Аргентина – Чили. Прогноз: судьи вернут должок Месси

6 июля на «Арене Сан-Паулу — Коринтианс» между сборными Аргентины и Чили состоится матч за третье место на Кубке Америки — 2019. Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам и предлагают поставить на победу Месси и компании в основное время за 1.91. Виктория коллектива Рейнальдо Руэды идёт за 4.42.

Прогноз матча Аргентина — Чили (06.07.2019)

Аргентина провела приличный матч с Бразилией, имела шансы на выход в финал, но в очередной раз осталась без трофея. Где-то не повезло Месси, сами хозяева турнира действовали неплохо, однако главной темой последних дней стало судейство. Тем не менее результат уже не исправить, а турнир вряд ли будут переигрывать. У бело-голубых есть возможность лишь чуть скрасить горечь поражения.



«Красная команда» по делу проиграла Перу. Да, с точки зрения статистики у чилийцев в полуфинале было огромное превосходство, но соперник лучше использовал свои моменты. Теперь коллектив Рейнальдо Руэды ждёт очередное противостояние с Аргентиной, с которой Санчес и компания любят и умеют играть.

Букмекеры, разумеется, считают фаворитом бело-голубых, однако в предстоящем поединке может случиться всё что угодно. Матчи за третье место часто проходят без столь сумасшедшего напряжения и ответственности, как полуфинал или битва за трофей, поэтому мы рискнём проверить тотал больше 2,5 за 1.83. Закрываться командам уже нет смысла.



Соперники потеряли основную мотивацию, а теперь могут раскрепоститься, больше сыграть в своё удовольствие и порезвиться в нападении. Победить, естественно, хочет каждый, но отсиживаться в обороне, ловить шансы на контратаках и оставлять множество футболистов на своей половине поля теперь ни к чему. Сбросив груз ответственности, Аргентина и Чили постараются показать мастерство впереди.



Скалони способен сохранить связку форвардов Агуэро – Мартинес и Месси под ними, впрочем, есть вероятность увидеть и ещё более атакующий состав бело-голубых. Рейнальдо Руэда также способен добавить перца действиям чилийцев, например, освободив от оборонительных функций своих нападающих. Зрители смогут увидеть весёлый футбол и несколько забитых мячей.



В обороне у обеих команд серьёзные проблемы. Чили и Аргентина пропускали в трёх из пяти матчах на нынешнем Кубке Америки, притом что подавляющее большинство коллективов старалось действовать внимательно сзади и минимизировать шансы оппонентов. Если даже при акценте на аккуратный футбол редко удавалось сыграть на ноль, то в предстоящем поединке есть все основания рассчитывать на высокую результативность.



Пока на турнире Месси забил лишь один мяч, да и тот был с пенальти. После высказывания Лео о судьях и разразившемся скандале можно предположить, что арбитры вернут должок Аргентине и постараются загладить свою вину. За тройку мы заиграем ставку на 11-метровый, а за 1.95 возьмём гол лидера бело-голубых. Давненько команда Лионеля Скалони не пробивала с точки.

Ставки на матч Аргентина — Чили

В матче за третье место Аргентина и Чили уже не будут охранять кукурузу вблизи собственных ворот. Команды могут раскрепоститься и показать атакующий футбол, поэтому за 1.83 проверим тотал больше 2,5. После судейского скандала есть вероятность некоторого заглаживания вины со стороны арбитров. Пенальти за тройку и гол Месси за 1.95 подходят любителям теории заговора и персональным поклонникам Лео.



Ставка №1: тотал больше 2,5 за 1.83.



Ставка №2: Месси забьёт за 1.95.



Ставка №3: пенальти за 3.



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