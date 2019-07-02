Бразилия – Аргентина. Прогноз: гости не забьют в основное время

3 июля мск на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» в полуфинальном матче Кубка Америки — 2019 сойдутся сборные Бразилии и Аргентины. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам турнира и предлагают поставить на победу жёлто-зелёных в основное время за 1.9. Виктория Месси и компании идёт за 4.78.

Прогноз матча Бразилия — Аргентина (03.07.2019)

Бразилия провела не самый зрелищный поединок в четвертьфинале, но всё же сумела выйти в следующую стадию турнира. Жёлто-зелёные играли больше получаса в большинстве против Парагвая, однако так и не смогли взломать оборону противника. В серии пенальти удача и мастерство оказались на стороне хозяев.



Аргентина со всеми своими проблемами стала единственной сборной, которая отличилась в основное время в четвертьфинальных поединках. Скалони продолжил использовать схему с двумя ярко выраженными форвардами и Месси, действующим в роли главного дирижёра. Теперь бело-голубых ждёт сложное испытание, пройдя которое, появится очередной шанс взять долгожданный трофей.

Оборона Тите пока выглядит неприступной крепостью для всех оппонентов, и в предстоящем матче не стоит ходить вокруг да около при выборе ставки. «Аргентина не забьёт» за 2.2 смотрится более чем логично и перспективно. Бразилия не только не пропускала, но даже и особых шансов противникам не предоставляла.



Виктория жёлто-зелёных в основное время доступна за 1.9, а выбранный нами вариант котируется несколько выше. Если команда Тите одержит победу по истечении 90 минут, то с огромной вероятностью это будет успех всухую. С другой стороны, в случае пропущенного хозяевами мяча Аргентина вряд ли позволит сопернику положить два или больше.



Скалони выпускал связку Агуэро – Мартинес против Катара и Венесуэлы, но рискнёт ли наставник Аргентины оставлять двух форвардов при наличии Месси, не совсем понятно. Снижать свой оборонительный потенциал против грозной Бразилии бело-голубые вряд ли захотят. У Тите есть достаточно инструментов, чтобы остановить оппонентов, поэтому много моментов у гостей не будет в любом случае.



В основе жёлто-зелёных можно ожидать пару опорников, ориентированную на разрушение, которая займётся опекой Месси. Оборона у Бразилии просто фантастическая, а в воротах один из лучших голкиперов мира. За прошедшие четыре матча Алисону пришлось отразить лишь пять ударов без учёта серии пенальти. Если защита хозяев обойдётся без привозов, то Аргентина останется на голодном пайке.



В статистической линии есть достаточно любопытное предложение на тотал жёлтых карточек больше 5,5 за 1.9. В битве между двумя ведущими южноамериканскими сборными всегда происходит множество стыков, а уж когда дело доходит до важной стадии на крупном турнире, то искры могут лететь во все стороны на протяжении 90 минут.



В товарищеском поединке между Бразилией и Аргентиной в 2018 году арбитру пришлось показать семь предупреждений. Более рискованные игроки могут проверить удаление за тройку, но мы сосредоточимся на «горчичниках». В полуфинале жалеть друг друга никто не будет, поэтому есть множество предпосылок увидеть листопад даже в жарком июле.

Ставки на матч Бразилия — Аргентина

В четырёх предыдущих матчах на Кубке Америки — 2019 Бразилия позволила соперникам нанести в сумме лишь пять ударов в створ ворот и ни разу не пропустила. Аргентина не забьёт за 2.2 выглядит логичной ставкой на полуфинальный поединок между принципиальными соперниками. Также за 1.9 мы проверим тотал жёлтых карточек больше 5,5. Близость трофея и главный футбольный противник заставят команды рубиться по полной программе.



Ставка №1: Аргентина не забьёт за 2.2.



Ставка №2: тотал жёлтых карточек больше 5,5 за 1.9.



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