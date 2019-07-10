Серена Уильямс — Барбора Стрыцова. Прогноз: американка выйдет в финал Уимблдона

11 июля в матче полуфинала Уимблдона в женском одиночном разряде Серена Уильямс сыграет с Барборой Стрыцовой. Букмекеры отдают явное предпочтение американской теннисистке: сделать ставку на победу Уильямс можно с коэффициентом 1.27.

В 33 года Стрыцова внезапно выдала турнир жизни. В её способностях и умении сыграть тонко никто не сомневался, однако полуфинал мейджора — это самая настоящая сенсация, никак иначе. Шансы на выход в финал скромные, но едва ли это станет проблемой: к статусу аутсайдера она явно привыкла.

Самое интересное заключается в том, что успехи нельзя списать на лёгкую сетку. Наоборот, она была крайне непростой. Четыре соперницы из пяти входят в топ-30 рейтинга (Леся Цуренко, Кики Бертенс, Элисе Мертенс и Йоханна Конта), а оставшаяся — опытная немка Лаура Зигемунд, которая тоже не тянет на пассажира.

Точно также результат нельзя объяснить везением или травмами конкуренток. На пути к полуфиналу чешка проиграла всего одну партию, то есть побеждала более чем уверенно. Лишь бельгийка Мертенс забрала стартовый сет, но и только — в дальнейшем она просела и закономерно уступила.

Барбора здорово адаптируется к чужой игре, за счёт чего часто добавляет после дебюта. Например, стартовый отрезок четвертьфинала с Контой она завалила, но постепенно нащупала слабые места и сумела их использовать. Британка вновь поплыла в решающий момент на ТБШ, сникла после проигранного тай-брейка и найти второе дыхание уже не смогла.

Смена темпа, резкие переводы, частое использование резаных с укороченными и отличная игра у сетки — отличный набор. Только неизвестно, как часто его получится использовать на быстром покрытии против находящейся в хорошей форме Серены. Без мощи и сильной подачи зацепиться против неё трудно.

Уильямс прошла пик, но нынешние кондиции вполне достойные. В последнее время было ощутимо хуже. Крепкая и неуступчивая Риске за счёт плоских ударов сумела навязать борьбу, вынудив американку включиться. Та выдержала непростые минуты и показала в третьей партии хороший теннис.

Если Серена успела восстановиться после трёх сетов в четвертьфинале, то она, скорее всего, просто забьёт Стрыцову мощными ударами. На отдых у неё было полтора дня — вполне достаточный срок. Пожалуй, чешке по силам зарубиться в одной из партий (Уильямс периодически выпадает на два-три гейма), но не более того.

Мы бы выбирали между П1 в двух сетах за 1.71 и ТМ 20,5 гейма за 1.93. Уильямс набирала форму по ходу турнира и вышла на высокий уровень, а разность потенциалов теннисисток сомнений не вызывает.

Ставки на матч Серена Уильямс — Барбора Стрыцова

Если Серена успела восстановиться после трёх сетов, то она, скорее всего, просто забьёт Стрыцову мощными ударами. На отдых у неё было полтора дня — вполне достаточный срок. Мы бы выбирали между П1 в двух сетах за 1.71 и ТМ 20,5 гейма за 1.93.

Ставка: ТМ 20,5 гейма за 1.93.

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