридзам (01.07.2019)

Гаспарян уже успела сыграть на траве три турнира. В каждом — строго по два матча, один выигранный и один проигранный. Победы одержаны над более чем достойными соперницами — Викторией Кужмовой, Элиной Свитолиной и Катержиной Синяковой. Со словачкой и украинкой дело доходило до третьего сета.

По двум неудачам из трёх также не может быть вопросов — крепкая хорватка Петра Мартич и Каролина Плишкова, которая смела всё на своём пути в Истбурне. Оставшееся поражение от малоизвестной бельгийки Гретье Миннен случилось на первом из указанных турниров, в Хертогенбосхе. По ощущениям, за прошедшие с тех пор три недели россиянка добавила.

Фридзам рано заявила о себе, однако бодрый старт в туре сменился продолжительными проблемами со здоровьем. Из-за травм немка практически не играла два предыдущих года, а сейчас её форма далека от той, что была несколько лет назад. В основную сетку она попала благодаря «специальному рейтингу» для игроков, пропустивших долгий срок из-за проблем со здоровьем.

Анна-Лена — совсем не подарок, на недавнем турнире в Истбурне она вообще прошла Анетт Контавейт. И всё же за коэффициент 1.79 победу Маргариты стоит изучить. Немка старается форсировать розыгрыши и часто ошибается, а набравшая ход Гаспарян здорово обороняется и умеет доставать сложные удары.

Ставки на матч Маргарита Гаспарян — Анна-Лена Фридзам

Из-за травм немка практически не играла два предыдущих года, а сейчас её форма далека от той, что была несколько лет назад. Она старается форсировать розыгрыши и часто ошибается, а Гаспарян здорово обороняется и умеет доставать сложные удары. Возьмём победу россиянки.

Экспресс на 1-й круг Уимблдона-2019

Выбор №1: победа Шарди в трёх-четырёх сетах за 1.67.

Выбор №2: победа Гаспарян за 1.79.

Общий коэффициент - 2.99.

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