Куба – Турция, Словения – Беларусь. Прогнозы на Challenger Cup

6 июля на Challenger Cup – день полуфиналов. В 18:30 мск начнут свой матч команды Кубы и Турции, а в 21:30 мск – Словения и Беларусь.

Прогноз матча Куба – Турция (6.07.2019)

Кубинцам можно только поаплодировать за честную игру в матче с Египтом. Когда с 2:0 по сетам и 14:9 в третьей партии кубинцы опустились до тай-брейка, честно говоря, думал, что сборной Беларуси ловить нечего, сговор есть. Но команда Кубы провела тай-брейк на одном дыхании и подарила белорусам путевку в полуфинал.



В целом, кубинцы сильно прибавили за последний год. Беда у этой команды одна – огромное количество своих ошибок, порой глупых. А так это классическая кубинская команда: высокий блок, мощная атака, неплохая подача (хотя в этом компоненте жду большего).

Команда Турции вчера проиграла Словении в ничего не решающем матче. Обе команды решали какие-то свои локальные задачи, тренеры варьировали состав. Выиграли турки первый сет, хотели победить, но в какой-то момент словенцы начали играть чище, выбили соперника с приёма. В итоге 1:3.



И всё же сборная Турции сейчас – довольно серьёзная сила в мировом волейболе. Мне не очень нравится перекос их игры в сторону диагональных, но и Лагумджия, и Той показывают неплохой процент, а значит, все делается правильно. При этом доигровщики предпочитают скоростную игру, быстрые передачи. Отмечу и подачу команды: есть в арсенале и мощная, выбивающая, есть и планер, с помощью которого можно выигрывать целые отрезки. У кубинцев наверняка возникнет проблема с приёмом этого планера.

Ставки на матч Куба – Турция (6.07.2019)

Букмекеры отдают небольшое предпочтение Турции, я с этим, в принципе, согласен. Да, Турция немного уступает в мощи, но общая игра у этой команды сильнее. Кроме того, у команды есть подача, которая должна выбить с приёма кубинцев.



Не жду здесь легкой победы Турции, но она должна быть. Коэффициент не самый большой, поэтому можно попробовать победу с форой по сетам (-1,5). Ну а мы все же проверим чистую победу.



Ставка: победа Турции за 1.69.

Прогноз матча Словения – Беларусь (6.07.2019)

Думаю, что после 4-го сета во вчерашнем матче Куба — Египет часть сборной Беларуси уже собирала чемоданы. Но справедливость восторжествовала, команда Виктора Бекши в полуфинале. Правда, пройти в финал будет очень сложно. Словения дома – совсем не подарок.



Беларуси на этом турнире не хватает уверенности. Много ошибается команда, есть проблемы в приёме. Неуверенность порождает глупые ошибки – в частности, совсем нет страховки. Нападающие осознанно отыгрываются от блока, а страхующие стоят на прямых ногах.



В порядке на этом турнире Родион Мискевич, он – главный забойщик команды, а вот пара Радюк – Куклинский в четвертой зоне может и должна играть лучше. От центральных угрозы, к сожалению, нет. Не хватает опыта Шкредову и Шмату, Бусел держит уровень на блоке, но с атакой тоже проблемы.



Что до Словении, то у них были большие проблемы с атакой в матче с командой Турции. Урнаут, Чебуль и Шкет, можно сказать, на троих проиграли первую партию. Да и Грегор Ропрет не выглядел эталоном связующего. Сегодня наверняка сыграет Винчич, при котором команда чувствует себя увереннее. Тончек Штерн в диагонали выдал хороший матч, так что здесь у Альберто Джулиани приятная головная боль. Есть опытный Гаспарини и есть Штерн, есть возможность и передёрнуть их при необходимости.



В центре сетки Пайенк и Козамерник переиграли своих визави. Это может быть важным моментом в игре против Беларуси, очень уж слабо смотрятся белорусские центральные.



В целом, Словения наверняка выиграет и пройдёт в финал. Коэффициент 1.18 отражает расклад сил верно.

Ставки на матч Словения – Беларусь (6.07.2019)

Победа Словении со счётом 3:0 смотрится очень неплохо, коэффициент тоже радует – 2.10. Но уж очень долго и сложно входили словенцы во вчерашний матч с Турцией. В итоге и проиграли партию, хотя смогли отыграть 5 очков дефицита к концовке.



Мне кажется, есть смысл сыграть здесь фору по очкам (-12.5). Словенцы хорошо подают, белорусы же не заморачиваются с доводкой, подбивая сложные мячи над собой и предлагая исправлять ситуацию нападающим. Получается через раз. Опыт, зал – все это тоже на стороне Словении. Коэффициент 1.81 вполне приличный. Так что проверим фору по очкам.



Ставка: победа Словении с форой (-12.5) за 1.81.



Поделитесь опытом ставок на букмекерах! В нашем рейтинге букмекерских контор вы найдете полезную информацию и отзывы о компаниях, сможете написать жалобу и получить ответ.