Куба – Беларусь, Турция – Чили. Прогнозы на Challenger Cup

4 июля на Challenger Cup пройдут два матча: в 18:30 мск сборная Беларуси начнёт матч с Кубой, а начиная с 21:30 мск Турция разомнётся на команде Чили.

Прогноз матча Куба – Беларусь (4.07.2019)

Беларусь вчера победила в очень нервном матче Египет. Ушли с матчбола в 4-м сете. Повезло ли? Не думаю. Просто не могли взять своё. Гидо Вермюлен угадал с двойной заменой, долго не могли приноровиться ни к новому пасующему, ни к диагональному.

Многовато ошибались белорусы, но это спишем на первый матч. В целом для первой игры и незнакомого зала неплохо попадали. Блок мог быть и лучше, но в нужные моменты он отработал как надо. Хотелось бы больше игры первым темпом, но центры все защитного плана, взаимодействие с пасующими явно не то.



Сегодня у команды Виктора Бекши есть шанс спокойно гарантировать себе место в полуфинале турнира, для этого нужно обыграть сборную Кубы.



Что сказать про эту команду? На днях выиграли панамериканский Кубок, что само по себе достижение. Составы тех же сборных США и Аргентины по именам были, пожалуй, поинтереснее, но кубинцы победили их.



Возвращение звёзд состоится (если состоится) только на отборе на Олимпиаду, поэтому играть будут составом плюс-минус таким же, как на прошлогоднем чемпионате мира. Это типичная кубинская команда, очень одарённая физически и столь же слабая технически и ментально.



Вопрос в матче стоит один – смогут ли белорусы вывести кубинцев из себя, выбить с приёма и заставить допускать ошибки сериями? Если да, то победа от них никуда не денется. Если же не прибавят относительно вчерашней игры, проблемы обязательно возникнут.

Ставки на матч Куба – Беларусь (4.07.2019)

Беларусь в этом сезоне добавила как в игровом, так и в психологическом плане. Эта команда уже не встаёт после потери двух-трёх очков, а старательно ищет свои шансы. И в этом плане они устойчивее кубинцев. Поэтому давайте проверим победу Беларуси. А Куба будет искать свои шансы в игре с Египтом.



Ставка: победа Беларуси за 1.92.

Прогноз матча Турция – Чили (4.07.2019)

Словения вчера камня на камне не оставила от чилийцев. И трибуны несли словенцев, и готовность у парней Альберто Джулиани хорошая, да и соперник откровенно слаб.

Шансов пройти дальше у чилийцев нет. Сборная Турции, наверное, послабее словенцев, но тоже очень приличная команда. Она выиграла Евролигу в этом сезоне, обыграв в финале Беларусь со счётом 3:0. Есть два хороших диагональный – Метин Той и Адис Лагумджия, есть Бурутай Субаши, много поигравший на европейском уровне, есть хорошо знакомый российским болельщикам пасующий Арслан Экши. В общем, с этими ребятами нужно считаться.

Ставки на матч Турция – Чили (4.07.2019)

А в плане ставок тут брать нечего. Для проформы возьмём, как и вчера, индивидуальный тотал Турции меньше 75,5 очка. Не должно здесь доходить до баланса. Коэффициент маленький, 1,58 всего. Но других вариантов я не вижу.



Ставка: индивидуальный тотал Турции меньше 75,5 очка за 1.58.



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