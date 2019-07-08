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Йоханна Конта — Петра Квитова, 8 июля 2019, прогноз на матч Уимблдона

Йоханна Конта — Петра Квитова. Прогноз
Алексей Серяков
Йоханна Конта — Петра Квитова. Прогноз: трибуны помогут британке зацепиться
Пока соперницы проиграли на Уимблдоне-2019 лишь один сет на двоих.
Ставки 0

8 июля в матче четвёртого круга Уимблдона в женском одиночном разряде Йоханна Конта сыграет с Петрой Квитовой. Букмекеры отдают явное предпочтение чешской теннисистке: сделать ставку на победу Квитовой можно с коэффициентом 1.51.

Анализ матча Йоханна КонтаПетра Квитова (08.07.2019)

08 июля 2019 года, понедельник. 17:00 МСК
Уимблдон (ж). 4-й круг
Матч не начался
Йоханна Конта
18
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
Петра Квитова
6
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
1 2 3
           
     
     
           

Очень интересный матч, способный стать украшением четвёртого раунда у женщин. Конта наконец-то вернулась: за финалами в Рабате и Риме последовал полуфинал «Ролан Гаррос». Перед родными болельщиками результаты не упали — британка выиграла три матча и едва ли намерена останавливаться.

Любопытно, что с каждым кругом соперницы становятся всё сильнее, ведь подобное встречается далеко не всегда. Для разминки — победа над скромным квалифаем Аной Богдан, затем — довольно крепкая Катержина Синякова из топ-50, после неё — мощная и молодая Слоан Стивенс.

Начало встречи с американкой далось нелегко, но после проигранного первого сета Йоханна резко добавила и в дальнейшем отдала лишь пять геймов. Помогла подача (шесть эйсов при всего одной двойной ошибке, 70% попадания первым мячом) и отличная физическая готовность. Никаких вопросов по движению не возникало.

Но в четвёртом круге соперница будет ещё сильнее. Петра Квитова до сих пор не проиграла на Уимблдоне ни сета. Справедливости ради, уровень сопротивления был довольно средненьким — Онс Жабер, Кристина Младенович и Магда Линетт. Достойные представительницы тура, но не более. Все они находятся за пределами топ-50.

Наибольшее количество проблем, пожалуй, доставила француженка, у которой хорошие отношения с травяным покрытием. Она здорово провела дебют и едва не добралась до тай-брейка в первом сете, однако дрогнула при счёте 5:5, после чего сникла. Второго шанса ей уже не дали (5:7, 2:6).

Обе теннисистки отлично чувствуют себя на траве, мощно подают и находятся в хороших кондициях. Конта пережила непростые полтора года, но обрела второе дыхание и вернулась на былой уровень. Квитова не играла перед Уимблдоном и копила силы после того, как восстановилась от травмы.

Логичнее всего брать верх, едва ли развязка будет быстрой. Квитова посильнее, зато Конта получит полную поддержку трибун. Опускать руки раньше времени и не бежать за уходящими мячами на таком фоне не получится. ТБ 20,5 гейма за 1.77 или даже третий сет за 2.77 — вполне рабочие варианты. Также неплохо смотрится ТМ 2,5 брейка в первом сете за 2.10.

Ставки на матч Йоханна Конта — Петра Квитова

Обе теннисистки отлично чувствуют себя на траве, мощно подают и находятся в хороших кондициях. Логичнее всего брать верх, едва ли развязка будет быстрой. Квитова посильнее, зато Конта получит полную поддержку трибун. Опускать руки раньше времени и не бежать за уходящими мячами на таком фоне не получится.

Ставка №1: ТБ 20,5 гейма за 1.77.

Ставка №2: ТМ 2,5 брейка в первом сете за 2.10.

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