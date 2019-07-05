Жо-Вильфрид Цонга — Рафаэль Надаль. Прогноз: подача француза затянет игру

Цонга ещё не проигрывал в этом сезоне на траве всухую.

6 июля в матче третьего круга Уимблдона в мужском одиночном разряде Жо-Вильфрид Цонга сыграет с Рафаэлем Надалем. Букмекеры отдают явное предпочтение теннисисту из Испании: сделать ставку на победу Надаля можно с коэффициентом 1.19.

Вновь матч с участием Надаля становится главной вывеской раунда в мужском одиночном разряде. Во втором круге ему выпало играть со злым и мотивированным Ником Кирьосом, а в третьем — с опытнейшим Жо-Вильфридом Цонга, пытающимся доказать свою готовность пить кровь у элиты после проблем со здоровьем.

С Кирьосом испанцу всё же пришлось помучиться. Где-то к середине второй партии он перестал цепляться за подачу австралийца и всерьёз рисковал уйти в пятый сет. Обошлось: Рафа выиграл оба тай-брейка при счёте 1-1, хотя в предыдущих встречах неизменно проигрывал их Нику — пять неудач в пяти случаях.

Выручила подача и характер, однако непосредственно к качеству игры (начиная со второй партии) вопросы имеются. Кирьосу явно удалось залезть фавориту под кожу, а 29 эйсов при трёх двойных ошибках сделали всё остальное. Будь он хладнокровнее и увереннее в решающие моменты, всё могло бы завершиться иначе.

Есть подозрение, что предыдущий матч не пройдёт для Надаля бесследно. Дело даже не в физической нагрузке (играть пришлось больше трёх часов), а в количестве затраченных эмоций. Их и впрямь потребовалось много: провокации Ника пару раз даже не остались без ответа, хотя обычно Король грунта сохраняет хладнокровие.

Цонга, как и Кирьос, опасен прежде всего своей подачей. За счёт неё он способен оставаться в игре даже в неудачные дни. Рафаэль довольно часто испытывает проблемы с подаванами, особенно на траве. Если француз сможет стабильно попадать первым мячом, будет интересно.

Жо-Вильфрид находится в хорошей форме. Промежуточные турниры пришлось закончить рано из-за неудачной сетки: в Штутгарте во втором круге попался Милош Раонич, а в Галле на той же стадии попался Роджер Федерер. Впрочем, 34-летний теннисист в обоих случаях дотянул до решающего сета.

Проблем со свежестью возникнуть не должно, так как Цонга преодолел стартовые раунды Уимблдона в трёх партиях (пострадали Бернард Томич с Ричардасом Беранкисом) и провёл лишь один тай-брейк. Вот и получается, что на руках у могучего француза все козыри для того, чтобы дать бой легенде.

Варианта мы видим два — ТБ 3,5 сета за 1.82 и ТБ 35,5 гейма за 1.77. Мотивация простая: француз ещё не проигрывал в этом сезоне на траве всухую, забрав по партии у Федерера и Раонича. Кроме того, без тай-брейка тут вряд ли обойдётся, а это уже 13 геймов. Оба теннисиста крепко держат подачу.

Цонга преодолел стартовые раунды Уимблдона в трёх партиях и провёл лишь один тай-брейк, силы наверняка остались. Варианта мы видим два — ТБ 3,5 сета за 1.82 и ТБ 35,5 гейма за 1.77. Мотивация простая: француз ещё не проигрывал в этом сезоне на траве всухую, забрав по партии у Федерера и Раонича.

Ставка: ТБ 35,5 гейма за 1.77.

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